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    Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller

    Nvidia'nın uzun süredir ertelendiği öne sürülen GeForce RTX 50 SUPER serisi yeniden gündeme geldi. Yeni sızıntı, üç model ve artan güç tüketimine işaret ediyor.

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın GeForce RTX 50 SUPER ekran kartlarını iptal ettiği yönündeki iddiaların ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Seasonic'in çevrimiçi güç kaynağı hesaplayıcısında SUPER serisine ait ekran kartları görüntülendi. Yeni sızıntı, RTX 50 SUPER serisinin geliştirme aşamasında olabileceğine işaret ediyor.

    GeForce RTX 50 SUPER serisi ortaya çıktı

    Kaçıranlar için daha önceki bilgiler, RTX 50 SUPER serisinin RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5070 SUPER modellerini kapsayacağını öne sürüyordu. Bu yenilemenin yeni bir GPU mimarisinden ziyade, bellek tarafında yapılacak güncellemelerle sınırlı kalacağı belirtilmişti. Ortaya çıkan listelemede ise Nvidia'nın ilk etapta üç yeni ekran kartı hazırladığı görülüyor.

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Bu kartlar, GeForce RTX 5080 SUPER, GeForce RTX 5070 Ti SUPER ve GeForce RTX 5070 SUPER olacak. Şimdilik RTX 5060 SUPER modeline ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca listeleme, kartların tahmini toplam grafik gücü (TGP) hakkında da bazı bilgiler içeriyor. Bu kapsamda RTX 5080 Super 415W, 5070 Ti Super 350W, RTX 5070 Super ise 275W TGP'ye sahip.

     

    Karşılaştırıldığında mevcut modellerde bu değerler sırasıyla 360 W, 300 W ve 250 W seviyesinde bulunuyor. Böylece yeni SUPER modellerinde yaklaşık 25 ila 55 W arasında güç tüketimi artışı yaşanabileceği görülüyor. Önceki nesillerde olduğu gibi SUPER sürümlerinin daha fazla CUDA, RT ve Tensor çekirdeğiyle birlikte daha yüksek bellek hızları sunması bekleniyor.

    Seasonic'in güç kaynağı hesaplayıcısında yer alan bilgiler resmi teknik özellik anlamına gelmese de, bu tür veritabanları geçmişte henüz duyurulmamış donanımlarla ilgili doğru bilgiler paylaşmasıyla dikkat çekmişti. Nvidia'nın RTX 50 SUPER serisiyle ilgili resmi açıklamasını ise önümüzdeki aylarda yapması bekleniyor.

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