Plextor'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli harici Blu-ray yazıcısı

Plextor bugün yaptığı bir açıklamayla USB 3.0 ara birimini kullanan harici Blu-ray yazıcısını duyurdu. PX-LB950UE kod adını taşıyan sürücü, piyano siyahı kaplı şık tasarımıyla dikkat çekerken USB 3.0'a ek olarak eSATA bağlantısına da olanak tanıyor. BD-R SL medyalara 12x hızında kayıt yapan sürücü, aynı zamanda çift katmanlı 25GB Blu-ray disklere de 8x hızında yazabiliyor. Lightscribe teknolojisiyle uyumlu medyaların üzerine baskı da yapabilen sürücü, 8MB büyüklüğünde tampon belleğe sahip.

Blu-ray medyalar ile birlikte 8x hızında DVD kaydı da yapabilen sürücü, CyberLink Blu-ray/DVD yazma/oynatma yazılımıyla birlikte geliyor. Plextor tarafından iki yıllık garanti ile sunulacak yeni sürücünün ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, Avrupa'daki son kullanıcı satış fiyatının 179£ olacağı ifade ediliyor.