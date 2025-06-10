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    iOS 26 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri

    Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılan iOS 26 ile CarPlay'e eklenecek bazı yenilikleri de duyurdu. İşte Widget desteği ve dahası...       

    iOS 26 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri Tam Boyutta Gör
    WWDC 2025 etkinliğinde sahne alaniOS 26, iPhone'lar başta olmak üzere çok sayıda yenilikle tanıtıldı. ​​​​​Apple CarPlay'in ise iOS 26 ile birlikte sunacağı bazı yeni özellikler netleşmeye başladı. İşte yeni CarPlay özellikleri

    iOS 26 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri

    Şirketin açıklamasına göre CarPlay artık iPhone'daki pek çok modern özelliği destekliyor ve araç içi arayüz daha akıcı hale geliyor. Yeni sürümle birlikte iOS 26'daki "Liquid Glass" tasarımını devralıyor. Bu sayede hem açık hem de koyu modda görsel açıdan daha tutarlı ve sade bir arayüz kullanılacak. Bunun yanında yeni ikonlar ise, Apple'ın ifadesiyle hem okunabilirliği artırıyor hem de sürüş anında dikkat dağıtmadan bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

    iOS 26 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı arayüzündeki bir diğer değişiklik, çağrı bildirimlerinin daha kompakt bir hale getirilmesi. Örneğin navigasyon açıkken gelen bir arama, artık ekranın tamamını kaplamıyor; harita görünümü sabit kalırken, küçük bir alanda aramaya ilişkin bilgiler görüntüleniyor. Öte yandan Mesajlaşma deneyimi de güncellenen özellikler arasında.
    iOS 26 ile birlikte sunulan yeni CarPlay özellikleri Tam Boyutta Gör
    iOS 26 ile birlikte CarPlay, emoji ile hızlı tepki verme özelliğini (tapback) destekliyor. Ayrıca sabitlenmiş konuşmalar sayesinde sürücüler, sık görüştüğü kişilere daha hızlı erişebiliyor. En dikkat çekici gelişme ise widget ve canlı aktivitelerin CarPlay'e entegre edilmesi. Canlı aktiviteler, kullanıcıya önemli bilgileri ekranın köşesinde gösteriyor ve tüm bu süreç Apple’ın ifadesiyle "yola odaklanmayı engellemeyecek" şekilde tasarlanmış.

    Tüm bu yenilikler yalnızca klasik CarPlay’e değil, aynı zamanda CarPlay Ultra sistemine de geliyor. Geçtiğimiz ay Aston Martin ile duyurulan Ultra sürümü, aracın bazı donanım ve kontrollerine doğrudan CarPlay arayüzü üzerinden erişim sağlıyor. Apple, bu deneyimi diğer otomobil üreticilerine de yaygınlaştırmak için global ölçekte iş birlikleri yürüttüğünü belirtiyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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