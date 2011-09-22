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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Play.com 25 milyon Avro'ya Japon Rakuten'e satıldı

7 yıl
3,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinde firma satın alma trendine bir yenisi daha eklendi. İngiltere'nin en büyük e-ticaret sitelerinden birisi olan Play.com diğer bir e-ticaret konusunda uzman firma olan Japon Rakuten'e satıldı.

Otoriteler tarafından sürpriz olarak tanımlanan satın alma dün sabah iki firma tarafından basına duyruldu. Rakuten CEO'su Hiroshi Mikitani İngiltere'yi Avrupa'nın en büyük ve olgunlaşmış pazarlarından birisi olduğu için tercih ettiklerini belirtti. 

Ayrıca Play.com firmasının İngiltere'nin en başarılı ve lider e-ticaret işletmesi olduğunu vurgulayan Mikitani bu satın almayla Play.com'un iş modelini geliştirerek e-ticaret alanında güçlü ve tecrübeli olmak istediklerini, firmanın kullanıcı veritabanını, satıcı protföyünü ve ürün tekliflerini Rakuten'in küresel e-ticaret ağına eklemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Rakuten firması satın alma işlemi için toplamda 25 milyon Avro nakit ödedi.

Play.com, 1998 yılında İngiltere'de faaliyetlerine başlayan bir e-ticaret sitesi ve ülkenin en verimli firmalarından birisi olarak kabul ediliyordu. 25 milyon Avro'luk Amazon Kindle satışı firmanın en büyük başarılarından sayılıyor. Ancak firma Amazon kadar büyüyemedi.

14 milyon kayıtlı üyesi bulunan firma Mart ayında verilerin çalındığı bir hacker olayıyla da gündeme gelmişti.

Rakuten ise 1997 yılında Tokyo'da kuruldu ve  dünyanın en büyük 10 internet firması arasında gösteriliyor. 50 milyon kayıtlı üyesi bulunan firma Avrupa'da geçen yıl da Buy.com ve Priceminister.com e-ticaret firmalarını satın almıştı.

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