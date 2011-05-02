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PowerColor, Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modellerini duyurdu
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan PowerColor, Radeon HD 6700 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Tasarım anlamında farklılaşma yoluna giden PowerColor, Juniper GPU'sundan güç alan yeni ekran kartlarıyla orta segmentte ürün gamını zenginleştirerek kullanıcılara daha fazla sayıda seçenek sunmayı amaçlıyor.

PowerColor'ın yeni modellerinden Radeon HD 6750, Juniper Pro GPU'sundan güç alıyor. 720x paralel işlem birimine, 36x doku ünitesine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapıyor.

Radeon HD 6770 modeli ise Juniper XT GPU'sundan güç alıyor. 800x paralel işlem birimine ve 40x doku ünitesine sahip olan kart, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan kart, teknik özellikleri itibariyle daha yüksek performans vaad ediyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen kartlar, Radeon HD 5700 serisinden farklı olarak HDMI 1.4 ve Blu-ray 3D çözebilme özellikleriyle geliyorlar. PowerColor tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 6700 serisi yeni ekran kartlarının son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.

PowerColor, Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 modellerini duyurdu
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dhsacit 8 yıl
ama bıos atınca ozellıkler acılır
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sodom79 8 yıl
juniper yongası var yani 5770 aynı yonga bios ile açılacak bir şey yok 6800 serisi bart yongası 6900 serisi cayman aynı seriler içerisinde bios olabilir ama 6770 tamamen 5770 in aynısı 5770 de bios olayı olmadığı için 6770 de olmayacak
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sodom79 8 yıl
Performans olarak 5750-5770 in tıpatıp aynısı isim değişikliği sadece HDMI 1.4 ve Blu-ray 3D özelliği için bu kart tercih edilir' mi keşke performans olarak biraz iyileştirme yapsalar iyi olurdu .6850 dururken bu kartları almak saçma olur.
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