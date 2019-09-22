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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Edge tarayıcısının Android versiyonuna karanlık mod desteği geldi

    Yazılım devi Microsoft karanlık mod desteğine önem veren şirketlerden biri. Yapılan açılamaya göre şirketin geliştirdiği Edge tarayıcısının Android versiyonu bu desteği almış durumda.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan karanlık mod desteği, özellikle mobil cihazlar için büyük önem taşımaya başladı. Şirketler de kullanıcıların bu yönde isteklerini dikkate alıyorlar ve bunların başında da Microsoft geliyor.

    Android Q'nun karanlık moduyla senkron çalışacak

    Şirketin bu yöne attığı son adım ise Android platformundaki Microsoft Edge tarayıcısına karanlık mod desteği eklemek oldu. Böylece uygulamanın son versiyonunu Google Play'den indirmeniz durumunda eğer Android işletim sisteminin son verisonu olan Android Q sürümünü kullanıyorsanız, tarayıcınız sistem geneline uyum sağlayacak.
    Microsoft için Edge projesi çok fazla önem taşıyor ve şirket yeni bir hayal kırıklığı yaşamamak için bu tarayıcıya gereken tüm hassasiyeti gösteriyor. Chromium tabanlı olarak geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısının kararlı sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmamış olsa da, kullanıcıları memnun edecek bir deneyim sunması muhtemel görünüyor.


    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=tr Yorum Yaz
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    smart1978 43 dk.
    Az once merak icin yukledim ama kendi arayuzunu siyah/ koyu yapiyor Android 10 sarti da yok :) ama sistem varsayilani diye birsey var o iste Andrid 10 daki mesele :)
    Siteler yine kendi beyaz arka planinda veya baska renklerde ise yine degismiyor yani siyah web siteleri yok! Pratiksel bir anlami yoktur...
    Kiwi Browser her turlu bicilmis kaftandir :) . Tam siyah ve bol reklam engellemeli eklentiler de destekleniyor ...
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    Lumibrite 1 sa.
    Kendi telefonlarına (windows phone) hâlâ daha güncelleme veriyor, gel gelelim kendi yazılımlarını bu şekilde güncellemiyor.
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    Galaxy. 1 sa. yeni yorumcu
    Ben sevmiyorum bu modu alışamadım
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