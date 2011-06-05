Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor'ın Radeon HD 6970 X2 modeli için olası çıkış tarihi şekillenmeye başladı

7 yıl
10,3b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerColor'ın Radeon HD 6970 X2 modeli için olası çıkış tarihi şekillenmeye başladı
Tam Boyutta Gör

PowerColor'ın ilk defa Computex 2011 Fuarı'nda sergilediği çift grafik işlemcili yeni ekran kartları için çıkış tarihleri netleşiyor. 40nm Barts XT GPU'sunun çiftini kullanan Radeon HD 6870 X2 modeli için çalışmalarını tamamlayan PowerColor'ın, bu ayın sonuna doğru yeni modelini pazara sunacağını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre, Radeon HD 6970 X2 modelinin de olası çıkış tarihi netleşmeye başladı. Radeon HD 6870 X2 modeline kıyasla bazı geliştirmelere gereksinim duyan PowerColor'ın, yakın zamanda çalışmalarını tamamlaması ve Radeon HD 6870 X2 modelini takip eden kısa süre içerisinde muhtemelen Temmuz ayı veya Ağustos başında- Radeon HD 6970 X2 modelini pazara sunması bekleniyor.

AMD'nin Radeon HD 6970 modelinde kullandığı Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, PowerColor'ın açıklamalarına göre hem Radeon HD 6970 hem de Radeon HD 6990 modellerinden daha iyi VRM tasarımına sahip. Computex 2011 Fuarı boyunca Asus'un Mars II kod adlı GeForce GTX 580 X2 çözümüne karşı AMD cephesinin en güçlü kozu olarak gösterilen kart, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Üzerinde üç adet 8-pin güç konnektörü bulunan ve yüksek hız aşırtma potansiyeli sunacağı belirtilen kart, standart olarak Radeon HD 6970 ile aynı hızlarda gelecek yani grafik işlem birimleri 880MHz'de, bellekleri ise 5500MHz'de görev yapacak. Aynı zamanda Lucid Hydra yongasına sahip olan ve bu sayede dilendiği takdirde AMD veya Nvidia tabanlı üçüncü bir GPU ile paralel çalışacabileceği belirtilen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

PowerColor'ın Radeon HD 6970 X2 modeli için olası çıkış tarihi şekillenmeye başladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
turkprince 7 yıl en beğenilen
Soğutucu ne öle malzeme kalitesi falan emanet gibi duruyor :S
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
W01fMaNT3am 7 yıl
Hatta Fanı monte etmemişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
kırmızı pcb?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
turkprince
Soğutucu ne öle malzeme kalitesi falan emanet gibi duruyor :S


Yan sanayide üretmişler çünkü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 7 yıl
çıktığında son bir düzenleme yaparlar galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 7 yıl
Powercolor her zaman kötü görünüşlü ama performansı ve soğutması iyi kartlar çıkarmıştır.Şeklini beğenmedim doğrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melihcskn 7 yıl
Allah aşkına bari fanlar aynı marka olsaydı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barış. 7 yıl
turkprince
Soğutucu ne öle malzeme kalitesi falan emanet gibi duruyor :S

Aynen. Hiç güzel olmamış bence görünümü
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkprince 7 yıl en beğenilen
Soğutucu ne öle malzeme kalitesi falan emanet gibi duruyor :S
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6.cadde 7 yıl
mühendislik örneğidir. 6800 serisi de ilk görüntülendiğinde de yuvarlak garip bir soğutucu ile gösterilmişti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10293 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, powercolor ve
2 etiket daha amd özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Sensation "En güçlüsünü isteyenlere" video inceleme 7 yıl MSI Z68A-GD80 video inceleme 7 yıl Sony PSP 2 (NGP) ile ilgili ilk deneyimler ve özel bilgiler bu videoda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim