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    Popüler Linux dağıtımlarında en çok indirilen 5 Snap uygulaması

    Linux işletim sistemlerinde yazılımların kurulmasını kolaylaştırmak için sunulan Snap paketleri, Canonical firmasına ait ve firma, en popüler paketlerin listesini yayınladı.
    2 gün
    3,9b
    2
    19
    İşletim Sistemleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Linux işletim sistemlerinin en güzel yanlarından bir tanesi, var olan yazılımların inanılmaz çeşitli oluşu. Geliştiriciler ve kullanıcılara bir miktar sorun çıkaran dağıtım çeşitliliği, Canonical firmasının da dikkat ettiği bir konu ve buna yönelik sunulan Snap paketleri, evrensel olmaya en yakın çözüm olarak görülüyor. Uygulamanın çalışmasını tek tıkla halleden ve gerekli tüm yan ürünleri de yükleyen Snap’ler, son kullanıcıları destekliyor.
    Canonical tarafından yayınlanan ve farklı Linux dağıtımlarında en çok indirilen Snap’lerin listesi, şaşırtıcı olmayan öğeler içeriyor. Listenin her yerinde olmayı başaran ve çoğunda birinci sırada olan Spotify, her ne kadar Linux kullansanız ve bilgisayarınızda muhtemelen yoğun olarak kodlamayla uğraşsanız da müziğe ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
    Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Manjaro ve tabii ki en popüler sürüm Ubuntu’yu içeren tablo, dağıtımlar arasındaki farklılıkların da sinyallerini veriyor.
    Daha önce de bahsettiğimiz gibi her platformda vazgeçilmez olan Spotify’ın yanı sıra iletişim uygulamalarından Skype, Discord ve proje yönetimi için Slack de ciddi bir kitleye sahip. Medya oynatıcısı VLC ise Fedora ve Ubuntu’da büyük bir indirilme sayısına sahip. Bunun altında ise muhtemelen iki dağıtımda da yer almayan içerik kodeklerine VLC’nin sahip olması yatıyor.


    https://snapcraft.io/blog/popular-snaps-per-distro Yorum Yaz
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    loradona 9 sa. vonderplanitz
    Serbest piyasa neticede. İllaki muadilleri olur. Şöyle ki işimi görecek bir sahipli uygulama yoksa eskiden yaptığım gibi mpd ile kendi stream sunucu mu kurarım. Özgür yazılımı destekliyorum ama son kullanıcı olarak kullanım kolaylığı daha çok cezbediyor
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    loradona 10 sa. vonderplanitz
    Hayır ben Spotify telefonumda kullanıyorum. Ve Linux sistemimde de kullanıyorum. Arkadaşlarım discord kullanıyor bende kullanıyorum bu kadar basit
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    vonderplanitz 9 sa. loradona
    Dedim ya özgürlüğün İşletim Sistemi yok. Spotify Dischord yarın kapatılsa sahipsiz kalırsınız, yeni sahip bakarsınız, bu kadar basit.
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    vonderplanitz 19 sa.
    Spotify, Skype, Discord, Slack...
    bunlar özel/ proprietary dir yani lisanslıdır, kodları kapalıdır ve o uygulamalarla ne yapabileceğiniz siz değil, başkaları belirler.
    parolası özgürlük olan Linux 'u kullanan kişilerin jami dururken Skype, qTox dururken Dischord kullanmak ilginç
    torrent'ten mp3 indirip en basitinden omxplayer kullanmak yerine online Spotify kullanmaları ise komedi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    loradona 15 sa.
    Neden? Sahipli uygulama kullanmak isteyenler windows kullanmalıdır gibi bir algı mı var?
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    FatihAsl 9 sa. vonderplanitz
    Linux bir araçtır, Linux da kapalı kod kullanılmaz demek Linux u araç olmaktan çıkarmak demek. Linux kullanıcısıyım Linux da go kodu yazmak için goland kullanıyorum. goland den daha güzel bir açık kaynak go ide bulursam hiç arkama bakmadan ona geçerim.
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    simbolmina 1 gün
    Linux kullananlar hala korsan mp3 indirip winamp'tan dinliyor sanıyordum.
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    kuzgun_ 10 sa. simbolmina
    sen satın alıyorsun sanki ?

    müzik satın alma kaldı mı ? paralı üyelik ile uygulamalardan dinliyorsunuz...
    şahsen youtube tercih ediyorum
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    CooL_ROMEO 1 gün
    Toplasan 20 "uygulama" yok zaten. Ayrıca biz paket sistemlerini spotify, firefox için mi kullanıyoruz sanıyorlar? Reklamdan önce geliştiricileri düşünsünler...
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    yorumculuklar 1 gün
    Ne yazık ki Linux dünyası bu noktada da fazla birlik sağlayamadı, snap in de flatpak gibi bir alternatifi var.
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    gen2 2 gün
    Snap'in normal paket yöneticisine nazaran bir avantajı mı var ki kullanılıyor anlamış değilim.
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    furkant1 1 gün gen2
    Farklı paketleme sistemlerinin farklı yapıları var. Avantaj ve dezavantaj kullanım senaryolarına göre değişir. askubuntu.com/...
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    interwap 1 gün gen2
    Konuya yakın değilim ama tahminim bi snap hazırlıyorsun ve birden fazla dağıtımda kullanıyorsun.
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