iOS 26 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri
Şirketin açıklamasına göre CarPlay artık iPhone'daki pek çok modern özelliği destekliyor ve araç içi arayüz daha akıcı hale geliyor. Yeni sürümle birlikte iOS 26'daki "Liquid Glass" tasarımını devralıyor. Bu sayede hem açık hem de koyu modda görsel açıdan daha tutarlı ve sade bir arayüz kullanılacak. Bunun yanında yeni ikonlar ise, Apple'ın ifadesiyle hem okunabilirliği artırıyor hem de sürüş anında dikkat dağıtmadan bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.
Tüm bu yenilikler yalnızca klasik CarPlay’e değil, aynı zamanda CarPlay Ultra sistemine de geliyor. Geçtiğimiz ay Aston Martin ile duyurulan Ultra sürümü, aracın bazı donanım ve kontrollerine doğrudan CarPlay arayüzü üzerinden erişim sağlıyor. Apple, bu deneyimi diğer otomobil üreticilerine de yaygınlaştırmak için global ölçekte iş birlikleri yürüttüğünü belirtiyor.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.