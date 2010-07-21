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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plextor harici formdaki yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üreticisi Plextor, PX-B120U kod adını taşıyan harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu. 165 x 165 x 30mm boyutlarında ve 600 gram ağırlığında olan sürücü, bilgisayarla bağlantı için USB 2.0 ara birimini kullanırken, ihtiyaç duyduğu gücü de yine USB ara birimi üzerinden sağlıyır. Blu-ray diskleri 4x, DVD'leri 8x ve CD'leri de 24x hızında okuyabilen yeni sürücüye CyberLink'in, PowerDVD yazılımı eşlik ediyor.

Norveç ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde bir yıl genel olaraksa iki yıl garanti ile sunulan Plextor PX-BB120U'nun liste fiyatı 92.25 Avro.


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geek90 9 yıl
Bu fiyata TR ye gelse peynir ekmek gibi satılır bence.
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KiLLeR© 9 yıl
USB 3.0 olması gerekirdi.
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DrSpoil 9 yıl
92,5 euro iyi bi fiyat bence... bizdeki dahili sürücü fiyatı bile diil :D
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