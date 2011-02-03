Plextor'dan 12x hızında kayıt yapan USB 3.0 destekli harici Blu-ray yazıcısı

Plextor bugün yaptığı bir açıklamayla USB 3.0 ara birimini kullanan harici Blu-ray yazıcısını duyurdu. PX-LB950UE kod adını taşıyan sürücü, piyano siyahı kaplı şık tasarımıyla dikkat çekerken USB 3.0'a ek olarak eSATA bağlantısına da olanak tanıyor. BD-R SL medyalara 12x hızında kayıt yapan sürücü, aynı zamanda çift katmanlı 25GB Blu-ray disklere de 8x hızında yazabiliyor. Lightscribe teknolojisiyle uyumlu medyaların üzerine baskı da yapabilen sürücü, 8MB büyüklüğünde tampon belleğe sahip.
Blu-ray medyalar ile birlikte 8x hızında DVD kaydı da yapabilen sürücü, CyberLink Blu-ray/DVD yazma/oynatma yazılımıyla birlikte geliyor. Plextor tarafından iki yıllık garanti ile sunulacak yeni sürücünün ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, Avrupa'daki son kullanıcı satış fiyatının 179£ olacağı ifade ediliyor.
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ha yurt dısında olsaydık internetten yollardık 3-5 dk da
Sanki 50 kişinin de evinde blu-ray oynatıcı mı var??
Madem o varsayımla gidiyoruz hepsinin usb belleği de vardır. bir günlüğüne verirler izlerler bu kadar basit.
Tek kullanımlık gibi çin malı usb bellekleri kiloyla satıyorlar (sınıra komşu olan illerde oturanlar bilir). bir kilosuna 20 lira versen sülaleye dağıtırsın
usb bellekler ucuzladı
hdd ler ucuzladı
depolama çözümü altarnatifi cok 50gb da bi diske yazmak onu kaybetmek hmmmm düşündürücü
eskiden dvdlere vay be 4-8 gb diyordum ama şimdi usb bellekler dururken hiç dikkat cekici değil artık ve boot şekilde ayarladıgım usb belleklerden xp vista w7 kurulumu için hazır bekliyorlar...