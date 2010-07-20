Point of View, TGT serisi fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartlarını detaylandırdı

Sadece Nvidiai tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, EVGA Avrupa'nın eski yöneticisi Wolfram Tismer'in önderliğinde TGT serisi hız aşırtmalı kartlarını sunmaya başlıyor. Charged ve Ultra Charged kategorileri altında 8 yeni model lanse eden Point of View, GeForce GTX 465 haricindeki mevcut Fermi modellerinin tamamını TGT serisi altında değerlendirmiş durumda. İşte firmanın fabrika çıkışı hız aşırtmalı ilk TGT modelleri;

- TGT-460-A2-768-C | GeForce GTX460 768MB Charged | GPU 780 MHz / Bellek 3800 MHz

- TGT-460-A2-768-UC | GeForce GTX460 768MB Ultra Charged | GPU 820 MHz / Bellek 4000 MHz

- TGT-460-A2-1024-C | GeForce GTX460 1024MB Charged | GPU 780 MHz / Bellek 3800 MHz

- TGT-460-A2-1024-UC | GeForce GTX460 1024MB Ultra Charged | GPU 820 MHz / Bellek 4000 MHz

- TGT-470-A1-1280-C | GeForce GTX470 1280MB Charged | GPU 650 MHz / Bellek 3500 MHz

- TGT-470-A1-1280-UC | GeForce GTX470 1280MB Ultra Charged | GPU 680 MHz / Bellek 3500 MHz

- TGT-480-A1-1536-C | GeForce GTX480 1536MB Charged | GPU 730 MHz / Bellek 3800 MHz

- TGT-480-A1-1536-UC | GeForce GTX480 1536MB Ultra Charged | GPU 760 MHz / Bellek 3800 MHz

Point of View tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulacak TGT serisi yeni ekran kartlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.