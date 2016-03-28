Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir

Sony'nin Playstation 4.5 olarak adlandırılan yeni bir konsol modeli üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Bu konsolun 4K oyun oynatma kapasitesine sahip bir grafik işlemcisine sahip olacağı ve Playstation VR oyunları için biçilmiş kaftan olduğu belirtiliyor.

Böyle bir konsol henüz düşünce aşamasında olsa da çeşitli kaynaklardan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesine göre Playstation 4.5 Ultra HD Blu-Ray desteğine de sahip olacak. Böylece filmleri çok daha yüksek çözünürlükte izleme şansı yakalayacağız. Sony'nin Playstation 3'ün blu-ray'i yaygınlaştırması gibi Playstation 4.5'un da ultra hd blu-ray'i yaygınlaştırmasını amaçladığı düşünülüyor.

Playstation 4.5'un çıkış tarihi veya fiyatıyla ilgili henüz söylentinin ötesine giden bilgiler yok. Zaten henüz bunları belirlemek için de çok erken. Yine de bizim beklentimize göre Sony böyle bir cihazı en erken 2017 yılında piyasaya çıkarabilir. Bu sayede müşterilerin kafası çok karışmayacağı için Playstation 4 yıl sonunda da iyi satış miktarına ulaşacaktır.

http://www.tweaktown.com/news/51300/ps4-5-play-ultra-hd-blu-ray-4k-gaming-vr/index.html