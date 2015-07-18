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Plüton yeniden gezegen olarak kabul edilebilir

2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegen olmaktan çıkarılan Plüton hakkında elde edilen yeni veriler, tartışmaları beraberinde getirdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Plüton yeniden gezegen olarak kabul edilebilir
 2006 yılına kadar Güneş Sistemi'ndeki dokuz gezegenden biri olarak kabul edilen Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği'nin 2006 yılında bir gezegen olmanın koşullarını yeniden tanımlamasıyla birlikte gezegen olmaktan çıkarıldı ve cüce gezegenler sınıfına dahil edildi. Ancak Yeni Ufuklar tarafından geçtiğimiz günlerde dünyaya gönderilen görüntüler sayesinde elde edilen yeni bilgiler, Plüton'un gezegen olup olmadığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Yeni Ufuklar tarafından NASA'ya gönderilen görüntü ve veriler, Plüton'un daha önce düşünülenden biraz daha büyük olduğunu ve kayda değer jeolojik özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ortaya çıkan bu yeni bilgiler ışığında Plüton'un yeniden gezegen statüsüne yükseltilmesini isteyenlerin sayısı da önemli ölçüde arttı. Plüton'un eski statüsüne geri döndürülmesini savunan bu bilim adamlarının başında, dokuz yıllık bir uğraşın ardından Plüton'u yakından görüntülemeyi başaran Yeni Ufuklar ekibi geliyor.
Yeni Ufuklar ekibinde yer alan bilim adamı Philip Metzger geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulundu ve artık Plüton'a rahatça gezegen diyebileceklerini söyledi. 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği'nde yapılan oylamada aksi yönde karar verilmiş olsa da bir çok gezegen bilimcinin Plüton'u gezegen olarak tanımlamaya devam ettiğini vurgulayan Metzger, bilimin oylamalarla belirlenemeyeceğini belirtti. Metzger'in bu görüşüne katılan gezegen bilimcilerinin sayısı oldukça fazla olsa da, bu Plüton destekçileri henüz Uluslararası Astronomi Birliği'ni ikna edebilmiş değiller.

http://www.gizmag.com/new-horizons-pluto-planet/38497/ Yorum Yaz
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igocebe 4 yıl en beğenilen
New horizonsa yeni ufuklar demeniz yanlıştır. Anlam aynı olabilir ama bu kullanım doğru değildir. Nasıl new York a yeni york demiyorsak buna da new horizons demeliyiz
New horizonsa yeni ufuklar demeniz yanlıştır. Anlam aynı olabilir ama bu kullanım doğru değildir. Nasıl new York a yeni york demiyorsak buna da new horizons dem...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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the_hornet 4 yıl
Sen de gel, sen de gel! :)
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Yazmayı_Severim 4 yıl
Plüton'un gezegen olmadığı bir yıldız sisteminde yaşamaktan dolayı utanıyorum. O eşsiz yer şekilleri, Charon'la bitmek tükenmek bilmeyen dansı, enfes b*k rengiyle beni benden alan o muazzam görüntüsü halen aklımda

#direngüneşötesikocayüreklicücetopaç
Plüton'un gezegen olmadığı bir yıldız sisteminde yaşamaktan dolayı utanıyorum. O eşsiz yer şekilleri, Charon'la bitmek tükenmek bilmeyen dansı, enfes b*k rengi...
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olağan_şüpheli 4 yıl
PC ye geçince resim eklerim.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Haa kavga varmış. Ben de konu kaç gündür neden görünüyor diyorum.
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tizar 4 yıl
Adamın foyası ortaya çıkınca mesajlarını silmiş kaçmış.
çok yoğun birisi daha google amca yardımıyla atom altı parçacık tezi hazırlayacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Dini metinleri çürütmek isteği oylamayı etkilemiş olabilir. Tevrat'ta bozulmadan kaldığını Kuran sayesinde anladığımız bölümlerden birinde 9 gezegene işaret ediliyor. Çevirilerde yıldız kelimesi kullanılmış ama orijinale (en azından Kuran elimizde) bakıldığında yıldız anlamına gelen necm kelimesinin değil gökcismi anlamına gelen kevkebev kelimesinin kullanıldığı görülüyor. İkinci bir hata da "ve" kelimesinin Sami dillerindeki açıklama, dahil etme, dikkat çekme kullanımının çeviride görülmemesi olmuş. Sentaks farkının da beslediği bu hatayı giderecek daha doğru bir çeviri şöyle yapılabilirdi: Rüyamda gördüm, güneş ve ay, onbir gökcismi bana secde ediyorlardı.
Tevrat Yaratılış 37:9 Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. “Dinleyin, bir düş daha gördüm” dedi, “Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler."
Kuran Yusuf 4 - Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm."
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Mr xXx 4 yıl
Plüton un çokta umrumda..
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cemecem21 4 yıl
Şartlar ne olursa olsun ben Plüton'un cüce gezegen olmasına hep karşıydım. Astronomi'den mükemmel anlamam ama nedense bana bu olay ilginç gelmiştir. Hele ki gerekçesini okuduktan sonra benim için çok da değişen bir durum olmadı. Hala gezegen olduğunu düşünüyorum Plüton'un. Birkaç sene önce de bir yerde Plüton'a iade-i itibar muhabbetleri ortaya çıkmıştı.
Şimdi baktım da olay Harvard'da gerçekleşiyormuş.
diken.com.tr/...
Her şey bir yana bence bundan daha önce ilgilenilmesi gereken başka konular var.
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Oroborus 4 yıl
Plütonunda çok umrundaydı.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
New Horizons belgeseli izlemistim Kuiper Kuşağı nda Plüton la dönen binlerce kütle varmış ve Plüton dan daha büyük olanları varmış, Plüton u gezegen olarak alırlarsa onları da almak zorunda kalacaklar için bunlari yani Kyper Kuşağı ndakileri cüce gezegen sınıfına sokmuşlar. Özetle gezegen falan olmaz.
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KoşanBalık 4 yıl
Plütonda bizi görecek mi?
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SEO-Uzmanı 4 yıl
hemen eyalet yönetimine bağlasınlar :D
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Aslanayolgosterenadam 4 yıl
Edilmemesi ayıp olur zaten
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