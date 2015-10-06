Porsche, Google çok fazla veri istediği için Apple CarPlay tercih ediyor

Günümüzde otomobil modellerini akıllı ve daha bağlı hale getiren iki önemli ana platform bulunuyor. Bunlar internet devi Google'ın "Android Auto" ve Apple'ın "CarPlay" sistemleri. Ancak bu iki sistem arasında önemli bir fark bulunuyor.

Motor Trend'in verdiği bilgiye göre dünyaca ünlü otomobil üreticisi Porsche, Google'ın çok faza veri istemesi nedeniyle yeni 911 Carrera ve 911 Carrera S modellerinde Apple CarPlay tercih ediyor. Apple CarPlay sisteminin sadece aracın gidip gitmediği anlamak için motor kontrol modülüne eriştiği, Google Android Auto'nun ise araç hızı, gaz pozisyonu, motor sıvı sıcaklıkları ve motor devri gibi verileri Google'a geri gönderdiği belirtiliyor. Peki bizim için çok da önemli görünmeyen bu bilgileri Porsche neden Google'a vermek istemiyor ?

Alman üreticiye göre üst seviye otomobil modellerini "özel" yapan tam da bu veriler ve Google kendi otomobil modeli üzerinde çalışma gösteriyor. Bu nedenle de Porsche çok büyük önem verdiği teknik detayları haklı olarak kendisine saklamak istiyor. Google'ın bu verileri tüm otomobil üreticilerinden isteyip istemediği henüz bilinmezken, şirketin müşteri kaybetmemek adına bu konuda bir esnekliğe gidebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://www.theverge.com/2015/10/6/9460471/porsche-911-carrera-apple-carplay-google-android-auto