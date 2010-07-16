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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor, Radeon HD 5770 PCS+ Vortex Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 5770 PCS+ Vortex Edition modelini duyurdu
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Ekran kartı üreticisi PowerColor, ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Radeon HD 5770 PCS+ Vortex Edition modelini resmi olarak duyurdu. Daha iyi hava üfleme performansı için yüksekliği ayarlanabilir özel soğutucu tasarımına sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

Referans tasarıma kıyasla 15 derece daha soğuk çalıştığı belirtilen ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 900MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, yüksek tanımlı videlar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojisine destek sunuyor.

Referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartına Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu eşlik edecek.28 Temmuz'da satışa sunulması beklenen PowerColor PCS+ HD5770 Vortex Edition modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

PowerColor, Radeon HD 5770 PCS+ Vortex Edition modelini duyurdu
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...TALANCI... 9 yıl
biliyorum yeri değil ama bu kartı görünce iştahım kabardı sevgili forumdaşlarım :D :D :D arkadaşlar donanımdan pek anlamıyorum. ama size birşey sormak istiyorum.Benim GForce Fx 5200 ekran kartım pörtledi pörtlicek... yeni sistem toplamak istiyorum.. Ama bilgisayarcılara güvenmiyorum.. çünkü %90'ı Nvidia ve intel propagandası yapıyorlar ve ne yazıkki işten anlamıyorlar!!!
. Ben 1800 TL - 2000 TL verebilirim en fazla. Bu paraya nasıl bir sistem toplayabilirim? Lütfen iyi bilenleriniz bana A'dan Z'ye donanım listesi çıkarabilir mi?Acil yardımlarınızı bekliyorum. Ayrıca belirteyim ben AMD işlemci ve ATi ekrankartı üzerine bi sistem düşünüyorum bana en kısa sürede iletirseniz sevinirim

şimdiden teşşkürler.
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VenomS 9 yıl
bu kart alınacak standart bir hızla geliyor referansta 1ghz çıkılabildiğine göre bunda 1ghz üstü değerler görmek istiyorum referans ile arasındaki farka göre alınabilir bir kart olur gibime geliyor
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sabotaj1023 9 yıl
ati kartları uzattıkça pwercolor kısaltıyor. teşekkürler power color yaklaşık 1 yıl sonra alacağım kart bu olacak sanırım.
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mehmetgirgin 9 yıl
fiyatı bilinmiyo ama hem sığutucu iyi hemde 900mhz hız da iyi gibi bence
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vidoko 9 yıl
aynen tadın dan yenmez:=))
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Master_Evil 9 yıl
mw2nin parasını üstünde koyupta veriyodur ya bişey farketmez bu durumlarda
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Mr. Decent 9 yıl
Güzel seçim,fiyatı da düşük olursa tadından yenmez. :)
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musti38 9 yıl
ben his 5770 resimdeki tasarımı kullanıyorum yazın boşta 40-45 yükte 65-70 derece.benim değerlerimden 15 derece daha düşükse buzz gibi kart olmuş , bence alınabilir fiyatı uygun olursa tabi...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Maul* 9 yıl
O ne O MW2 Kuponumu veriyolar
bizim sapphire neden hiçbi b.k vermdedi peki
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berkerx 9 yıl
15 derece... oc yapacaklar ıcın soğutması çok iyi sanırım. gtx 460 çıkmasaydı alacagım karttı kısmet
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