AMD iki yeni Ryzen 8000 grafiksiz masa üstü işlemcisi duyurdu

AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F
AMD Ryzen 8000G serisine eklenen iki yeni işlemci yine 4nm sürecinde mobil Zen 4 çekirdeklerini temel alıyor. AMD Ryzen 7 8700F işlemcisi 8 çekirdekli ve orijinali ile aynı özellikleri paylaşıyor. Sadece işlemci frekansları 100Hz daha düşük. Grafik birimi olmamasına rağmen Ryzen AI nöral işlem birimine yer verilmiş.
AMD Ryzen 5 8400F işlemcisi ise 6 çekirdekli ve hızlar yine bir miktar düşük. Bu işlemcide Ryzen AI yer almıyor. Her iki işlemci de hız aşırtmaya izin veriyor ve frekans farkı bu şekilde kapatılabiliyor. Firmanın Çin’de her fiyat seviyesine yönelik Ryzen işlemci sunma stratejisinin son örneği olan yeni işlemcilerin fiyatı henüz belli değil.
Test sonuçlarına göre her iki işlemci, Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 7500F modellerine benzer rakamlar sunuyor. Ryzen 7 8700F ve 8700G arasında yalnızca çok iş parçacıklı testlerde fark görülüyor. Ryzen 5 8400F ise tek iş parçacıklı testlerde Ryzen 5 7500F'ye ayak uyduruyor ancak çoklu yüklerde %11 daha yavaş kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)