Point of View, TGT serisi fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartlarını detaylandırdı

Sadece Nvidiai tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, EVGA Avrupa'nın eski yöneticisi Wolfram Tismer'in önderliğinde TGT serisi hız aşırtmalı kartlarını sunmaya başlıyor. Charged ve Ultra Charged kategorileri altında 8 yeni model lanse eden Point of View, GeForce GTX 465 haricindeki mevcut Fermi modellerinin tamamını TGT serisi altında değerlendirmiş durumda. İşte firmanın fabrika çıkışı hız aşırtmalı ilk TGT modelleri;
- TGT-460-A2-768-C | GeForce GTX460 768MB Charged | GPU 780 MHz / Bellek 3800 MHz
- TGT-460-A2-768-UC | GeForce GTX460 768MB Ultra Charged | GPU 820 MHz / Bellek 4000 MHz
- TGT-460-A2-1024-C | GeForce GTX460 1024MB Charged | GPU 780 MHz / Bellek 3800 MHz
- TGT-460-A2-1024-UC | GeForce GTX460 1024MB Ultra Charged | GPU 820 MHz / Bellek 4000 MHz
- TGT-470-A1-1280-C | GeForce GTX470 1280MB Charged | GPU 650 MHz / Bellek 3500 MHz
- TGT-470-A1-1280-UC | GeForce GTX470 1280MB Ultra Charged | GPU 680 MHz / Bellek 3500 MHz
- TGT-480-A1-1536-C | GeForce GTX480 1536MB Charged | GPU 730 MHz / Bellek 3800 MHz
- TGT-480-A1-1536-UC | GeForce GTX480 1536MB Ultra Charged | GPU 760 MHz / Bellek 3800 MHz
Point of View tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulacak TGT serisi yeni ekran kartlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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" All cards are carefully hand selected and qualified with a comprehensive burn-in test in our European testing center of TGT to ensure highest quality and stability even beyond the OC clock settings for maximized speed and performance. Carefully optimized BIOS tuning and proprietary hardware design (POV/TGT GTX 460) result in an amazing up to 85% over-clocking efficiency. Of course all of these cards are also backed a 3 years warranty from POINT OF VIEW. "
kaynak:
nordichardware.com/...
kfa2.com/...