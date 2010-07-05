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PowerColor, Radeon HD 5770 Vortex modelini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 5770 Vortex modelini gösterdi
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden PowerColor, hazırladığı konsept modellerle Computex 2010 fuarının öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Önümüzdeki haftalarda ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemesi beklenen PowerColor,Radeon HD 5770 Vortex modeline ait ilk detayları da resmi Facebook sayfası üzerinden paylaştı.

PowerColor Radeon HD 5770 Vortex, soğutucu tasarımıyla öne çıkan bir model. Üç slot yer teşkil ettiği belirtilen özel soğutucunun, PCS+ modellerindeki soğutucuyla benzer soğutma performansı sunabildiği belirtiliyor. Radeon HD 5770'ten sonra PowerColor'ın bazı yeni modellerinde de kullanılması beklenen özel soğutucunun gürültü seviyesi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Juniper XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5770 Vortex, 128-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve 1GB GDDR5 bellekle gelmesi bekleniyor. Saat hızları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı PowerColor Radeon HD 5770 Vortex'in, fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelmesi beklenirken, kesinleşmiş saat hızlarıyla birlikte satışa çıkacağı tarih ve fiyatı hakkında da şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

PowerColor, Radeon HD 5770 Vortex modelini gösterdi
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DH Misafiri 9 yıl
alıcaksan ya powercolor pcs+ vortex edition alcan yada his iceq 5 turbo alcan :)
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DH Misafiri 9 yıl
fan yerinden yükseklik ayarlama ve tamamen cıkarıp temizlenme olayı var galiba yanlış tahmin de olabilir
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Master_Evil 9 yıl
görüntü 10 numara
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Man From Atlantis 9 yıl
kart biraz daha kısalmış..
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M@U 9 yıl

Man From Atlantis

kart biraz daha kısalmış..

Ancak yükselmiş...
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