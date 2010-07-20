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Point of View, TGT serisi fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartlarını detaylandırdı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece Nvidiai tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, EVGA Avrupa'nın eski yöneticisi Wolfram Tismer'in önderliğinde TGT serisi hız aşırtmalı kartlarını sunmaya başlıyor. Charged ve Ultra Charged kategorileri altında 8 yeni model lanse eden Point of View, GeForce GTX 465 haricindeki mevcut Fermi modellerinin tamamını TGT serisi altında değerlendirmiş durumda. İşte firmanın fabrika çıkışı hız aşırtmalı ilk TGT modelleri;

 - TGT-460-A2-768-C | GeForce GTX460 768MB Charged | GPU 780 MHz / Bellek 3800 MHz

 - TGT-460-A2-768-UC | GeForce GTX460 768MB Ultra Charged | GPU 820 MHz / Bellek 4000 MHz

 - TGT-460-A2-1024-C | GeForce GTX460 1024MB Charged | GPU 780 MHz / Bellek 3800 MHz

 - TGT-460-A2-1024-UC | GeForce GTX460 1024MB Ultra Charged | GPU 820 MHz / Bellek 4000 MHz

 - TGT-470-A1-1280-C | GeForce GTX470 1280MB Charged | GPU 650 MHz / Bellek 3500 MHz

 - TGT-470-A1-1280-UC | GeForce GTX470 1280MB Ultra Charged | GPU 680 MHz / Bellek 3500 MHz

 - TGT-480-A1-1536-C | GeForce GTX480 1536MB Charged | GPU 730 MHz / Bellek 3800 MHz

 - TGT-480-A1-1536-UC | GeForce GTX480 1536MB Ultra Charged | GPU 760 MHz / Bellek 3800 MHz

Point of View tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulacak TGT serisi yeni ekran kartlarının fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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tahir40 8 yıl
Standart soğutucu kullandıktan sonra kendinden overclocklu kart üretip daha pahalı satmanın bi anlamı yok, sonuçta referans tasarım kart da olsa 2 dakikalık bi işlem kartı bu hızlara çıkarmak. Bence sadece aynı kartı daha pahalıya satmak için yapılan bi işlem gibi geldi bana...
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Patronage 8 yıl
Point of View kaliteli markadır bana göre
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DH Misafiri 8 yıl
ya artık benm nvidia'dan umudum kesildi diyebilirm..atinin tahtını alamıyor bir türlü.
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El Mukteda 8 yıl
460 lardan birini physx kartı yapmayı düşünüyorum ama bakalım. 4. sıradaki güzel.
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bozcan 8 yıl
yakında 1ghz gelcek kart :D
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ser_ka_n 8 yıl

" All cards are carefully hand selected and qualified with a comprehensive burn-in test in our European testing center of TGT to ensure highest quality and stability even beyond the OC clock settings for maximized speed and performance. Carefully optimized BIOS tuning and proprietary hardware design (POV/TGT GTX 460) result in an amazing up to 85% over-clocking efficiency. Of course all of these cards are also backed a 3 years warranty from POINT OF VIEW. "

kaynak:
nordichardware.com/...
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M@U 8 yıl
GTX460'da yeni rekor. Artık en hızlı gtx460 PoV'un diyebilir miyiz?
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F.@.T.İ.H 8 yıl
azda olsa kfa2 den hızlı görünüyor..

kfa2.com/...
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