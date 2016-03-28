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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir

Playstation 4.5 kod adlı konsolun oyunlar için olduğu kadar filmlerde de kullanılması bekleniyor. Yeni konsolda Ultra HD Blu-Ray desteğinin olabileceği konuşuluyor.
3 yıl
4b
1
32
Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir
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Sony'nin Playstation 4.5 olarak adlandırılan yeni bir konsol modeli üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Bu konsolun 4K oyun oynatma kapasitesine sahip bir grafik işlemcisine sahip olacağı ve Playstation VR oyunları için biçilmiş kaftan olduğu belirtiliyor.
Böyle bir konsol henüz düşünce aşamasında olsa da çeşitli kaynaklardan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesine göre Playstation 4.5 Ultra HD Blu-Ray desteğine de sahip olacak. Böylece filmleri çok daha yüksek çözünürlükte izleme şansı yakalayacağız. Sony'nin Playstation 3'ün blu-ray'i yaygınlaştırması gibi Playstation 4.5'un da ultra hd blu-ray'i yaygınlaştırmasını amaçladığı düşünülüyor.
Playstation 4.5'un çıkış tarihi veya fiyatıyla ilgili henüz söylentinin ötesine giden bilgiler yok. Zaten henüz bunları belirlemek için de çok erken. Yine de bizim beklentimize göre Sony böyle bir cihazı en erken 2017 yılında piyasaya çıkarabilir. Bu sayede müşterilerin kafası çok karışmayacağı için Playstation 4 yıl sonunda da iyi satış miktarına ulaşacaktır.

http://www.tweaktown.com/news/51300/ps4-5-play-ultra-hd-blu-ray-4k-gaming-vr/index.html Yorum Yaz
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Vustic 3 yıl en beğenilen
Namussuzlar daha 1 hafta önce aldım playstation 4ü. Kapitaliziminiz batsın!
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BiilimAdamı 3 yıl
yorumlara bak sanki ps 4.5 çıkmış :D adamlar geliştirme aşamasında işte ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. hepsini geçtim sony böyle sızıntılar yapmasada bizim insanlarımız bu ne ya hiç geliştirmiyor yeni bir şey çıkmıyor diye hayıflanırlar :D
yorumlara bak sanki ps 4.5 çıkmış :D adamlar geliştirme aşamasında işte ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. hepsini geçtim sony böyle sızıntılar yapmasada b...
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mu5tafa 3 yıl
Sony bu konsol işini telefon ile karıştırdı heralde. Her sene milletin bir konsol alacağını sanıyorlar. Daha ps4 e adam gibi oyun çıkmamışken nelerle uğraşıyorlar. Milyonlarca ps4 alan kişiye en büyük hakaret bu. Umarım tüketici gerekli tepkiyi koyar bu açgözlü japonlara..
Sony bu konsol işini telefon ile karıştırdı heralde. Her sene milletin bir konsol alacağını sanıyorlar. Daha ps4 e adam gibi oyun çıkmamışken nelerle uğraşıy...
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DH Misafiri 3 yıl
lumiafanx920
Amd zen 8 çekirdek işlemci Amd r400 vr gpu 16 gb gddr5 ram Hdmi 2.0 4k blu ray Geliştirilmiş gamepad 1080p 120fps 4k 30 fps 2k 60 fps Online oyun ücretsiz (ps3teki gibi) Fiyat 599 dolar

16 gb gddr5 ram ??? neyin nesi RAM ise ddr5 bellek nezaman çıktı ekran kartı ise 16 gb şuan bildiğim serverlar için fiyatıda 15000civarında
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cemecem21 3 yıl
Bu haberin Bsc'den önce Donanım Haber'de çıkması ve hala Bsc'de yayınlanmamış olması şaşırtmadı değil doğrusu. Teknolojinin oyunlarla çok alakası olmayabilir ama konu oyun konsolu olunca neden haber sitede bulunmuyor diye soruyor kendine insan.
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kadirirdem 3 yıl
Sony telefon ile karıştırdı...
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MxFxOx 3 yıl
Oyun makinesi yapacaksanız tam yapın milleti ağzı açık kalsın.
intel işlemci ve sli kart düzeni yapsınlar 10 sene gideri olur.zaten oyunları pahalı donanımı uygun yaparlarsa pc oyuncuları bile alır.Konsolların güncellenmesi bence yanlış.
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Master_Evil 3 yıl
olabilir değil bence olur, bu saatten sonra koyarlar hd blu-ray
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berkcombil 3 yıl
Tolgá
4.5 de intel cpu ve nvidia grafik kullansınlar.yoksa 2 senede bir playstation çıkar.

Ona da 4000'den aşağı fiyat biçemeyecekleri için satış rekorları kırar.
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tahuhutu 3 yıl
Daha Ps4 çıkalı kaç sene oldu ki. Konsol bu telefon değil Sony.
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MrScorpion 3 yıl
2 sene daha bekleyip 5 e gecelim
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streetfigter82 3 yıl
Birde şu gariplik var herkes satarım konsolu diyor en az 5 bu haberle ilgili başlıkta
Sen ps4 ü satacanda kim alıcak.Herkes 4,5 alır
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FRAPS_TR 3 yıl
Amd zen 8 çekirdek işlemci
Amd r400 vr gpu
16 gb gddr5 ram
Hdmi 2.0
4k blu ray
Geliştirilmiş gamepad

1080p 120fps
4k 30 fps
2k 60 fps

Online oyun ücretsiz (ps3teki gibi)

Fiyat 599 dolar
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dr20mouse 3 yıl
Eskiden konsollar üstündü kolay kolay yenilenmezdi. Şimdi PC'ler üstünleşti konsollar geri kalmaya başladı. Sırf şu güçsüz konsollar yüzünden grafik kalitesine iyi bir yükseliş göremedik. Birde PC'lerde daha iyi donanım olduğu halde konsollarla dengeli olsun diye grafik kısılmalarına şahit olduk. Eskiden konsolları severdim ama teknolojinin gelişmesini baltalamaya başladıklarından beridir itici sinir bozucu hal almaya başladı bende.
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playstation 4.5, psvr ve
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