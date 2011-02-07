Plextor'dan 480MB/saniye okuma hızı sunan yeni SSD

USB 3.0 destekli harici Blu-ray sürücüsü ile gündemde olan Plextor, yüksek performanslı yeni SSD çözümünlerini pazara sunmaya hazırlanıyor. M2S serisi altında lanse edilecek NAND flash tabanlı depolama sürücüleri, Marvell'ın 88SS9174 kontrolcüsünü kullanıyor ve modeline göre 64GB ile 256GB arasında değişen depolama kapasiteleri sunuyorlar.

2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III ara birimine destek sunan sürücülerde 128MB DDR3 tampon bellek bulunuyor. En hızlı modeli 480MB/saniye okuma ve 330MB/saniye yazma hızları sunacak olan sürücülerde, en yavaş seçenek olan 64GB'lık modelin hızları ise 370MB/saniye okuma ve 110MB/saniye yazma olarak ifade ediliyor.

MLC (Multi Level Cell) NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı TRIM destekli yeni sürücülerin önmümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.