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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plextor'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli harici Blu-ray yazıcısı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor bugün yaptığı bir açıklamayla USB 3.0 ara birimini kullanan harici Blu-ray yazıcısını duyurdu. PX-LB950UE kod adını taşıyan sürücü, piyano siyahı kaplı şık tasarımıyla dikkat çekerken USB 3.0'a ek olarak eSATA bağlantısına da olanak tanıyor. BD-R SL medyalara 12x hızında kayıt yapan sürücü, aynı zamanda çift katmanlı 25GB Blu-ray disklere de 8x hızında yazabiliyor. Lightscribe teknolojisiyle uyumlu medyaların üzerine baskı da yapabilen sürücü, 8MB büyüklüğünde tampon belleğe sahip.

Blu-ray medyalar ile birlikte 8x hızında DVD kaydı da yapabilen sürücü, CyberLink Blu-ray/DVD yazma/oynatma yazılımıyla birlikte geliyor. Plextor tarafından iki yıllık garanti ile sunulacak yeni sürücünün ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, Avrupa'daki son kullanıcı satış fiyatının 179£ olacağı ifade ediliyor.


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umutarslan.com 8 yıl
2yıl önce bi yazıcı aldm daha hiç yazmadım :D mkv yi m2ts ye çevirip ps3te dvdye yazıp izliyorum :D kalite süper.
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guneyim 8 yıl
USB bellekleri, SD kartları, SSD diskleri gördükçe bu tür mekanik teknolojiler gözüme son derece hantal görünüyor.




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Mickcasey 8 yıl
resmen teknolojıyı varettıler ve ölduruyorlar kacımız evınde bluray wrıter kullanıyor hem bos medyalar olsun hemde wrıterlar olsn fıyatları o kadar yavas dusuyorkı bluray es gecp baska formatlar cıkıcak yakında keza ssd lerde ole fıyatlar konusunda resmen teknolojıyı bıze kullandırtmıyorlar
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zultaran 8 yıl
bluray satılan filmleri almak mantıklı ama ,mkv varken bluray indirmenin bir manası yok...hadi indirdin bunu bluray diske yazdırmadığın sürece harici hdd filan yetmez.. ben blurayden başka izlemem, full hd tv'm var , bluray yazıcımda var diyenler için çokta mantıksız değil ama plextor hatırladığım kadarıyla diğer firmalara göre alakasız bir özelliği çok fazla bir farkla satmaya çalışan bir firma,plextor mantıksız ama başka bir yazıcı düşünülebilir...
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venom88 8 yıl
12x hızında kayıt için boş diskmi bile yok türkiyede 4x bile heryerde yok :D
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CodeMachine 8 yıl
Misal; 50 kişiye düğün videolarını dağıtacağınız zaman her bir kişi için flash disk alıp dağıtacak kadar zenginseniz tabikide blu-ray yazıcıyla falan uğraşmayın...
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JrMaster 8 yıl
gerek yok düğün videosunu isteyen usb bellekle alır bilgisayarına atar belleği geri verir

ha yurt dısında olsaydık internetten yollardık 3-5 dk da
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MegaWolt38 8 yıl

CodeMachine

Misal; 50 kişiye düğün videolarını dağıtacağınız zaman her bir kişi için flash disk alıp dağıtacak kadar zenginseniz tabikide blu-ray yazıcıyla falan uğraşmayın...


Sanki 50 kişinin de evinde blu-ray oynatıcı mı var??


Madem o varsayımla gidiyoruz hepsinin usb belleği de vardır. bir günlüğüne verirler izlerler bu kadar basit.

Tek kullanımlık gibi çin malı usb bellekleri kiloyla satıyorlar (sınıra komşu olan illerde oturanlar bilir). bir kilosuna 20 lira versen sülaleye dağıtırsın
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m-99 8 yıl
anarşist burda da döktürüyorsun u rock !! :)
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Batuist 8 yıl
çok kompakt bir yapıdaymış.. neden o kadar ince ve estetik yapmışlar!!! :))
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murdocklawless 8 yıl
plextor ise luzumsuz pahalıdır.
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JrMaster 8 yıl
en gereksiz parça haline geldi artık bunlar

usb bellekler ucuzladı
hdd ler ucuzladı
depolama çözümü altarnatifi cok 50gb da bi diske yazmak onu kaybetmek hmmmm düşündürücü
eskiden dvdlere vay be 4-8 gb diyordum ama şimdi usb bellekler dururken hiç dikkat cekici değil artık ve boot şekilde ayarladıgım usb belleklerden xp vista w7 kurulumu için hazır bekliyorlar...
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