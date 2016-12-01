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PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi

Microsoft; Office uygulamalarında kişilerin gerçek zamanlı ortak çalışabilmeleri için yeni bir güncelleme yapma hazırlığında. Office Inside programının iOS güncellemesi için tarih belli oldu.
2 yıl
1,8b
1
7
Diğer Yazılım
Furkan Babur
Yazar
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PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi

Sunumlar üzerinde harıl harıl çalışmanın ne kadar can sıkıcı olduğunun farkında olan Microsoft, bu çalışmaları daha katlanabilir kılmak için yeni bir yol buldu. Yeni PowerPoint güncellemesiyle kullanıcıların gerçek zamanlı bir şekilde iş yükünü paylaşmasını sağlayacak. Böylece insanlar kimlerin hangi slaytları düzenlediğini ve işlem gerçekleştiği anda yazılanları görebilecek. Ancak bunun için Office Insider programının üyesi olmak gerekiyor. Şu an hazırlık aşamasında olan uygulamanın gelecekte daha geniş ve kolay bir paylaşım ağı oluşturulması bekleniyor

Microsoft güncellemeleri, kullanıcılar masada olmadığı zaman neler olduğunu haber verecek. Android ve iOS kullanıcıları birisi Excel, PowerPoint ya da Word dosyası üzerinde çalıştığı zaman bildirim alabilecek ve takım arkadaşları herhangi bir dokümanı düzenlemeye başladığında durumdan anında haberdar olacak.

Tüm bunların tam anlamıyla hayatımıza girmesi için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. iOS için aralık ayında Office Insider programına sahip olan kullanıcılar bu özelliklerden faydalanabilecek. Sonrasında ise diğer platformlara da paralel nitelikte güncellemeler sunulmaya başlanacak.


https://www.engadget.com/2016/11/29/powerpoint-real-time-collaboration/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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lotraranel 2 yıl en beğenilen
Once google getirdi, sonra apple, simdide microsoft.
Eskiden microsoft onculuk ederdi simdi en arka sirada. Sanirim tum isleri ajanlik yapmak olunca arka siralara dustuler boyle.
Once google getirdi, sonra apple, simdide microsoft.Eskiden microsoft onculuk ederdi simdi en arka sirada. Sanirim tum isleri ajanlik yapmak olunca arka sir...
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Guest-F8946C419 2 yıl
Microsoft öncülük mü ederdi? Apple yapar, Service pack güncellemeleri veya ana güncellemeler de eklerdi hemen..
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kadirirdem 2 yıl
World ve Powerpoint oldukça fazla kullandığım bir program getirsinler...
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Mr.Legend 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
World ve Powerpoint oldukça fazla kullandığım bir program getirsinler...

World?
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lotraranel 2 yıl en beğenilen
Once google getirdi, sonra apple, simdide microsoft.
Eskiden microsoft onculuk ederdi simdi en arka sirada. Sanirim tum isleri ajanlik yapmak olunca arka siralara dustuler boyle.
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wagenhaus 2 yıl lotraranel
lotraranel

Once google getirdi, sonra apple, simdide microsoft.

Eskiden microsoft onculuk ederdi simdi en arka sirada. Sanirim tum isleri ajanlik yapmak olunca arka siralara dustuler boyle.

Yalnız bu olayı piyasaya ilk sunan Microsoft'dur.
Hali hazırda eski office sürümlerinde bulabilirsiniz bu özelliği.

Ek bilgi vereyim, Google 2010 yılında DocVerse isminde bir firmayı satın almıştı.
Bu firmanın yaptığı iş Microsoft Office içerisinde bu işi sağlayan pluginlerinin olmasıydı.
Google firmayı satın alarak bu özelliği Google Docs içerisine entegre etti.

Malum 2016 yılında da Apple bu özelliği kendi yazılımlarına dahil edebilmişti.
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