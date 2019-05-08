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Popüler indie oyunu ‘Dead Cells’ bu yaz mobile geliyor

Popüler konsol oyunu Dead Cells, yapılan açıklamaya göre mobil cihazlara geliyor. Geliştirici oyunu ilk olarak bu Yaz iOS için, ardından da Android için oyunculara sunacak.
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Mobil Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Ağustos ayında konsollara gelen, ardından Steam’de ön erişime açılan Dead Cells, Yaz içerisinde iOS’a, kısa bir süre sonra da Android’e geliyor.
Arayüzde bazı değişiklikler yapılacak olan oyun mobile uyarlanacak. Oyuncu, kontrollerin boyutunu ve pozisyonunu kontrol edebilecek. Farklı dokunmatik kontrol seçenekleri sunacak oyun, MFi (Made For iPhone) harici kontrolcülerle de kullanılabilecek. 11 dil destekli olacak oyunun iOS için fiyatı 9,99 dolar olacak.

https://playdigious.com/press/sheet.php?p=dead_cells Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
Efsane oyun, yalnız 10 dolar çok.
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tobepeople 1 hf.
Ben kara kutu ile tek kareden yapılma futbol topu olan oyunu bile zamanında zevkle oynamış birisi olmama; Final fight ,punisher ,double dragon, mario , cadillac and dinosaurs gibi oyunları sayamayacağım kadar bitirmeme rağmen ,NFS unleshead 2000 de yarışırken şelale kenarında durup onu seyre dalmama rağmen, 2010 yapımı Granturismo 5 ve BF3' de gözlerime inanamama rağmen, 2019 da böyle bir oyun görmeyi beklemiyordum. Yani şu oyun karakterlerini ve arka planını en azından 2011 Bastion'daki gibi yapamazlar mıydı? Telefona kasmasın diye yapsalardı eywallah derdim de pc'ye yapılan bir oyun sonuçta. Yani insanlar eski grafikleri bu kadar özlüyorlarsa onu açar kurarlar ama ben hayalimdeki o harika olarak hatırladığım oyunların öyle kalmasını diliyorum. Bu acı gerçeği, psone oyunlarımı bir kaç yıl evvel tekrar oynamak isterken tam anlamıyla bozguna uğradım! Her neyse eğlenceli,müzikleri kaliteli ve nostaljik olsa da pc de sırf bu sebeplerle oynamak istememiştim ama telefonda oynamak isterim. Hayatımızın anlamı yeni grafikler ;bence eskiyi o kadar çok seviyorsanız gidin resident evil 2'nin eskisini oynayın ,yenisini değil!
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1 Yanıt Yanıtla +1
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ewaer1884 1 hf. tobepeople
Ben pc de oyunu kuşku ile almıştım grafikler eski hoş değildi. Oyunda öldükten sonra üstümüzde ki silahlar hepsi gidiyordu her öldüğümüz de ruh toplayıp silahları güçlendiriyoruz. Bazen başlangıç silahları çok kötü oluyor daha önce gittiğimiz yerlere ulaşamıyoruz ama 200 saat oynadım ve hayatımda parasını bu kadar hakkeden başka oyun görmedim. Bence grafiklere takılmak yerine oyunun mekaniklerine atmosferine yaşattığı hisse odaklanmak lazım.
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