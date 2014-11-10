Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Power VR7 grafik birimi ailesini duyuruldu : Alt seviye telefonlara üst seviye grafik kalitesi geliyor

4 yıl
605
1
17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Power VR7 grafik birimi ailesini duyuruldu : Alt seviye telefonlara üst seviye grafik kalitesi geliyor
ARM'ın mobil cihazlara yönelik Mali grafik birimi ailesine 8xx serisini eklemesinin ardından vites yükselten Imagination Technologies, Series7XT ve Series7XE olarak iki yeni seriyi resmiyete kavuşturdu.

Imagination Technologies bilindiği gibi yüzde 10 hissesi Apple'a ait olan bir firma ve iOS cihazlarında yer verilen güçlü grafik birimleri ile tanıyoruz. Yeni serilerden bir tanesi alt seviye akıllı telefon ve giyilebilir cihazları hedefliyor. Diğeri ise orta ve üst seviye mobil cihazları hedefliyor. 

Power VR Series7XE serisi maliyeti düşük akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar için geliştirilmiş. Bu bakımdan boyutları da oldukça küçük tutulmuş. Hatta 1/2 shading kümeli ve 16 ALU çekirdekli PowerVR GE7400 için Android Extension Pack uyumlu en küçük grafik birimi tanımlaması yapılıyor. 

OpenGL ES standardına çeşitli eklemeler yapan AEP, bu sayede OpenGL ES 3.1, fragment shader ve tesselation gibi desteklerle konsol kalitesinde grafikleri Android cihazlara getirmeyi amaçlıyor. Böylece PowerVR GE7400, çok küçük yapıda önemli avantajlar sunabilen bir birim haline geliyor ve alt seviye akıllı telefonlarda üst seviye grafik kalitesi vaad ediyor. Serideki diğer birim ise 32 ALU çekirdekli ve 1 shading kümeli PowerVR GE7800.
Power VR7 grafik birimi ailesini duyuruldu : Alt seviye telefonlara üst seviye grafik kalitesi geliyor
 

PowerVR Series7XT serisi ise üst seviye cihazlara hitap ediyor ve Series6XT serisinden aynı saat hızı ve küme konfigürasyonunda yüzde 60 daha iyi performans sergiliyor. Yine AEP genişlemeleri desteklenirken, grafik birimine belirli ağır işlem yüklerinin kaydırılması ve süper bilgisayar uygulamalarına destek şeklinde güçlü yanları mevcut. Ayrıca OpenGL ES 3.1 & AEP, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2 FP, RenderScript ve DirectX 11 standartlarına da destek mevcut. 

Seride yer alacak modeller ise : 

PowerVR GT7200: 2 shading kümesi, 64 ALU çekirdeği
PowerVR GT7400: 4 shading kümesi, 128 ALU çekirdeği
PowerVR GT7600: 6 shading kümesi, 192 ALU çekirdeği
PowerVR GT7800: 8 shading kümesi, 256 ALU çekirdeği
PowerVR GT7900: 16 shading kümesi, 512 ALU çekirdeği şeklinde sıralanıyor. 

Power VR7 ailesi bellek bant genişliği kullanımını azaltacak şekilde tasarlanmış. Böylece tablet ve 4K TV gibi sınırlı bant genişliği olan cihazlar yüksek doku doldurma oranlarına ulaşabilecek ve enerji tüketimi de alt seviyelerde tutulacak. 

Imagination Technologies grafik birimlerinin hazır olduğunu ve üretici ortakları ile çalışmaların başladığını belirtiyor. Ancak bu birimler en erken 2015 yılı sonlarında piyasada olabilecek.  



http://www.androidauthority.com/imagination-announces-two-new-powervr-gpu-families-564571/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 4 yıl
Her sene konsol grafiği sunacak diye pazarlanıyor fos çıkıyor, inanmayın beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bukalemun_07 4 yıl
3 gram teknolojiyle iş yapıyorlar gram gramm hareket ediyorlar ne buu..... böyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 4 yıl
3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevejones 4 yıl
Cokta gerekli olan gelismele degil bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
GX6450 bile uçuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
neden andraoidler pover vr kullanmıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King Stannis 4 yıl javaprof
javaprof

neden andraoidler pover vr kullanmıyor.

Kullananlar var.

gsmarena.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SCWS 4 yıl
powervr 6 serisinden sonra firmadan bir ses çıkmamıştı bende acaba seneye yeni modelleri yetiştirir mi iphone ipad hangi birimi kullanıcak derken derken bombayı patlattı yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycihan 4 yıl
iphone 6 s in grafik birimi yine belli oldu ve büyük ihtimal 2gb ram olacak. yani yine iphone a göre devrimsel özellikler s serilerinde olmaya devam edicek gibi gözüküyor... iphone alacaksan s serisi alınır bunu bilir bunu söylerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 4 yıl
ohooo isimlere bak, şimdiden masaüstü ekran kartı moduna dönmeye başladılar bile.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl hollowman_
hollowman_
ohooo isimlere bak, şimdiden masaüstü ekran kartı moduna dönmeye başladılar bile.

4-5 yıl sonra tabletteki uzun sarj.seviyelerini bu adamlar.sayesinde dizüstü pc,lerdede görecez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl hollowman_
hollowman_
ohooo isimlere bak, şimdiden masaüstü ekran kartı moduna dönmeye başladılar bile.

Aynen. Moduler telefonlar icin kendilerini hazırlıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 4 yıl
iPhone 6S: PowerVR GT7800
iPad Air 3 : PowerVR GT7900
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SCWS 4 yıl Erasmus78
Erasmus78

iPhone 6S: PowerVR GT7800
iPad Air 3 : PowerVR GT7900



mimari gelişimde olacağından fazla yüksek kümeli gpu bekleme tahminen aşşağıdaki gibi olur hatta olacak diyebilirim mesela 5s'de 4 kümeli gpu vardı iphone 6'da 4 kümeli kullanıldı yinede baya fark var ama 6s de artık 6 kümeye çıkar gpu
iPhone 6S: PowerVR GT7600
iPad Air 3 : PowerVR GT7800
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl
bir de telefonlarda görebilsek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
605 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, powervr
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Meizu MX4 inceleme videosu "Yeni nesil fiyat/performans telefonu" 4 yıl Özel Röportaj: İnternet siteniz için alan adı satın alırken nelere dikkat etmelisiniz 4 yıl Mobilite: Android 5.0 alacak telefonlar, Galaxy S6, cep telefonlarına 4K ekran ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim