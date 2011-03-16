PowerColor da Radeon HD 6990'ın OC Modu'nu garanti kapsamında tutuyor

AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'daki kafa karıştıran garanti uygulamasını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Radeon HD 6990 modelinde GPU hızlarını 880MHz'e yükselten ikinci bir BIOS'a yer veren ve kart üzerindeki anahtar yardımıyla kullanıcılara sadece tek bir adımda hız aşırtma olanağı tanıyan AMD, aynı zamanda bir uyarı yapmış ve resmi dökümanlarında detaylıca yer verdiği hız aşırtma odaklı ikinci BIOS'un kullanımı halinde ilgili kartın garanti kapsamı dışında kalacağını belirtmişti.

AMD'nin bu uygulaması kullanıcılar arasında çeşitli tepkilere neden olurken ilk açıklama XFX'den gelmiş ve ikinci BIOS'un kullanımı halinde de garantinin işlemeye devam edeceğini açılamış yani kullanıcıların daha yüksek performans için BIOS anahtarını kullanmaları halinde dahi garantinin korunacağını ifade etmişti. Benzer bir gelişme PowerColor cephesinde de yaşandı ve Radeon HD 6990 için sundukları garantinin, kartın çalışma hızlarını 880MHz'e yükselten ikinci BIOS'u da kapsadığını açıkladı. Üreticilerin bu yönde hareket etmesi karşısında akıllara AMD'nin niçin böyle bir uygulama gitmiş olabileceği sorusu da gelmiyor değil zira ilk defa ana çip üreticisiyle, kart üreten ortakları arasında garantiye yönelik farklı açıklamalar gelmiş oldu.