AMD, Ryzen Embedded 8000 serisini duyurdu: Hedef endüstriyel yapay zeka

Tam Boyutta Gör AMD, endüstriyel yapay zeka odaklı Ryzen Embedded 8000 serisi işlemcilerini tanıttı. Adından da anlaşılacağı üzere gömülü formdaki bu işlemciler, AMD'nin XDNA mimarisi üzerine inşa edilen ve özellikle endüstriyel yapay zeka iş yüklerinin üstesinden gelmek için tasarlanan Nöral İşlem Birimi’ne (NPU) sahip ilk gömülü çipler konumunda. Ek olarak XDNA NPU desteğinin Ryzen 8000 serisindeki mevcut Ryzen AI ile benzerlik gösterdiğini de belirtelim.

Karşınızda Ryzen Embedded 8000 serisi

Tam Boyutta Gör Ryzen Embedded 8000 ailesi, Zen 4 çekirdeklerinden faydalanıyor ve 8 çekirdek / 16 iş parçacığına kadar tasarımlarla piyasaya sunuluyor. Ryzen Embedded 8000 serisi, Ryzen 8000G serisi gibi 4nm TSMC sürecini dayanıyor. Seri, RDNA 3 mimarili GPU ve yeni XDNA mimarili NPU'yu bir araya getirerek şaşırtıcı bir şekilde 39 TOPS (saniyede trilyon işlem) yapay zeka hesaplama gücüne erişiyor. NPU'nun kendisi de 16 TOPS güç sağlayabiliyor. Tüm bunlar AMD’nin vurguladığı endüstriyel yapay zeka iş yüklerine hitap ediyor.

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AMD RDNA 3'ün yardımıyla Ryzen Embedded 8000 işlemciler AV1, H.264 ve H.265 gibi popüler video codec'leri için donanım kod çözme ve kodlamadan yararlanarak 4K çözünürlükte dört adede kadar bağımsız ekrana güç sağlayabiliyor. Ayrıca 20 hatlı yonga üstü PCIe Gen4 sunarak özel hızlandırıcılar ve diğer eklentiler için de I/O desteği sunuluyor. Verimli ve güvenilir bellek aktarımı için ECC desteğiyle gelen yeni seri çift kanal DDR5 5600 desteğine de sahip.

Tam Boyutta Gör Model bazında bakacak olursak Ryzen Embedded 8000 ailesi dört işlemciden oluşuyor: Ryzen Embedded 8845HS, Ryzen Embedded 8645HS, Ryzen Embedded 8840U ve Ryzen Embedded 8640U. Tepe model olan Ryzen Embedded 8845HS, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı için 3,8 GHz temel frekans ve 5,1 GHz maksimum frekans hızları sunuyor. Güç tüketimi değeri ise 35 - 54 Watt TDP. Tüm seri halihazırda ortaklara sunulmuş durumda ve Advantech, ASRock ve iBASE gibi firmaların çözümlerini yakında tanıtması bekleniyor.

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AMD, Ryzen Embedded 8000 serisini duyurdu