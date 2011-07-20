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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pokémon Rumble Blast 3D 24 Ekim'de Nintendo 3DS oyun konsolunda olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun konsolu piyasasında gözlüksüz 3D içerikler sunabilen tek model Nintendo 3DS modeli. 3 ve 3.5 inçlik iki ekran, 266MHz hızında iki adet ARM11 işlemci, 3D kayıt yapabilen çift arka kamera, 133MHz hızında Pico200 grafik birimi, 64MB RAM, 4MB video RAM ve 1.5GB dahili kapasite ile piyasaya sürülen Nintendo 3DS’in 3D Depth Slider özelliği sayesinde 3D derinlik algısını ayarlayabiliyorsunuz.

Nintendo 3D  Japonya’da piyasaya çıktığı 27 Şubat günü 400 000, ABD’de piyasaya çıktığı 27 Mart haftası 400 000 satış yaparak rekor kırmıştı. Ancak toplamda beklenen ilgiyi göremeyen 3DS modeli 4 milyon satış sınırını zorluyor. Nintendo DS modeli ise şimdiye kadar tahmini olarak 90 milyon adet satıldı.

Nintendo yeni konsolunu iddialı oyunlarla desteklemeye devam ediyor. Firmanın üzerinde çalıştığı son oyun Pokémon Rumble Blast 3D olarak açıklandı. Bir dönemin fenomen animasyonu Pokémon hali hazırda diğer DS konsollarında oynanıyor. Ancak 3D platformu için hazırlanan oyun bu açıdan bir ilk olacak.

Pokémon Rumble Blast 3D oyunu koleksiyon için 600’den fazla karakter sunacak. DS sürümleri için geliştirilen Pokémon Black ve Pokémon White versiyonlarından tanıdığımız karakterler de oyuna dahil edilmiş. Oyun StreetPass özelliğiyle tam bir uyum içerisinde çalışıyor ve civardaki oyuncularla mücadele etmenizi sağlıyor. Hatta tek bir arenada grup savaşları yapabilmek bile mümkün oluyor.

Nintendo yeni oyunu için “anlık Pokémon memnuniyeti” tabirini kullanıyor ve beklenenden daha düşük bir satış grafiği çizen 3DS modelinin çıkışa geçmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Oyun 24 Ekim tarihinde piyasada olacak.

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sei fuku sha 8 yıl
90 milyondan fazla olması lazım kaynağınızı kontrol edermisiniz.
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Oxygen1777 8 yıl
DS 150 milyonu geçti bile...
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