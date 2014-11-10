Power VR7 grafik birimi ailesini duyuruldu : Alt seviye telefonlara üst seviye grafik kalitesi geliyor

ARM'ın mobil cihazlara yönelik Mali grafik birimi ailesine 8xx serisini eklemesinin ardından vites yükselten Imagination Technologies, Series7XT ve Series7XE olarak iki yeni seriyi resmiyete kavuşturdu.





Imagination Technologies bilindiği gibi yüzde 10 hissesi Apple'a ait olan bir firma ve iOS cihazlarında yer verilen güçlü grafik birimleri ile tanıyoruz. Yeni serilerden bir tanesi alt seviye akıllı telefon ve giyilebilir cihazları hedefliyor. Diğeri ise orta ve üst seviye mobil cihazları hedefliyor.





Power VR Series7XE serisi maliyeti düşük akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar için geliştirilmiş. Bu bakımdan boyutları da oldukça küçük tutulmuş. Hatta 1/2 shading kümeli ve 16 ALU çekirdekli PowerVR GE7400 için Android Extension Pack uyumlu en küçük grafik birimi tanımlaması yapılıyor.





OpenGL ES standardına çeşitli eklemeler yapan AEP, bu sayede OpenGL ES 3.1, fragment shader ve tesselation gibi desteklerle konsol kalitesinde grafikleri Android cihazlara getirmeyi amaçlıyor. Böylece PowerVR GE7400, çok küçük yapıda önemli avantajlar sunabilen bir birim haline geliyor ve alt seviye akıllı telefonlarda üst seviye grafik kalitesi vaad ediyor. Serideki diğer birim ise 32 ALU çekirdekli ve 1 shading kümeli PowerVR GE7800.





PowerVR Series7XT serisi ise üst seviye cihazlara hitap ediyor ve Series6XT serisinden aynı saat hızı ve küme konfigürasyonunda yüzde 60 daha iyi performans sergiliyor. Yine AEP genişlemeleri desteklenirken, grafik birimine belirli ağır işlem yüklerinin kaydırılması ve süper bilgisayar uygulamalarına destek şeklinde güçlü yanları mevcut. Ayrıca OpenGL ES 3.1 & AEP, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2 FP, RenderScript ve DirectX 11 standartlarına da destek mevcut.





Seride yer alacak modeller ise :





PowerVR GT7200: 2 shading kümesi, 64 ALU çekirdeği

PowerVR GT7400: 4 shading kümesi, 128 ALU çekirdeği

PowerVR GT7600: 6 shading kümesi, 192 ALU çekirdeği

PowerVR GT7800: 8 shading kümesi, 256 ALU çekirdeği

PowerVR GT7900: 16 shading kümesi, 512 ALU çekirdeği şeklinde sıralanıyor.





Power VR7 ailesi bellek bant genişliği kullanımını azaltacak şekilde tasarlanmış. Böylece tablet ve 4K TV gibi sınırlı bant genişliği olan cihazlar yüksek doku doldurma oranlarına ulaşabilecek ve enerji tüketimi de alt seviyelerde tutulacak.





Imagination Technologies grafik birimlerinin hazır olduğunu ve üretici ortakları ile çalışmaların başladığını belirtiyor. Ancak bu birimler en erken 2015 yılı sonlarında piyasada olabilecek.









http://www.androidauthority.com/imagination-announces-two-new-powervr-gpu-families-564571/