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PowerPot X ile ısıdan enerji elde edin

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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PowerPot X ile ısıdan enerji elde edin

Isıdan elektrik elde edilmesini sağlayan termoelektrik tabanlı projelere son dönemlerde sıkça rastlar olduk. Geçen yıl PowerPot V projesi ile dikkatleri üzerine çeken David Toledo bu kez PowerPot X serisi ile yeni bir projeye başladı.

PowerPot, içerisinde su ısıttığınız zaman veya yemek pişirdiğiniz zaman açığa çıkan sıcaklığı kullanarak elektrik enerjisine dönüştüren bir jeneratör sistemine sahip. Bu jeneratör tencerenin alt kısmında bulunuyor. Isıya dayanıklı kablolar ile de 10W olarak bu enerji dışarı aktarılabiliyor. 

10W ile bir tablet veya iki akıllı telefon şarj edilebiliyor. Özellikle açık hava sporlarını veya gezintilerini seven tüketicilere hitap eden projede 2.3 litrelik ve 3.8 litrelik versiyonlar mevcut. Gezi grubuna göre büyüklük seçebiliyorsunuz. Tencerede bir şeyler kaynadığı sürece elektrik aktarımı devam ediyor. Bağlantı kablosu üzerinde yer alan bir bildirim ışığı da ne kadar güçte elektrik geldiğini gösterebiliyor.

Kickstarter üzerinde devam eden proje şimdiden gerekli bağış miktarına erişti ve Mayıs ayında destekçilere ürünler gönderilmeye başlanacak. En az 165$'lık bağışlarda üründen bir adet hediye ediliyor.  

http://www.kickstarter.com/projects/david-toledo/the-powerpot-x-most-reliable-10-watt-portable-gene Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Başlığa bak. "Isı'dan enerji elde edin." Ediyoruz zaten. Isı bir enerjidir.
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Divinity 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

olaya farklı bir açıdan bakıyorum:
165$ verebilecek adam bir zahmet yanında yedek batarya taşısın.
Tenceredeb daha hafif olr

Bu tür araç gereçler genelde dağcılara hitap ediyor, doğal olarak soğuk hava ve batarya ilişkisini tahmin edebilirsin, ayrıca yedek batarya bittiği zaman ağırlık yapmaktan başka bir işe yaramayacak
DH Misafiriolaya farklı bir açıdan bakıyorum:165$ verebilecek adam bir zahmet yanında yedek batarya taşısın.Tenceredeb daha ...
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Vinewood 5 yıl
Benim ekran kartı na takıcan bunu. sanayi elektiriği üretirsin şerefsizim
1 Yanıt Yanıtla +5
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fortunasuper 5 yıl
3.8 litrelik araçların vergisi 11.489 bin lira,bir bardak çayı 10 liradanmı içeceğiz?;)
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DH Misafiri 5 yıl
Peltier ile çalışma şekli aynı. Daha ucuza kendimizde yapabiliriz :)
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$developer; 5 yıl
Fiyatı pahalı, mutlaka belirli bir saat kullanım ömrüde vardır. Onuda hesaba katarsak pek mantıklı bir ürün gibi durmuyor bataryalara kıyasla.
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h0c@ 5 yıl
sobanın üstünede koysak oluyor mu? :D
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CihanDAR 5 yıl
Saçmalık :) harcadığın 10 kW aldığın 10W .Hangi mühendis düşünebilir bu sistemi ?
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zengier 5 yıl
Teknolji eski, tasarim .. bildigin tencere .. 165 dolar ?! komedi.. cok lazimsa dogada sarj olayi cok daha ucuza halledilebilir.
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1ses1 5 yıl
Bu işi Peliter ilede yapılabiliyor sonuçta. Bir yüzünü mum ışığında yada bu tarz bir sıçak kaynağa tutun diğer kısmınıda soğutun ve böylece elektrik enerjisi üretebiliyorsunuz herhalde buda bu mantıkla çalışıyor ama biraz daha modern versiyonu.
Youtube de peliter diye aratırsanız daha ayrıntılı bilgi ve görselliğe ulaşırsınız. Ve Türkiyedede bulunuyor ve çok ucuz.
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Rezno 5 yıl
Fiatı konusunda bilgi alacağımız bir yer yokmu ?
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DH Misafiri 5 yıl
Giren enerji = çıkan enerji eğer elektrik üretecekseniz yemek pişirme süresi ve yakıt gideri artacaktır 100 birim ısı giriyorsa bundan hiç kayıpsız ortamda en fazla 100 birim iş elde edebilirsiniz oda mümkün değil. yaklaşık %60 verim kullandığınız bu ocakta üstüne elektrik üretecem derseniz bir kısmı elektrik işine dönüşür kalan ile birşeyler pişirebilirsiniz felan filan. yedek batarya daha mantıklı :)
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DH Misafiri 5 yıl
Dağa çıkacaklarına camiye gitsinler. Ateş seni çağırıyor...
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Vinewood 5 yıl
Benim ekran kartı na takıcan bunu. sanayi elektiriği üretirsin şerefsizim
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OBA INC 5 yıl
Başlık hatalı ısı zaten enerjidir ve birimide Joule'dür.
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DH Misafiri 5 yıl
olaya farklı bir açıdan bakıyorum:
165$ verebilecek adam bir zahmet yanında yedek batarya taşısın.
Tenceredeb daha hafif olr
1 Yanıt Yanıtla
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Divinity 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

olaya farklı bir açıdan bakıyorum:
165$ verebilecek adam bir zahmet yanında yedek batarya taşısın.
Tenceredeb daha hafif olr

Bu tür araç gereçler genelde dağcılara hitap ediyor, doğal olarak soğuk hava ve batarya ilişkisini tahmin edebilirsin, ayrıca yedek batarya bittiği zaman ağırlık yapmaktan başka bir işe yaramayacak
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