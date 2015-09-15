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Portre fotoğraf düzenlemeye odaklanan Beautune indirime girdi

3 yıl
850
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Portre fotoğraf düzenlemeye odaklanan Beautune indirime girdi
 
OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Beautune, uzun bir aradan sonra yeniden indirime girdi.
Oldukça modern ve herkes tarafından kullanılabilecek bir arayüze sahip olan Beautune uygulaması, temel olarak portre fotoğrafların düzenlenmesi noktasında görev yapıyor. İçerisinde bu amaç için kusur temizleme, makyaj ya da renk değiştirme gibi araçlar yer alan uygulama, retina ekranlarla optimize şekilde çalışma gösteriyor ve elde edilen fotoğrafları iPhoto, Facebook, Twitter, Flickr gibi sosyal ağlara hızlı bir şekilde aktarabiliyor.
Daha önce 32 TL'ye satılan Beautune, an itibariyle aşağıdan 5,29 TL'ye elde edilebiliyor.

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