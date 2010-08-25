PowerColor özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5850 modelini pazara sunuyor

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, ürün gamını özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5850 modeliyle genişletiyor. Önümüzdeki ay içerisinde birinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan ATi Radeon HD 5850'nin referans tasarımından farklı olarak özel dizayn soğutucuya yer verilen ekran kartının hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1440x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerinin desteklendiği ekran kartında görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Unified Video Decoder 2.1 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği de sunan ekran kartı, benzer şekilde Stream teknolojisiyle GPGPU tabanlı uygulamalar için de GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunuyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ekran kartı için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.