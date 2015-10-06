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Porsche, Google çok fazla veri istediği için Apple CarPlay tercih ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Porsche, Google çok fazla veri istediği için Apple CarPlay tercih ediyor
 
Günümüzde otomobil modellerini akıllı ve daha bağlı hale getiren iki önemli ana platform bulunuyor. Bunlar internet devi Google'ın "Android Auto" ve Apple'ın "CarPlay" sistemleri. Ancak bu iki sistem arasında önemli bir fark bulunuyor.
Motor Trend'in verdiği bilgiye göre dünyaca ünlü otomobil üreticisi Porsche, Google'ın çok faza veri istemesi nedeniyle yeni 911 Carrera ve 911 Carrera S modellerinde Apple CarPlay tercih ediyor. Apple CarPlay sisteminin sadece aracın gidip gitmediği anlamak için motor kontrol modülüne eriştiği, Google Android Auto'nun ise araç hızı, gaz pozisyonu, motor sıvı sıcaklıkları ve motor devri gibi verileri Google'a geri gönderdiği belirtiliyor. Peki bizim için çok da önemli görünmeyen bu bilgileri Porsche neden Google'a vermek istemiyor ?
Alman üreticiye göre üst seviye otomobil modellerini "özel" yapan tam da bu veriler ve Google kendi otomobil modeli üzerinde çalışma gösteriyor. Bu nedenle de Porsche çok büyük önem verdiği teknik detayları haklı olarak kendisine saklamak istiyor. Google'ın bu verileri tüm otomobil üreticilerinden isteyip istemediği henüz bilinmezken, şirketin müşteri kaybetmemek adına bu konuda bir esnekliğe gidebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://www.theverge.com/2015/10/6/9460471/porsche-911-carrera-apple-carplay-google-android-auto Yorum Yaz
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alikum 4 yıl en beğenilen
Google ın böyle bir veri toplama hevesi var, ama apple da hırlı b.k değil, hep benim standartım, hep benim standartım, ben kimsenin standartına uymayayım, herkes benim standartıma uysun...

Bu kafayı en son sony yapmıştı, yok beta kasetler, yok minidisk ler, az daha batıyordu...
Google ın böyle bir veri toplama hevesi var, ama apple da hırlı b.k değil, hep benim standartım, hep benim standartım, ben kimsenin standartına uymayayım, herk...
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DH Misafiri 4 yıl
Android te bir fotoğraf düzenleme programı kuruyorsun;
Ağ bilgilerinden ekran kilidi yetkisine,arama kayıtlarından mesajlaşmaya kadar bilgi istiyor.Hatta fotoğraf harici ne kadar bilgi varsa tek bir program bu kadar yetki istiyor.
Arabada da bu kadar kişisel bilgi istemesi ne bileyim midemi bulandırdı. Sanane benim pedala ne kadar bastığımdan,sanane arabamın motor sıcaklığından,sanane.
Android te bir fotoğraf düzenleme programı kuruyorsun;Ağ bilgilerinden ekran kilidi yetkisine,arama kayıtlarından mesajlaşmaya kadar bilgi istiyor.Hatta fot...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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serafon 4 yıl
herşeyi kendine bağlamak istiyor Google. Tabi eminim Microsoft apple facebook vs hepsi bir bütünün parçaları!!! Şu anda tüm bilgiler pervasızca alınıyor alakasız kişiler tarafından buna bir dur deme vakti geldi
herşeyi kendine bağlamak istiyor Google. Tabi eminim Microsoft apple facebook vs hepsi bir bütünün parçaları!!! Şu anda tüm bilgiler pervasızca alınıyor alakası...
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kandal_gr 4 yıl
Burada damı apple ile google karşı karşıya geldi
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beyzade0606 4 yıl
Android kıytırık bir program kuruyorum. Adam benden utanmasa komşunun kızının çıktığı var mı yok mu diye bilgi istiyor.
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Utku 4 yıl
Google'ın da çok umrunda ha sizin gaza ne kadar bastığınız. Te allam, forumdaki adamların her biri cia ajanı bana.
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MURATSPLAT 4 yıl
Google pasarını veri işlemeden kazanıyor. Normal aslında.
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BlackeR 4 yıl
google, cia e dolayısıyla abd ye hizmet eden eden kapitalist bir şirkettir; apple da öyle ama en azından daha azını istiyor. sonuç olarak porsche haklı. ben de olsam google ile çalışmazdım. aklın yolu bir..
bir çok insan google ı çok masum sanıyor ama piyasadaki en sağlam teknoloji/bilişim şeytanı google dır. marka fanatikliğinin alemi yok.
ünlü türk atasözü şöyle der; kimse öpmeyeceği eşşeğe su vermez! burdan yola çıkarak gerekli analizi yapabilirsiniz.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
daha iyisi için :)
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V4LKyR 4 yıl
Google iyidir.
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kadirirdem 4 yıl
googleda her uygulama ayrı bir ton izin istiyor haklı Porsche...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
adamlar haklı
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Parallel Killer 4 yıl
big data man
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