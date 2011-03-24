Point of View hız aşırtmalı GeForce GTX 590 modellerini duyurmaya hazırlanıyor

Nvidia'nın iki yıldır üzerinde üzerinde çalıştığı GeForce GTX 590, bugün yerel saat ile 3:00'de lanse edilecek. Nvidia'nın yeşil ışık yakmasını bekleyen üreticilerin çalışmaları da detaylanmaya başladı. Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 590'ın referans modeline ek olarak iki de hız aşırtmalı modeli sunacak.

GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun daha düşük çalışma frekansına sahip versiyonunun çiftinden güç alan GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimiyle geliyor. 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3GB GDDR5 bellek kapasitesine, 128x doku ünitesine ve 96x ROP birimine sahip olan ekran kartı, standart olarak 607MHz GPU ve 3414MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Point of View ve hız aşırtmalı kartlar hazırlayan iştiraki TGT ise hız aşırtmalı modellerinde saat hızlarını dikkat çekicide oranda arttırıyorlar. Gelen bilgilere göre firmanın sunacağı GeForce GTX 590 Charged modeli 668MHz GPU ve 3628MHz bellek, Ultra Charged modeli ise 691MHz GPU ve 3710MHz bellek saat hızlarında görev yapacak.

Henüz resmi lansmanı yapılmayan hız aşırtmalı modeller, 4frags isimli elektronik ticaret sitesi tarafından fiyat listelerine alınırken, GeForce GTX 590 Charged için 659 Avro, Ultra Charged içinse 709 Avro isteniyor.

http://www.4frags.com/catalog/product_info.php?products_id=29234&name=pov/tgt+geforce+gtx590+ultra+charged