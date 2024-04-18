AMD iki yeni Ryzen 8000 grafiksiz masa üstü işlemcisi duyurdu

Daha çok Intel cephesinde gördüğümüz dahili grafik birimi olmayan F serisi işlemciler yavaş yavaş AMD tarafında da kendisine yer bulmaya başladı. Firma ilk etapta Çin pazarına yönelik iki grafiksiz Ryzen işlemcisi duyurdu.

AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F

AMD Ryzen 8000G serisine eklenen iki yeni işlemci yine 4nm sürecinde mobil Zen 4 çekirdeklerini temel alıyor. AMD Ryzen 7 8700F işlemcisi 8 çekirdekli ve orijinali ile aynı özellikleri paylaşıyor. Sadece işlemci frekansları 100Hz daha düşük. Grafik birimi olmamasına rağmen Ryzen AI nöral işlem birimine yer verilmiş.

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AMD Ryzen 5 8400F işlemcisi ise 6 çekirdekli ve hızlar yine bir miktar düşük. Bu işlemcide Ryzen AI yer almıyor. Her iki işlemci de hız aşırtmaya izin veriyor ve frekans farkı bu şekilde kapatılabiliyor. Firmanın Çin’de her fiyat seviyesine yönelik Ryzen işlemci sunma stratejisinin son örneği olan yeni işlemcilerin fiyatı henüz belli değil.

Test sonuçlarına göre her iki işlemci, Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 7500F modellerine benzer rakamlar sunuyor. Ryzen 7 8700F ve 8700G arasında yalnızca çok iş parçacıklı testlerde fark görülüyor. Ryzen 5 8400F ise tek iş parçacıklı testlerde Ryzen 5 7500F'ye ayak uyduruyor ancak çoklu yüklerde %11 daha yavaş kalıyor.

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AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F tanıtıldı