PowerColor, Radeon HD 5770 PCS+ Vortex Edition modelini duyurdu

Ekran kartı üreticisi PowerColor, ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Radeon HD 5770 PCS+ Vortex Edition modelini resmi olarak duyurdu. Daha iyi hava üfleme performansı için yüksekliği ayarlanabilir özel soğutucu tasarımına sahip olan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Juniper XT GPU'sundan güç alıyor.

Referans tasarıma kıyasla 15 derece daha soğuk çalıştığı belirtilen ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 900MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, yüksek tanımlı videlar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojisine destek sunuyor.

Referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline kıyasla daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartına Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu eşlik edecek.28 Temmuz'da satışa sunulması beklenen PowerColor PCS+ HD5770 Vortex Edition modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.