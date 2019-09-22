Microsoft Edge tarayıcısının Android versiyonuna karanlık mod desteği geldi

Teknoloji Editörü
Son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan karanlık mod desteği, özellikle mobil cihazlar için büyük önem taşımaya başladı. Şirketler de kullanıcıların bu yönde isteklerini dikkate alıyorlar ve bunların başında da Microsoft geliyor.
Android Q'nun karanlık moduyla senkron çalışacak
Şirketin bu yöne attığı son adım ise Android platformundaki Microsoft Edge tarayıcısına karanlık mod desteği eklemek oldu. Böylece uygulamanın son versiyonunu Google Play'den indirmeniz durumunda eğer Android işletim sisteminin son verisonu olan Android Q sürümünü kullanıyorsanız, tarayıcınız sistem geneline uyum sağlayacak.Microsoft için Edge projesi çok fazla önem taşıyor ve şirket yeni bir hayal kırıklığı yaşamamak için bu tarayıcıya gereken tüm hassasiyeti gösteriyor. Chromium tabanlı olarak geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısının kararlı sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmamış olsa da, kullanıcıları memnun edecek bir deneyim sunması muhtemel görünüyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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