PowerPot X ile ısıdan enerji elde edin





Isıdan elektrik elde edilmesini sağlayan termoelektrik tabanlı projelere son dönemlerde sıkça rastlar olduk. Geçen yıl PowerPot V projesi ile dikkatleri üzerine çeken David Toledo bu kez PowerPot X serisi ile yeni bir projeye başladı.





PowerPot, içerisinde su ısıttığınız zaman veya yemek pişirdiğiniz zaman açığa çıkan sıcaklığı kullanarak elektrik enerjisine dönüştüren bir jeneratör sistemine sahip. Bu jeneratör tencerenin alt kısmında bulunuyor. Isıya dayanıklı kablolar ile de 10W olarak bu enerji dışarı aktarılabiliyor.





10W ile bir tablet veya iki akıllı telefon şarj edilebiliyor. Özellikle açık hava sporlarını veya gezintilerini seven tüketicilere hitap eden projede 2.3 litrelik ve 3.8 litrelik versiyonlar mevcut. Gezi grubuna göre büyüklük seçebiliyorsunuz. Tencerede bir şeyler kaynadığı sürece elektrik aktarımı devam ediyor. Bağlantı kablosu üzerinde yer alan bir bildirim ışığı da ne kadar güçte elektrik geldiğini gösterebiliyor.





Kickstarter üzerinde devam eden proje şimdiden gerekli bağış miktarına erişti ve Mayıs ayında destekçilere ürünler gönderilmeye başlanacak. En az 165$'lık bağışlarda üründen bir adet hediye ediliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/david-toledo/the-powerpot-x-most-reliable-10-watt-portable-gene