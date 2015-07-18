Plüton yeniden gezegen olarak kabul edilebilir



2006 yılına kadar Güneş Sistemi'ndeki dokuz gezegenden biri olarak kabul edilen Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği'nin 2006 yılında bir gezegen olmanın koşullarını yeniden tanımlamasıyla birlikte gezegen olmaktan çıkarıldı ve cüce gezegenler sınıfına dahil edildi. Ancak Yeni Ufuklar tarafından geçtiğimiz günlerde dünyaya gönderilen görüntüler sayesinde elde edilen yeni bilgiler, Plüton'un gezegen olup olmadığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yeni Ufuklar tarafından NASA'ya gönderilen görüntü ve veriler, Plüton'un daha önce düşünülenden biraz daha büyük olduğunu ve kayda değer jeolojik özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ortaya çıkan bu yeni bilgiler ışığında Plüton'un yeniden gezegen statüsüne yükseltilmesini isteyenlerin sayısı da önemli ölçüde arttı. Plüton'un eski statüsüne geri döndürülmesini savunan bu bilim adamlarının başında, dokuz yıllık bir uğraşın ardından Plüton'u yakından görüntülemeyi başaran Yeni Ufuklar ekibi geliyor.



Yeni Ufuklar ekibinde yer alan bilim adamı Philip Metzger geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulundu ve artık Plüton'a rahatça gezegen diyebileceklerini söyledi. 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği'nde yapılan oylamada aksi yönde karar verilmiş olsa da bir çok gezegen bilimcinin Plüton'u gezegen olarak tanımlamaya devam ettiğini vurgulayan Metzger, bilimin oylamalarla belirlenemeyeceğini belirtti. Metzger'in bu görüşüne katılan gezegen bilimcilerinin sayısı oldukça fazla olsa da, bu Plüton destekçileri henüz Uluslararası Astronomi Birliği'ni ikna edebilmiş değiller.



http://www.gizmag.com/new-horizons-pluto-planet/38497/