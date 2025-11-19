ROG Xbox Ally ilk büyük güncellemesini aldı: Pil ömrü ve performans artıyor

Oyun performansı ve güç tüketimi iyileşti
Güncellemeyle birlikte X modeline özel yeni P-Core ve E-Core ayarları eklenirken, tam ekran moduna hızlı erişim ve panelin 120 Hz tazeleme hızına daha uygun olacak şekilde 45 FPS sınırının 40 FPS’e çekilmesi gibi pratik dokunuşlar yapıldı. Bu değişiklikler, özellikle rekabetçi oyunlarda daha tutarlı bir akıcılık sağlıyor.
AMD’nin V25.10.27 sürümlü GPU sürücüsüyle birlikte oyunlarda performans artışı gözlemlenirken, Modern Standby modundaki güç tüketimi de optimize edildi. Ayrıca sistem genelinde kararlılık ve firmware tarafında da güncellemeler yapılmış durumda. Güncelleme notları ise şu şekilde:
- X modeli için yeni CPU P-Core ve E-Core ayarları
- Tam ekran moduna hızlı erişim
- Panelin 120 Hz yenileme hızıyla daha iyi uyum sağlamak için FPS sınırlı seçeneği 45'ten 40 FPS'ye ayarlandı,
- Modern bekleme modunda iyileştirilmiş güç tüketimi
- AMD GPU sürücüsü V25.10.27 ile geliştirilmiş oyun performansı
- Geliştirilmiş ürün yazılımı kararlılığı
- Genel Sistem Performans İyileştirmesi