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PowerColor, Radeon HD 5870 LCS v2 modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
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5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, sıvı soğutmalı Radeon HD 5870 LCS (Liquid Cooling System) modelinin geliştirilmiş yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında lanse edilen ilk modelden farklı olarak yeni versiyonda, Radeon HD 5870 PCS++ modelinde gördüğümüz baskılı devre tasarımının ilk versiyonda kullanılan EK firmasının su soğutma bloğu ile birlikte kullanıldığı belirtiliyor.

Açıklanan bilgilere göre Radeon HD 5870 LCS modelinin ikinci versiyonu, 950MHz GPU hızı ile gelecek ve geliştirilmiş baskılı devre tasarımı sayesinde, kullanılan su soğutma sisteminin kalitesine bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilecek. Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen PowerColor Radeon HD 5870 LCS v2'nin, yurt dışında 499 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor


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parka 9 yıl
Arkadaşlar yeri değil ama GTX 465 125 lira şaka diye pek durmadım ama hala listede aynı fiyatta duruyor. link burada
vatanbilgisayar.com/...
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zararlı 9 yıl

parka

Arkadaşlar yeri değil ama GTX 465 125 lira şaka diye pek durmadım ama hala listede aynı fiyatta duruyor. link burada

vatanbilgisayar.com/...


oha 125 lira harbiden


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Batuist 9 yıl
yılın ikinci yarısına girdik ilk ayını geride bırakmak üzereyiz.. acaba 2.nesil DX11 ati kartlar ile ilgili herhangi bir gelişme yok mu?? çünkü firmalar hala ciddi anlamda bu kartlara ar-ge çalışması yapıyorlar.. örnek kart bile mi yok acaba??
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car_26 9 yıl
Kırmızı pcb
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