Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir

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Sony'nin Playstation 4.5 olarak adlandırılan yeni bir konsol modeli üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Bu konsolun 4K oyun oynatma kapasitesine sahip bir grafik işlemcisine sahip olacağı ve Playstation VR oyunları için biçilmiş kaftan olduğu belirtiliyor.
Böyle bir konsol henüz düşünce aşamasında olsa da çeşitli kaynaklardan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesine göre Playstation 4.5 Ultra HD Blu-Ray desteğine de sahip olacak. Böylece filmleri çok daha yüksek çözünürlükte izleme şansı yakalayacağız. Sony'nin Playstation 3'ün blu-ray'i yaygınlaştırması gibi Playstation 4.5'un da ultra hd blu-ray'i yaygınlaştırmasını amaçladığı düşünülüyor.
Playstation 4.5'un çıkış tarihi veya fiyatıyla ilgili henüz söylentinin ötesine giden bilgiler yok. Zaten henüz bunları belirlemek için de çok erken. Yine de bizim beklentimize göre Sony böyle bir cihazı en erken 2017 yılında piyasaya çıkarabilir. Bu sayede müşterilerin kafası çok karışmayacağı için Playstation 4 yıl sonunda da iyi satış miktarına ulaşacaktır.
http://www.tweaktown.com/news/51300/ps4-5-play-ultra-hd-blu-ray-4k-gaming-vr/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
16 gb gddr5 ram ??? neyin nesi RAM ise ddr5 bellek nezaman çıktı ekran kartı ise 16 gb şuan bildiğim serverlar için fiyatıda 15000civarında
intel işlemci ve sli kart düzeni yapsınlar 10 sene gideri olur.zaten oyunları pahalı donanımı uygun yaparlarsa pc oyuncuları bile alır.Konsolların güncellenmesi bence yanlış.
Ona da 4000'den aşağı fiyat biçemeyecekleri için satış rekorları kırar.
Sen ps4 ü satacanda kim alıcak.Herkes 4,5 alır
Amd r400 vr gpu
16 gb gddr5 ram
Hdmi 2.0
4k blu ray
Geliştirilmiş gamepad
1080p 120fps
4k 30 fps
2k 60 fps
Online oyun ücretsiz (ps3teki gibi)
Fiyat 599 dolar
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playstation 4.5, psvr ve