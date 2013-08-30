Popüler çevrimiçi radyo uygulaması TuneIn Radio Pro güncellendi





iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri üzerinde 70,000'den fazla internet radyosuna ve 2 milyon podcast programına erişim imkanı sağlayan TuneIn Radio Pro, kullanıcılara reklamsız bir deneyim sağlıyor. Ayrıca favori listeleri oluşturulmasına sağlayan ve çalan parçaların kapak fotoğraflarını da gösterebilen uygulama, iOS yanında diğer birçok platform üzerinde de kullanılabiliyor.

iOS tarafında yapılan 4.0 güncellemesiyle kullanıcılara yeni bir oynatma ekranı deneyimi sunan uygulama, yukarı ya da aşağıya yapılan kaydırma hareketleri ile öneriler ve son aranan terimler hakkında bilgi sağlayabiliyor. Daha iyi bir deneyim için birçok hatanın düzeltildiği belirtilen uygulama, ayrıca Facebook hesabı üzerinden giriş konusunda da birçok gelişim içeriyor.

Güncellenen TuneIn Radio Pro radyo uygulamasına 8,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id319295332?mt=8