    ROG Ally'dan Legion Go'ya: Xbox modu tüm cihazlara geliyor

    Microsoft, Xbox Full Screen Experience modunu bugün itibarıyla tüm Windows tabanlı el konsollarına açıyor. ROG Ally'dan MSI Claw'a kadar birçok model, Xbox odaklı arayüze geçiş yapabilecek.

    ROG Ally'dan Legion Go'ya: Xbox modu tüm cihazlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Full Screen Experience modunu bugünden itibaren tüm Windows tabanlı el konsollarına genişletiyor. Bu özellik başlangıçta yalnızca ASUS ROG Xbox Ally ve Ally X modellerinde yer alıyordu. Ardından Windows Insider programına katılan MSI Claw modelleri için kullanıma sunulmuştu.

    Xbox modu tüm cihazlara geliyor

    Yeni duyuruyla birlikte Lenovo Legion Go 2 dahil olmak üzere tüm Windows oyun cihazları Xbox Tam Ekran moduna erişebilecek. Bunun dışında özelliğin yakın zamanda diğer Windows 11 PC form faktörlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor. Bu genişleme Xbox ve Windows Insider programlarıyla birlikte yürütülecek. 

    Kaçıranlar için Tam ekran modu, Windows masaüstünü tamamen devre dışı bırakan kontrolcü dostu bir Xbox arayüzü sunuyor. Cihazlar bu mod aktifken doğrudan Xbox uygulamasına açılıyor ve Microsoft Store, Steam, Battle.net gibi platformlardan oyun başlatılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse ayarlar bölümünden klasik Windows arayüzüne geri dönebiliyor. Xbox uygulamasını ana açılış deneyimi olarak atamak da mümkün.

    Ayrıca, Tam Ekran modu aktif edildiğinde, Windows'un klasik kabuğunu ve bir dizi arka plan görevini devre dışı bırakması ile yaklaşık 2 GB RAM tasarrufu sağlanabiliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

