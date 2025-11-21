ROG Ally'dan Legion Go'ya: Xbox modu tüm cihazlara geliyor

Xbox modu tüm cihazlara geliyor
Yeni duyuruyla birlikte Lenovo Legion Go 2 dahil olmak üzere tüm Windows oyun cihazları Xbox Tam Ekran moduna erişebilecek. Bunun dışında özelliğin yakın zamanda diğer Windows 11 PC form faktörlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor. Bu genişleme Xbox ve Windows Insider programlarıyla birlikte yürütülecek.
Kaçıranlar için Tam ekran modu, Windows masaüstünü tamamen devre dışı bırakan kontrolcü dostu bir Xbox arayüzü sunuyor. Cihazlar bu mod aktifken doğrudan Xbox uygulamasına açılıyor ve Microsoft Store, Steam, Battle.net gibi platformlardan oyun başlatılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse ayarlar bölümünden klasik Windows arayüzüne geri dönebiliyor. Xbox uygulamasını ana açılış deneyimi olarak atamak da mümkün.
Ayrıca, Tam Ekran modu aktif edildiğinde, Windows'un klasik kabuğunu ve bir dizi arka plan görevini devre dışı bırakması ile yaklaşık 2 GB RAM tasarrufu sağlanabiliyor.