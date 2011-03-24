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Point of View hız aşırtmalı GeForce GTX 590 modellerini duyurmaya hazırlanıyor

8 yıl
9,8b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın iki yıldır üzerinde üzerinde çalıştığı GeForce GTX 590, bugün yerel saat ile 3:00'de lanse edilecek. Nvidia'nın yeşil ışık yakmasını bekleyen üreticilerin çalışmaları da detaylanmaya başladı. Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, GeForce GTX 590'ın referans modeline ek olarak iki de hız aşırtmalı modeli sunacak.

GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun daha düşük çalışma frekansına sahip versiyonunun çiftinden güç alan GeForce GTX 590, 1024x paralel işlem birimiyle geliyor. 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 3GB GDDR5 bellek kapasitesine, 128x doku ünitesine ve 96x ROP birimine sahip olan ekran kartı, standart olarak 607MHz GPU ve 3414MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Point of View ve hız aşırtmalı kartlar hazırlayan iştiraki TGT ise hız aşırtmalı modellerinde saat hızlarını dikkat çekicide oranda arttırıyorlar. Gelen bilgilere göre firmanın sunacağı GeForce GTX 590 Charged modeli 668MHz GPU ve 3628MHz bellek, Ultra Charged modeli ise 691MHz GPU ve 3710MHz bellek saat hızlarında görev yapacak.

Henüz resmi lansmanı yapılmayan hız aşırtmalı modeller, 4frags isimli elektronik ticaret sitesi tarafından fiyat listelerine alınırken, GeForce GTX 590 Charged için 659 Avro, Ultra Charged içinse 709 Avro isteniyor.


http://www.4frags.com/catalog/product_info.php?products_id=29234&name=pov/tgt+geforce+gtx590+ultra+charged Yorum Yaz
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theyapici 8 yıl
sadece şunu söyleyebilirim ''dağ fare doğurmuştur''nm olarak küçülme şart
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OverClocK1ng 8 yıl
O kart eğer 709€ ise Türkiye'de 800$ + KDV den bir kuruş aşağı satılmaz.
1500 Liradan satılır...
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H.E.B Sup 8 yıl
Pow hız aşırtmayı yapıcak millet ekran kartını sisteme takacak "BOMMM"
.Tabi işin şakası 2 adet 590 yanması pek iyi olmadı.Driver a bi dikkat eder insan.
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huseyincarnege 8 yıl
ola beraber bir elektirik santiralide almak lazm :)
fiyata gelince one öle 1750tl ne yapıyolar bunlar yaw oyunda oynuyamıcaz adam akıllı
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t3 8 yıl

huseyincarnege

ola beraber bir elektirik santiralide almak lazm :)

fiyata gelince one öle 1750tl ne yapıyolar bunlar yaw oyunda oynuyamıcaz adam akıllı


Ben 1239 hesapladım. 700$ olarak hesaplaman gerekiyor. Türkiyeye 700$+kdv olarak giricek.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
yahu yeter be yeter dh iyiki bir 690 kazığı yediniz 590 590 diyosunuz sanki çok alacak var bu kartı
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saintroyo 8 yıl
daha nesini aşırtacaklar...
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_AMADEUS_ 8 yıl
Kartlar uçtu gidiyor, oyunlar nerede peki?
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namigencan 8 yıl
GTX 295 e Benziyor harika bir performansa sahip olacak belli ama fiyatıda maşallah tuzlu 659 Avro (1750TL) Çok yüksek incelemeye yayınlandığında değecek kartmı, yalanmı belli olcak.
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fx57 8 yıl
@ozkan_tpc, evet öğle 3:00 (15:00) itibariyle kart lanse edimiş olacak.
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ironblood19 8 yıl
eğer standart versiyonlar da, bunlar kadar hız aşırtılabilecek ise, parayı sokağa atmak başka bir şey değil....

atıyorum örnek olarak, standart olan ürün 800 mhz yapacak ise, Ultra charged da 810 yapacaksa DEYMEZ

yahu adam şuna ek bir şey yapar, bilmem daha fazla güç fazı koyar, daha iyi PCB kullanır...

bu açıdan Msi Lighting ve Gigabyte SOC serisi hakkaten çok hoşuma gidiyor.... taktir ediyorum kendilerini


zotac' ın AMP serisi de çoğu zaman (gtx470-gtx 480-gts450 hariç) referans tasarımdan FARKSIZ


gtx 470-480 de soğutucu iyi.... gts 450 de de ram ler 1000 mhz lik yerine 1250 li lik...yine bunun harici bir "+" göremedim...
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ozkan_tpc 8 yıl

fx57

@ozkan_tpc, evet öğle 3:00 (15:00) itibariyle kart lanse edimiş olacak.


Teşekkür ediyorum, az kaldı hep beraber görelim.
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t3 8 yıl
Bu nvidia AMD'de gibi bir switch koysaydı da kart kendiliğinden overlock olsaydı. Hem böylece liderliği almış olurdu. Daha kart çıkmadan overloclu modelleri çıktığına göre demekki potansiyel mevcut.
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ozkan_tpc 8 yıl
3:00 derken öğlen 3'ü mi kastediyorsunuz acaba?
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