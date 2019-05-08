Popüler indie oyunu ‘Dead Cells’ bu yaz mobile geliyor

Teknoloji Editörü
Ağustos ayında konsollara gelen, ardından Steam’de ön erişime açılan Dead Cells, Yaz içerisinde iOS’a, kısa bir süre sonra da Android’e geliyor.
Arayüzde bazı değişiklikler yapılacak olan oyun mobile uyarlanacak. Oyuncu, kontrollerin boyutunu ve pozisyonunu kontrol edebilecek. Farklı dokunmatik kontrol seçenekleri sunacak oyun, MFi (Made For iPhone) harici kontrolcülerle de kullanılabilecek. 11 dil destekli olacak oyunun iOS için fiyatı 9,99 dolar olacak.
https://playdigious.com/press/sheet.php?p=dead_cells Yorum Yaz Paylaş Tweetle