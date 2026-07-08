Nvidia RTX 50 SUPER serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller

GeForce RTX 50 SUPER serisi ortaya çıktı
Kaçıranlar için daha önceki bilgiler, RTX 50 SUPER serisinin RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5070 SUPER modellerini kapsayacağını öne sürüyordu. Bu yenilemenin yeni bir GPU mimarisinden ziyade, bellek tarafında yapılacak güncellemelerle sınırlı kalacağı belirtilmişti. Ortaya çıkan listelemede ise Nvidia'nın ilk etapta üç yeni ekran kartı hazırladığı görülüyor.
Karşılaştırıldığında mevcut modellerde bu değerler sırasıyla 360 W, 300 W ve 250 W seviyesinde bulunuyor. Böylece yeni SUPER modellerinde yaklaşık 25 ila 55 W arasında güç tüketimi artışı yaşanabileceği görülüyor. Önceki nesillerde olduğu gibi SUPER sürümlerinin daha fazla CUDA, RT ve Tensor çekirdeğiyle birlikte daha yüksek bellek hızları sunması bekleniyor.
Seasonic'in güç kaynağı hesaplayıcısında yer alan bilgiler resmi teknik özellik anlamına gelmese de, bu tür veritabanları geçmişte henüz duyurulmamış donanımlarla ilgili doğru bilgiler paylaşmasıyla dikkat çekmişti. Nvidia'nın RTX 50 SUPER serisiyle ilgili resmi açıklamasını ise önümüzdeki aylarda yapması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: