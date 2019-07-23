RTX 2080 Super raflardaki yerini aldı

RTX 2080 Super, Turing GPU’lu çözümlerin geliştirilmiş üyelerinin tepe modeli olarak bugün itibariyle satışa sunuldu. Ray Tracing ve DLSS başlıklarıyla öne çıkan RTX modellerinin yeni ağabeyi kaslı yapısıyla sistemlerdeki yerini almaya başladı bile.

TU104

RTX 2080 Super TU 104 GPU’sunun tamamen açık halini kalbinde barındırmasıyla selefinden ayrılırken bellek kısmında da geliştirmeler içeriyor. 3072 Cuda çekirdeği, 192 doku ünitesi ve 64 ROP birimi üzerinde şekillenen GPU yine 12 nm bantlarından çıkıyor. TSMC’nin tesislerinden çıkan TU104-450-A1’in 545 mm2 zar alanında 13.6 milyon transistöre sahip olduğunu da ekleyelim.

Diğer taraftan GPU’nun L1 önbelleği 64 KB olarak belirlenirken L2 seviyesinde de yine 4 MB’lık bir tampon bellek konumlandırılmış. Ray Tracing çekirdeklerinde ise 46’dan 48’e küçük bir yükseltmeye gidilmiş.

Titan Xp'nin önünde

https://wccftech.com/review/nvidia-geforce-rtx-2080-super-founders-edition-tu104-in-full-force/

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GPU’ya eşlik eden belleklersegörev yapan GDDR6 tip çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Bellek veri yolu desteğinintercih edildiği modelinbir diğer heyecan verici detay.8 Giga Ray/s gücündeki Super varyantı 11 TFLOPs FP32 hesaplama kapasitesini 250 watt TDP altında sunarak kendisiyle aynı fiyat etiketine sahip Titan Xp’nin önünegeçmeyi başarıyor. Kartın gerekli gücü 8+6 pinlik güç konnektörü üzerinden sağladığını da belirtelim.Sistemle bağlantısını PCIe 3.0 X16 arayüzü üzerinden sağlayan kartın görüntü çıkışları ise 1xHDMI, 3x Dp ve 1 tane de USB Type-C portu şeklinde. Görünüşe göre Nvidia rakibini önümüzdeki günlerdebir hayli zorlayacağa benziyor. RTX 2080 Super şimdilerdefiyatıyla yüksek performans tutkunlarının tercihi olarak kendisine yer edinmiş durumda.