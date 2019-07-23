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RTX 2080 Super raflardaki yerini aldı

Nvidia Super ailesini RTX 2080 Super ile tamamladı. Kart fiyat segmentinde sunduğu performansıyla yüksek FPS’ten vazgeçemeyenlerin tercihi olacağa benziyor.
2 sa.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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RTX 2080 Super, Turing GPU’lu çözümlerin geliştirilmiş üyelerinin tepe modeli olarak bugün itibariyle satışa sunuldu. Ray Tracing ve DLSS başlıklarıyla öne çıkan RTX modellerinin yeni ağabeyi kaslı yapısıyla sistemlerdeki yerini almaya başladı bile.

TU104 

RTX 2080 Super TU 104 GPU’sunun tamamen açık halini kalbinde barındırmasıyla selefinden ayrılırken bellek kısmında da geliştirmeler içeriyor. 3072 Cuda çekirdeği, 192 doku ünitesi ve 64 ROP birimi üzerinde şekillenen GPU yine 12 nm bantlarından çıkıyor. TSMC’nin tesislerinden çıkan TU104-450-A1’in 545 mm2 zar alanında 13.6 milyon transistöre sahip olduğunu da ekleyelim.
Diğer taraftan GPU’nun L1 önbelleği 64 KB olarak belirlenirken L2 seviyesinde de yine 4 MB’lık bir tampon bellek konumlandırılmış. Ray Tracing çekirdeklerinde ise 46’dan 48’e küçük bir yükseltmeye gidilmiş.
1650 MHz’den 1815 MHz’e yükselebilen GPU’ya eşlik eden belleklerse 8 GB kapasiteli 15.5 Gbps efektif hızda görev yapan GDDR6 tip çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Bellek veri yolu desteğinin 256 bit genişliğinde tercih edildiği modelin 496.1 GB/s’lik bellek bant genişliğiyse bir diğer heyecan verici detay.

Titan Xp'nin önünde 

8 Giga Ray/s gücündeki Super varyantı 11 TFLOPs FP32 hesaplama kapasitesini 250 watt TDP altında sunarak kendisiyle aynı fiyat etiketine sahip Titan Xp’nin önüne %10-15’lik bir farkla geçmeyi başarıyor. Kartın gerekli gücü 8+6 pinlik güç konnektörü üzerinden sağladığını da belirtelim.
Sistemle bağlantısını PCIe 3.0 X16 arayüzü üzerinden sağlayan kartın görüntü çıkışları ise 1xHDMI, 3x Dp ve 1 tane de USB Type-C portu şeklinde. Görünüşe göre Nvidia rakibini önümüzdeki günlerde üst segmentte bir hayli zorlayacağa benziyor. RTX 2080 Super şimdilerde 700 dolarlık fiyatıyla yüksek performans tutkunlarının tercihi olarak kendisine yer edinmiş durumda.
https://wccftech.com/review/nvidia-geforce-rtx-2080-super-founders-edition-tu104-in-full-force/ Yorum Yaz
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risingforce 51 dk.
Hala 980gtx kullanmaya ısrarla devam.:)
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Johan Elmander 55 dk.
1080ti ne kartmış be. 2.5 yaşında ve hala yeni kart aldırmıyor.
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edgespear101 53 dk. Johan Elmander
1080P'yi GTX 1000 serisiyle noktaladıkları için diye düşünüyorum yani artık kartların amacı 2K oldu bu da en çok 1080 oyuncularına yaradı diye düşünüyorum.
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Alex5 1 sa.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1080P'de 5700 xt'den yüzde 8-9 daha iyi ama fiyatı 75% daha fazla. Tam rezalet
700 dolar yerine 350 dolara 5700 alıyorsun yarı fiyata 1K'da kaybettiğin performans sadece 16% 2K'da 22%. Kartın adı Super kendisi bildiğimiz 2080 olmuş. Amd birkaç aya fabrika çıkışı halde 499 dolara 2080 performansı veren 5800 çıkarırsa işi zor bu kartın
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AskN0More 1 sa.
Yani böyle bir kartı yapmaya ne gerek vardı bilemiyorum. İncelemelerde görüldüğü üzere oyunlarda 2k çözünürlükte Rtx 2080 ile arasında 2 fps oynuyor. Ben bugün hala iknci el temiz bir gtx 1080 ti almanın fiyat performans komusunda en iyisi oldugunu düşünüyorum. Tabi ayrılan bütçe çok yüksekse Rtzx 2080 ti performansta farkediyor. Ama 20 fps için 3 kat fazla para ödemek oyuncular için pek mantıklı değil. Kartı iş amaçlı kullanan profesyonelleri ayrı tutuyorum.
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