PowerColor'ın Radeon HD 6970 X2 modeli için olası çıkış tarihi şekillenmeye başladı

PowerColor'ın ilk defa Computex 2011 Fuarı'nda sergilediği çift grafik işlemcili yeni ekran kartları için çıkış tarihleri netleşiyor. 40nm Barts XT GPU'sunun çiftini kullanan Radeon HD 6870 X2 modeli için çalışmalarını tamamlayan PowerColor'ın, bu ayın sonuna doğru yeni modelini pazara sunacağını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre, Radeon HD 6970 X2 modelinin de olası çıkış tarihi netleşmeye başladı. Radeon HD 6870 X2 modeline kıyasla bazı geliştirmelere gereksinim duyan PowerColor'ın, yakın zamanda çalışmalarını tamamlaması ve Radeon HD 6870 X2 modelini takip eden kısa süre içerisinde muhtemelen Temmuz ayı veya Ağustos başında- Radeon HD 6970 X2 modelini pazara sunması bekleniyor.

AMD'nin Radeon HD 6970 modelinde kullandığı Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, PowerColor'ın açıklamalarına göre hem Radeon HD 6970 hem de Radeon HD 6990 modellerinden daha iyi VRM tasarımına sahip. Computex 2011 Fuarı boyunca Asus'un Mars II kod adlı GeForce GTX 580 X2 çözümüne karşı AMD cephesinin en güçlü kozu olarak gösterilen kart, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Üzerinde üç adet 8-pin güç konnektörü bulunan ve yüksek hız aşırtma potansiyeli sunacağı belirtilen kart, standart olarak Radeon HD 6970 ile aynı hızlarda gelecek yani grafik işlem birimleri 880MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapacak. Aynı zamanda Lucid Hydra yongasına sahip olan ve bu sayede dilendiği takdirde AMD veya Nvidia tabanlı üçüncü bir GPU ile paralel çalışacabileceği belirtilen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.