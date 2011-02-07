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Plextor'dan 480MB/saniye okuma hızı sunan yeni SSD

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor'dan 480MB/saniye okuma hızı sunan yeni SSD
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USB 3.0 destekli harici Blu-ray sürücüsü ile gündemde olan Plextor, yüksek performanslı yeni SSD çözümünlerini pazara sunmaya hazırlanıyor. M2S serisi altında lanse edilecek NAND flash tabanlı depolama sürücüleri, Marvell'ın 88SS9174 kontrolcüsünü kullanıyor ve modeline göre 64GB ile 256GB arasında değişen depolama kapasiteleri sunuyorlar.

2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III ara birimine destek sunan sürücülerde 128MB DDR3 tampon bellek bulunuyor. En hızlı modeli 480MB/saniye okuma ve 330MB/saniye yazma hızları sunacak olan sürücülerde, en yavaş seçenek olan 64GB'lık modelin hızları ise 370MB/saniye okuma ve 110MB/saniye yazma olarak ifade ediliyor.

MLC (Multi Level Cell) NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı TRIM destekli yeni sürücülerin önmümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Plextor'dan 480MB/saniye okuma hızı sunan yeni SSD
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Batuist 8 yıl
gün gelcek fiyatlar ayağa düşcek ama işte o zamanda artık torunlarımız mı kullanır çocuklarımız mı bilemiyorum..
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buraoca2 8 yıl
3'lü raid 0 kullanımında 1 TB/sn'den fazla okuma hızı kulağa muhteşem geliyor :)
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cumeyt 8 yıl

buraoca2

3'lü raid 0 kullanımında 1 TB/sn'den fazla okuma hızı kulağa muhteşem geliyor :)



GB olması o?
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mokinto 8 yıl
Sata 2 li sistemler için gerek yok. Ocz vertex 3 550MB okuma ve 525 MB yazma hızıyla geliyor (sata 3). Sandforce 2500 serisi kontrolör kullanılıyor.
Vertex 2 100 Gb modeli 110 € ya yol dahil aldım.
Kısaca sata 3 lü anakart almadıkca vertex 2 yalan olmaz :)
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ahmetkep 8 yıl
Fiyatının uçuk olduğuna eminim.
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DH Misafiri 8 yıl
bıze okuma yada yazma hızının yuksek olması lazım deıl
150 mb olsun ucuz olsun bızım olsun :D
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_SeRHaT_ 8 yıl
Kral: ocztechnology.com/...


İstedikleri kadar performanslı olsunlar. Millet alamadıktan sonra kime yararı var bu performansın. "Ben güzele güzel demem, güzel benim olmadıkça."
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halepce 8 yıl
Maasallah bizim vertex2 lerde yalan oldu desenize
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redline_59 8 yıl
ulasılabılır fiyat etıketıne sahıp olmadıkları surece sadece bılgı amaclı okuyup bakarız. cok lazım etmedıkce fiyatlar ulasılması guc yapıyor bu aletlerıii

ne diyelim allah sahıbıne bagıslasın
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