Popüler Linux dağıtımlarında en çok indirilen 5 Snap uygulaması

Linux işletim sistemlerinin en güzel yanlarından bir tanesi, var olan yazılımların inanılmaz çeşitli oluşu. Geliştiriciler ve kullanıcılara bir miktar sorun çıkaran dağıtım çeşitliliği, Canonical firmasının da dikkat ettiği bir konu ve buna yönelik sunulan Snap paketleri , evrensel olmaya en yakın çözüm olarak görülüyor. Uygulamanın çalışmasını tek tıkla halleden ve gerekli tüm yan ürünleri de yükleyen Snap’ler, son kullanıcıları destekliyor.

Canonical tarafından yayınlanan ve farklı Linux dağıtımlarında en çok indirilen Snap’lerin listesi, şaşırtıcı olmayan öğeler içeriyor. Listenin her yerinde olmayı başaran ve çoğunda birinci sırada olan Spotify, her ne kadar Linux kullansanız ve bilgisayarınızda muhtemelen yoğun olarak kodlamayla uğraşsanız da müziğe ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Manjaro ve tabii ki en popüler sürüm Ubuntu’yu içeren tablo, dağıtımlar arasındaki farklılıkların da sinyallerini veriyor.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi her platformda vazgeçilmez olan Spotify’ın yanı sıra iletişim uygulamalarından Skype, Discord ve proje yönetimi için Slack de ciddi bir kitleye sahip. Medya oynatıcısı VLC ise Fedora ve Ubuntu’da büyük bir indirilme sayısına sahip. Bunun altında ise muhtemelen iki dağıtımda da yer almayan içerik kodeklerine VLC’nin sahip olması yatıyor.

https://snapcraft.io/blog/popular-snaps-per-distro