PowerPoint üzerinde ortak çalışma evrim geçirecek

Günümüzde ofis uygulamaları üzerinde kullanıcıların ortak çalışması ve anlık düzenlemeler yapabilmeleri büyük önem taşıyor. Firmalar en farklı şekillerde bu imkanı sağlamaya başladı ve giderek de geliştiriyor.





Bunlardan birisi olan Microsoft, özellikle PowerPoint tarafında ortak çalışma imkanlarını geliştirmek adına LiveLoop girişimini satın aldığını duyurdu. Satın alma ile ilgili bedel ise açıklanmadı.





LiveLoop asıl olarak bir PowerPoint eklentisi ile biliniyor. Bu eklenti ile birlikte Web üzerinden kullanıcılar gerçek zamanlı olarak düzenlemeler yapabiliyordu. Ayrıca Web adresine dönüştürülen sunumlar mobil cihaz veya bilgisayardan da herhangi bir yazılım kurmaya gerek olmadan görüntülenebiliyordu. Benzer bir yöntem GoToMeeting ve WebEx platformlarında da mevcut. Microsoft'un bu sistemi yerleşik olarak PowerPoint platformuna getireceği tahmin ediliyor.





Microsoft yaptığı açıklamada LiveLoop teknolojilerini ofis uygulamalarında gelişmiş ortaklıklar inşa etmek için kullanacağını bildirdi. LiveLoop 24 Nisan itibariyle tüm faaliyetlerini sonlandıracak ve sosyal ağ hesaplarını kapatacak.

http://www.digitaltrends.com/computing/microsofts-acquisition-of-liveloop-could-change-the-way-you-work-with-powerpoint/