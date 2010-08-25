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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5850 modelini pazara sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, ürün gamını özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5850 modeliyle genişletiyor. Önümüzdeki ay içerisinde birinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan ATi Radeon HD 5850'nin referans tasarımından farklı olarak özel dizayn soğutucuya yer verilen ekran kartının hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1440x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerinin desteklendiği ekran kartında görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz. Unified Video Decoder 2.1 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği de sunan ekran kartı, benzer şekilde Stream teknolojisiyle GPGPU tabanlı uygulamalar için de GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunuyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ekran kartı için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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ceycey11 9 yıl
referans tasarımı gayet serin-sessiz ben arada zevk için fanları %100 yapıyorum sesini duyayım diye gereksiz buluyorum bu özel tasarımları ama görsel açıdan tatminkar ona diyecek yok
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chngrn1905 9 yıl
Şu saatten sonra gereksiz arkadaşların dediği gibi fiyatları indirseler cok daha iyi olur.
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vidoko 9 yıl
fazla fan ses çıkartış büyük olmasıbence yeterli.ancakyeni serielr çıkacakken hala nden eski serilerde fiyatlarda makul bişeyler olmuyor..
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Batuist 9 yıl
o fandan yanyana iki tane olsaymış harika olurmuş...
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yenerbalcı 9 yıl
Bu saatten sonra HD5850 çıkartacaklarına fiyatları düşürsünler

En düşük HD 5850 550 Tl
teknofiyat.com/...

Bu karta da 600 TL diyelim

Bir hafta önce 1GB GTX 460 ...........türkiyede 370 TL den satıldı bayramda da bu fiyattan satılır ( HD 5850 için biraz daha uğraşsalar fiyat 2 katı olacak )

HD 5850 olması gereken fiyatı 375 - 425 TL arasında

yurt dışında GTX 460 % 15 ucuzlatıldığında HD 5850 - 5870 satabilecek enayi ..................( bugünkü fiyatlara )

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MÜŞAVİR 9 yıl
PCS+ den bir farkı yok gibi sanki. Sadece etiket değişmiş gibi duruyor.
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Saw_ 9 yıl

yenerbalcı

Bu saatten sonra HD5850 çıkartacaklarına fiyatları düşürsünler

En düşük HD 5850 550 Tl
teknofiyat.com/...

Bu karta da 600 TL diyelim

Bir hafta önce 1GB GTX 460 ...........türkiyede 370 TL den satıldı bayramda da bu fiyattan satılır ( HD 5850 için biraz daha uğraşsalar fiyat 2 katı olacak )

HD 5850 olması gereken fiyatı 375 - 425 TL arasında

yurt dışında GTX 460 % 15 ucuzlatıldığında HD 5850 - 5870 tarih olur

+1 Atı 6xxx serisinde ilk iş olarak gtx 460 a cevap vermesi gerekiyor.
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M@U 9 yıl

yenerbalcı

Bu saatten sonra HD5850 çıkartacaklarına fiyatları düşürsünler

En düşük HD 5850 550 Tl
teknofiyat.com/...

Bu karta da 600 TL diyelim

Bir hafta önce 1GB GTX 460 ...........türkiyede 370 TL den satıldı bayramda da bu fiyattan satılır ( HD 5850 için biraz daha uğraşsalar fiyat 2 katı olacak )

HD 5850 olması gereken fiyatı 375 - 425 TL arasında

yurt dışında GTX 460 % 15 ucuzlatıldığında HD 5850 - 5870 satabilecek vatandaş bulunur mu ?



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