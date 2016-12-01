PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi

Sunumlar üzerinde harıl harıl çalışmanın ne kadar can sıkıcı olduğunun farkında olan Microsoft, bu çalışmaları daha katlanabilir kılmak için yeni bir yol buldu. Yeni PowerPoint güncellemesiyle kullanıcıların gerçek zamanlı bir şekilde iş yükünü paylaşmasını sağlayacak. Böylece insanlar kimlerin hangi slaytları düzenlediğini ve işlem gerçekleştiği anda yazılanları görebilecek. Ancak bunun için Office Insider programının üyesi olmak gerekiyor. Şu an hazırlık aşamasında olan uygulamanın gelecekte daha geniş ve kolay bir paylaşım ağı oluşturulması bekleniyor

Microsoft güncellemeleri, kullanıcılar masada olmadığı zaman neler olduğunu haber verecek. Android ve iOS kullanıcıları birisi Excel, PowerPoint ya da Word dosyası üzerinde çalıştığı zaman bildirim alabilecek ve takım arkadaşları herhangi bir dokümanı düzenlemeye başladığında durumdan anında haberdar olacak.

Tüm bunların tam anlamıyla hayatımıza girmesi için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. iOS için aralık ayında Office Insider programına sahip olan kullanıcılar bu özelliklerden faydalanabilecek. Sonrasında ise diğer platformlara da paralel nitelikte güncellemeler sunulmaya başlanacak.

https://www.engadget.com/2016/11/29/powerpoint-real-time-collaboration/?ncid=txtlnkusaolp00000595