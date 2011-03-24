Point of View hız aşırtmalı GeForce GTX 590 modellerini duyurmaya hazırlanıyor

Nvidia'nın iki yıldır üzerinde üzerinde çalıştığı GeForce GTX 590, bugün yerel saat ile 3:00'de lanse edilecek. Nvidia'nın yeşil ışık yakmasını bekleyen üreticilerin çalışmaları da detaylanmaya başladı. Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 590'ın referans modeline ek olarak iki de hız aşırtmalı modeli sunacak.
GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun daha düşük çalışma frekansına sahip versiyonunun çiftinden güç alan GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimiyle geliyor. 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3GB GDDR5 bellek kapasitesine, 128x doku ünitesine ve 96x ROP birimine sahip olan ekran kartı, standart olarak 607MHz GPU ve 3414MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Point of View ve hız aşırtmalı kartlar hazırlayan iştiraki TGT ise hız aşırtmalı modellerinde saat hızlarını dikkat çekicide oranda arttırıyorlar. Gelen bilgilere göre firmanın sunacağı GeForce GTX 590 Charged modeli 668MHz GPU ve 3628MHz bellek, Ultra Charged modeli ise 691MHz GPU ve 3710MHz bellek saat hızlarında görev yapacak.
Henüz resmi lansmanı yapılmayan hız aşırtmalı modeller, 4frags isimli elektronik ticaret sitesi tarafından fiyat listelerine alınırken, GeForce GTX 590 Charged için 659 Avro, Ultra Charged içinse 709 Avro isteniyor.
http://www.4frags.com/catalog/product_info.php?products_id=29234&name=pov/tgt+geforce+gtx590+ultra+charged Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1500 Liradan satılır...
fiyata gelince one öle 1750tl ne yapıyolar bunlar yaw oyunda oynuyamıcaz adam akıllı
Ben 1239 hesapladım. 700$ olarak hesaplaman gerekiyor. Türkiyeye 700$+kdv olarak giricek.
atıyorum örnek olarak, standart olan ürün 800 mhz yapacak ise, Ultra charged da 810 yapacaksa DEYMEZ
yahu adam şuna ek bir şey yapar, bilmem daha fazla güç fazı koyar, daha iyi PCB kullanır...
bu açıdan Msi Lighting ve Gigabyte SOC serisi hakkaten çok hoşuma gidiyor.... taktir ediyorum kendilerini
zotac' ın AMP serisi de çoğu zaman (gtx470-gtx 480-gts450 hariç) referans tasarımdan FARKSIZ
gtx 470-480 de soğutucu iyi.... gts 450 de de ram ler 1000 mhz lik yerine 1250 li lik...yine bunun harici bir "+" göremedim...
Teşekkür ediyorum, az kaldı hep beraber görelim.