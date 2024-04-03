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    Anlık Bildirim

    AMD, Ryzen Embedded 8000 serisini duyurdu: Hedef endüstriyel yapay zeka

    AMD, kısa bir süre önce yerleşik Nöral İşlem Birimi (NPU) ile Ryzen AI sunan ilk gömülü yongaları olan Ryzen Embedded 8000 serisi işlemcileri duyurdu. Firmanın hedefi ise endüstriyel yapay zeka.
    Ryzen Embedded 8000 serisi Tam Boyutta Gör
    AMD, endüstriyel yapay zeka odaklı Ryzen Embedded 8000 serisi işlemcilerini tanıttı. Adından da anlaşılacağı üzere gömülü formdaki bu işlemciler, AMD'nin XDNA mimarisi üzerine inşa edilen ve özellikle endüstriyel yapay zeka iş yüklerinin üstesinden gelmek için tasarlanan Nöral İşlem Birimi’ne (NPU) sahip ilk gömülü çipler konumunda. Ek olarak XDNA NPU desteğinin Ryzen 8000 serisindeki mevcut Ryzen AI ile benzerlik gösterdiğini de belirtelim.

    Karşınızda Ryzen Embedded 8000 serisi

    AMD, Ryzen Embedded 8000 serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Ryzen Embedded 8000 ailesi, Zen 4 çekirdeklerinden faydalanıyor ve 8 çekirdek / 16 iş parçacığına kadar tasarımlarla piyasaya sunuluyor. Ryzen Embedded 8000 serisi, Ryzen 8000G serisi gibi 4nm TSMC sürecini dayanıyor. Seri, RDNA 3 mimarili GPU ve yeni XDNA mimarili NPU'yu bir araya getirerek şaşırtıcı bir şekilde 39 TOPS (saniyede trilyon işlem) yapay zeka hesaplama gücüne erişiyor. NPU'nun kendisi de 16 TOPS güç sağlayabiliyor. Tüm bunlar AMD’nin vurguladığı endüstriyel yapay zeka iş yüklerine hitap ediyor.

    AMD RDNA 3'ün yardımıyla Ryzen Embedded 8000 işlemciler AV1, H.264 ve H.265 gibi popüler video codec'leri için donanım kod çözme ve kodlamadan yararlanarak 4K çözünürlükte dört adede kadar bağımsız ekrana güç sağlayabiliyor. Ayrıca 20 hatlı yonga üstü PCIe Gen4 sunarak özel hızlandırıcılar ve diğer eklentiler için de I/O desteği sunuluyor. Verimli ve güvenilir bellek aktarımı için ECC desteğiyle gelen yeni seri çift kanal DDR5 5600 desteğine de sahip.

    AMD Ryzen Embedded 8845HS, Ryzen Embedded 8645HS, Ryzen Embedded 8840U ve Ryzen Embedded 8640U Tam Boyutta Gör
    Model bazında bakacak olursak Ryzen Embedded 8000 ailesi dört işlemciden oluşuyor: Ryzen Embedded 8845HS, Ryzen Embedded 8645HS, Ryzen Embedded 8840U ve Ryzen Embedded 8640U. Tepe model olan Ryzen Embedded 8845HS, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı için 3,8 GHz temel frekans ve 5,1 GHz maksimum frekans hızları sunuyor. Güç tüketimi değeri ise 35 - 54 Watt TDP. Tüm seri halihazırda ortaklara sunulmuş durumda ve Advantech, ASRock ve iBASE gibi firmaların çözümlerini yakında tanıtması bekleniyor.
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/03/amd-ryzen-8000-processors-launch/ https://community.amd.com/t5/business/amd-launches-ryzen-embedded-8000-series-processors-with/ba-p/676865
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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