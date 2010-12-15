PowerColor Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerini satışa sunuyor

Sadece AMD tabanlı ekran kartı üreten ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan PowerColor, Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu. Sırasıyla Cayman Pro ve Cayman XT GPU'larından güç alan kartların her ikisi de AMD'nin referans tasarımını takip ediyorlar. PowerColor'ın yeni modellerinden Radeon HD 6970, 256-Bit bellek veri yolu desteği, 2GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 1536x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlemci 880MHz olan kartın, bellek saat hızı ise 5500MHz.

PowerColor Radeon HD 6950 ise 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Radeon HD 6970 ile benzer şekilde 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı farklı olarak 1536 yerine 1408x paralel işlem birimiyle geliyor. Her ikisi de 32x ROP birimi ile donatılan ekran kartlarından Radeon HD 6970 modelinin 96x, Radeon HD 6950 modelinin ise 88x doku ünitesiyle geldiğini de hatırlatmakta fayda var.

Tasarım ve teknik özelliklerle AMD'nin belirlediği referans değerleri koruyan ekran kartlarından Radeon HD 6950'nin en yüksek güç tüketimi 200 Watt, Radeon HD 6970'in ise 250 Watt olarak açıklanırken, her iki ekran kartı da bekleme durumunda 20 Watt güç tüketiyorlar. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartlarında HD 3D ve Universal Video Decoder 3.0 gibi HD 6000 serisine özgü yeniliklere de yer veriliyor.