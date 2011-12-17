Plextor'dan PC gerektirmeyen DVD yazıcı

Son dönemde daha çok SSD sürücüleri ile gündeme gelen Plextor, bilgisayar gerektirmeyen yeni DVD yazıcısını duyurdu. PlexEasy PC PC Free olarak isimlendirilen harici formdaki yeni yazıcı, üzerinde yer alan SD kart okuyucu ve LCD ekran ile PC'den bağımsız DVD yazabiliyor.

Sahip olduğu iki adet USB portu ile depolama kaynaklarına bağlanabilen yazıcı, modern kameralar, Apple iOS, Android ve BlackBerry tabanlı cihazlarla uyumluluk sergilerken, Windows Phone tabanlı telefonlar ve diğer cihazlar için ne derece destek sunulduğu ise bilinmiyor. Genel olarak üzerinde DVD yazıcı bulunmayan ultrabook, netbook ve ince yapılı diğer mobil sistemler için tasarlanan yazıcı, mobil cihazınızla çektiğiniz fotoğraf ve videolar ile SD kartınızdaki diğer verileri, DVD medyalara yazabiliyor.

Günümüzde yüksek kapasiteli SD kart ve USB belleklerin yaygınlaşmasıyla birlikte DVD medyalar yavaş yavaş anlamlarını kaybederken, yine de yaptığı iş icabı optik sürücü kullanımına gerek duyan profesyoneller ve sahip olduğu içeriği paylaşmayı seven kullanıcılar için Plextor'un PC gerektirmeden medya yazımı yapabilen harici yazıcısı dikkat çekici bir çözüm olabilir.