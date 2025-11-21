ROG Ally'dan Legion Go'ya: Xbox modu tüm cihazlara geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Full Screen Experience modunu bugünden itibaren tüm Windows tabanlı el konsollarına genişletiyor. Bu özellik başlangıçta yalnızca ASUS ROG Xbox Ally ve Ally X modellerinde yer alıyordu. Ardından Windows Insider programına katılan MSI Claw modelleri için kullanıma sunulmuştu.

Xbox modu tüm cihazlara geliyor

Yeni duyuruyla birlikte Lenovo Legion Go 2 dahil olmak üzere tüm Windows oyun cihazları Xbox Tam Ekran moduna erişebilecek. Bunun dışında özelliğin yakın zamanda diğer Windows 11 PC form faktörlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor. Bu genişleme Xbox ve Windows Insider programlarıyla birlikte yürütülecek.

Kaçıranlar için Tam ekran modu, Windows masaüstünü tamamen devre dışı bırakan kontrolcü dostu bir Xbox arayüzü sunuyor. Cihazlar bu mod aktifken doğrudan Xbox uygulamasına açılıyor ve Microsoft Store, Steam, Battle.net gibi platformlardan oyun başlatılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse ayarlar bölümünden klasik Windows arayüzüne geri dönebiliyor. Xbox uygulamasını ana açılış deneyimi olarak atamak da mümkün.

Ayrıca, Tam Ekran modu aktif edildiğinde, Windows'un klasik kabuğunu ve bir dizi arka plan görevini devre dışı bırakması ile yaklaşık 2 GB RAM tasarrufu sağlanabiliyor.

