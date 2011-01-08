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PowerColor, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını gösterdi

8 yıl
7,6b
1
3
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticilerinin anakart pazarına olan ilgisi artarak devam ediyor. Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını tanıtan Sapphire'den sonra benzer bir hamle PowerColor'dan da geldi ve firma, AMD'nin Brazos platformunu kullanan Mini-ITX anakartını gösterdi. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanan ve Hudson-M1 çipseti üzerine inşa edilen anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6310 GPU'sunu kullanıyor ve bu sayede hem DirectX 11 desteği sunuyor hem de HD video hızlandırabiliyor. İki adet SO-DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart üzerinde genişleme için bir adet PCIe x4 slotuna yer veriliyor.

PowerColor'ın kompakt tasarımlı yeni anakartının diğer özellikleri arasında dört adet SATA-II, 8 kanal yüksek tanımlı ses, optik SPDIF çıkışı, Gigabit Ethernet, iki adet USB 3.0 ve çok sayıda USB 2.0 portu gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerini kullanan anakartın giriş seviyesi sistemlerde ve medya bilgisayarlarında kullanılması bekleniyor. Henüz mühendislik örneği aşamasında olduğu için üzerinde soğutucu bulunmayan kartın çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.


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devrimdoga 8 yıl
htpc lere yeni bir soluk katma çabası :D bence laptopların masaüstü olanlarını yapmaya çalışıyorlar, ama sadece boyut olarak benzeşiyor..
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hacı.basat 8 yıl
miniITX'ler performans'san ziyade küçük kasada masaüstü tadı anlamına geliyor. Via Nano DC'lerle ilgili karşılaştırma testi gördüm, Via'yı kullananlar zaten biliyorlar, Amd brazos'da o sistemlere rakip, kısaca performansı aşağı yukarı biliyoruz, uygun fiyatlı mini-ITX boş kasalar da olursa bu kitle çok büyüyecek gibi.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
hala millet performans sonuçlarını bekliyor yok oçıktı bu çıktı sanırım buda geç kaldığına göre bukadar pek iç acıcı durum yok gibi
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