RTX 2080 Super raflardaki yerini aldı

RTX 2080 Super, Turing GPU’lu çözümlerin geliştirilmiş üyelerinin tepe modeli olarak bugün itibariyle satışa sunuldu. Ray Tracing ve DLSS başlıklarıyla öne çıkan RTX modellerinin yeni ağabeyi kaslı yapısıyla sistemlerdeki yerini almaya başladı bile.
TU104
RTX 2080 Super TU 104 GPU’sunun tamamen açık halini kalbinde barındırmasıyla selefinden ayrılırken bellek kısmında da geliştirmeler içeriyor. 3072 Cuda çekirdeği, 192 doku ünitesi ve 64 ROP birimi üzerinde şekillenen GPU yine 12 nm bantlarından çıkıyor. TSMC’nin tesislerinden çıkan TU104-450-A1’in 545 mm2 zar alanında 13.6 milyon transistöre sahip olduğunu da ekleyelim.
Diğer taraftan GPU’nun L1 önbelleği 64 KB olarak belirlenirken L2 seviyesinde de yine 4 MB’lık bir tampon bellek konumlandırılmış. Ray Tracing çekirdeklerinde ise 46’dan 48’e küçük bir yükseltmeye gidilmiş.1650 MHz’den 1815 MHz’e yükselebilen GPU’ya eşlik eden belleklerse 8 GB kapasiteli 15.5 Gbps efektif hızda görev yapan GDDR6 tip çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Bellek veri yolu desteğinin 256 bit genişliğinde tercih edildiği modelin 496.1 GB/s’lik bellek bant genişliğiyse bir diğer heyecan verici detay.
Titan Xp'nin önünde8 Giga Ray/s gücündeki Super varyantı 11 TFLOPs FP32 hesaplama kapasitesini 250 watt TDP altında sunarak kendisiyle aynı fiyat etiketine sahip Titan Xp’nin önüne %10-15’lik bir farkla geçmeyi başarıyor. Kartın gerekli gücü 8+6 pinlik güç konnektörü üzerinden sağladığını da belirtelim.
https://wccftech.com/review/nvidia-geforce-rtx-2080-super-founders-edition-tu104-in-full-force/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1080P'de 5700 xt'den yüzde 8-9 daha iyi ama fiyatı 75% daha fazla. Tam rezalet 700 dolar yerine 350 dolara 5700 alıyorsun yarı fiyata 1K'da kaybettiğin performans sadece 16% 2K'da 22%. Kartın adı Super kendisi bildiğimiz 2080 olmuş. Amd birkaç aya fabrika çıkışı halde 499 dolara 2080 performansı veren 5800 çıkarırsa işi zor bu kartın