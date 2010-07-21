Plextor harici formdaki yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi Plextor, PX-B120U kod adını taşıyan harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu. 165 x 165 x 30mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığında olan sürücü, bilgisayarla bağlantı için USB 2.0 ara birimini kullanırken, ihtiyaç duyduğu gücü de yine USB ara birimi üzerinden sağlıyır. Blu-ray diskleri 4x, DVD'leri 8x ve CD'leri de 24x hızında okuyabilen yeni sürücüye CyberLink'in, PowerDVD yazılımı eşlik ediyor.

Norveç ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde bir yıl genel olaraksa iki yıl garanti ile sunulan Plextor PX-BB120U'nun liste fiyatı 92.25 Avro.