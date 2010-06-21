PowerColor, Radeon HD 5870 LCS v2 modelini hazırlıyor

ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, sıvı soğutmalı Radeon HD 5870 LCS (Liquid Cooling System) modelinin geliştirilmiş yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında lanse edilen ilk modelden farklı olarak yeni versiyonda, Radeon HD 5870 PCS++ modelinde gördüğümüz baskılı devre tasarımının ilk versiyonda kullanılan EK firmasının su soğutma bloğu ile birlikte kullanıldığı belirtiliyor.

Açıklanan bilgilere göre Radeon HD 5870 LCS modelinin ikinci versiyonu, 950MHz GPU hızı ile gelecek ve geliştirilmiş baskılı devre tasarımı sayesinde, kullanılan su soğutma sisteminin kalitesine bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilecek. Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen PowerColor Radeon HD 5870 LCS v2'nin, yurt dışında 499 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor