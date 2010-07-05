PowerColor, Radeon HD 5770 Vortex modelini gösterdi

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden PowerColor, hazırladığı konsept modellerle Computex 2010 fuarının öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Önümüzdeki haftalarda ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemesi beklenen PowerColor,Radeon HD 5770 Vortex modeline ait ilk detayları da resmi Facebook sayfası üzerinden paylaştı.

PowerColor Radeon HD 5770 Vortex, soğutucu tasarımıyla öne çıkan bir model. Üç slot yer teşkil ettiği belirtilen özel soğutucunun, PCS+ modellerindeki soğutucuyla benzer soğutma performansı sunabildiği belirtiliyor. Radeon HD 5770'ten sonra PowerColor'ın bazı yeni modellerinde de kullanılması beklenen özel soğutucunun gürültü seviyesi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli Juniper XT GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5770 Vortex, 128-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve 1GB GDDR5 bellekle gelmesi bekleniyor. Saat hızları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı PowerColor Radeon HD 5770 Vortex'in, fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelmesi beklenirken, kesinleşmiş saat hızlarıyla birlikte satışa çıkacağı tarih ve fiyatı hakkında da şu an için net bir bilgi bulunmuyor.