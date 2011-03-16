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PowerColor da Radeon HD 6990'ın OC Modu'nu garanti kapsamında tutuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'daki kafa karıştıran garanti uygulamasını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Radeon HD 6990 modelinde GPU hızlarını 880MHz'e yükselten ikinci bir BIOS'a yer veren ve kart üzerindeki anahtar yardımıyla kullanıcılara sadece tek bir adımda hız aşırtma olanağı tanıyan AMD, aynı zamanda bir uyarı yapmış ve resmi dökümanlarında detaylıca yer verdiği hız aşırtma odaklı ikinci BIOS'un kullanımı halinde ilgili kartın garanti kapsamı dışında kalacağını belirtmişti.

AMD'nin bu uygulaması kullanıcılar arasında çeşitli tepkilere neden olurken ilk açıklama XFX'den gelmiş ve ikinci BIOS'un kullanımı halinde de garantinin işlemeye devam edeceğini açılamış yani kullanıcıların daha yüksek performans için BIOS anahtarını kullanmaları halinde dahi garantinin korunacağını ifade etmişti. Benzer bir gelişme PowerColor cephesinde de yaşandı ve Radeon HD 6990 için sundukları garantinin, kartın çalışma hızlarını 880MHz'e yükselten ikinci BIOS'u da kapsadığını açıkladı. Üreticilerin bu yönde hareket etmesi karşısında akıllara AMD'nin niçin böyle bir uygulama gitmiş olabileceği sorusu da gelmiyor değil zira ilk defa ana çip üreticisiyle, kart üreten ortakları arasında garantiye yönelik farklı açıklamalar gelmiş oldu.


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OverClocK1ng 8 yıl
Demiştim. Kafa karştımak falan bahane. Amaç bu işlemin garanti dışı bırakmadığına dikkat çekmek. Bu yüzden önce garanti dışı deyip sonradan tek tek garanti içi diyorlar. Amaç garantili olduğunu vurgulamak.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. İşte örneği.
Yapı Kredi'nin Vadaaa ları ilk çıktığında herkes ne kadar çirkin olduklarını konuşuyordu. Daha şirin olabilirlerdi diye. Sonra ben onu yapan 3D ci arkadaşa bilgisayar topladım. Dedim çok çirkinler daha şirin bir şey yapılamazmıydı. Bana özellikle öyle istendiğini ve çirkin olunca daha çok konuşulacağını söyledi. Bak şu an bu konuyu konuşuyorsak adamların haklı olduğunun göstergesidir dedi. Valla yiğidi öldür hakkını yeme. Adam doğru söyledi...
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theyapici 8 yıl
ii şte amd çipine garanti vermiyor adamlar veriyor
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peters 8 yıl
Daha test sonuçlarını görmeden kıyaslamalarda bulunuluyor.Türkiyeye gelsin görelim biz daha görmeden adamlar o.c yapmış.
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Tunyukuk 8 yıl
Ne yapmaya çalışıyorlarsa artık :)
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Firaristt 8 yıl
Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama AMD bu anahtar işi ile bütün sitelerde kendini haber yapti.. normalde olan bir özelliği kullanmayi kisitliyor ancak her yerde adi geçiyor ve bence reklam amaçli olabilir bu. Çünkü ileride bütün firmalar garanti desteği vereceği için(rekabet saolsun) kartin üzerindeki anahtar kullanilabilir olacak ve AMD nin çikan haberleri de reklam mahiyetinde olacak o zaman...Reklamin iyisi kötüsü olmaz denir heralde bu da öyle bişey.
Kisaca HD 6990 da anahtar kullanmak serbest... diğer firmalarda destek verecektir yakin zamanda... ama ne 6990 ne de 590 alinacak kartlar değil.. Çünkü çok isindiklari için gürültülü oluyorlar ve haliyle fazla güç tüketimi sebebiyle pek alinasi kartlar değiller... onlarin yerine HD 6970-6950bios mod cf daha iyi olur...
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uniqron 8 yıl
türkiye ye ne zaman geliyor 6990 bilgisi olan varmı 4 yıldır para biriktiriyom 2000 € yu geçkin param oldu gtx590nı geçerse 6990 alıcam
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ozkan_tpc 8 yıl

uniqron

türkiye ye ne zaman geliyor 6990 bilgisi olan varmı 4 yıldır para biriktiriyom 2000 € yu geçkin param oldu gtx590nı geçerse 6990 alıcam


Sonra da o kartla 3D mark mı oynayacaksın? Kolay gelsin...
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yc#1 8 yıl
Düşük bir ihtimal olmakla beraber GTX 590 standart saat hızlarıyla HD 6990'ı geçebilirse AMD ikinci BIOS'u da garanti kapsamına alabilir.
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Zeytinbey 8 yıl
Bu kadar bekledikten sonra AMD "şaka yaptık yok öyle bir şey" diye açıklama yaparsa çok gülerim
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Zeytinbey 8 yıl
Powercolor'da XFX ardından garanti sözü vermesi kartın son kullanıcılar tarafından alınabilirliğini artıracaktır. Güzel gelişme, ancak tüm kart üreticileri garanti vermedikten sonra AMD'nin açıklaması kafa karıştırmaya devam edecek...
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Epicus 8 yıl
sırayla diğerleri de verecektir.Elleri mahkum artık
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