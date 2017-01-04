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PowerRay ile balık tutmak kolaylaşıyor

Balıkçılık ile ilgilenen veya bunun meslek haline getirenler için sevindirici bir haberimiz var. PowerRay dalgıç robot sayesinde denizaltında sizden habersiz kuş uçmayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,5b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Robot teknolojileri artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. CES 2017 fuarında bunun örneklerini görebiliyoruz. PowerRay adındaki yeni dalgıç robot ise balık tutmanızı kolaylaştırıyor.

Balıklar Telefon Ekranınızda

PowerVision tarafından geliştirilen su altı robotu, 30 metreye kadar dalış yapabiliyor ve 4K kamerası ile balıkların fotoğrafını veya videosunu kaydediyor. Ayrıca denizaltındaki zemin ve ortam şartları ile ilgili de bilgiler toplayabiliyor.

Tüm bunları WiFi üzerinden uyumlu uygulamaya aktaran robot, opsiyonel sonar cihazı ile 40 metre daha aşağıyı tarayabiliyor. Hatta özel kıskacı sayesinde balıkçının olta ucunu balık sürülerinin olduğu yere de taşıyabiliyor.

Elbette yabancı bir cisim üzerine balıkların ürkerek kaçması büyük olasılık. PowerRay bunun için mavi tonda bir ışık yayıyor. Bu sayede balıkları ürkütmeden kendisine çekebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 serisi yeni yıla terfi etti"

PowerRay ayrıca bir sanal gerçeklik gözlüğüne de sahip. PowerVision VR adındaki aksesuar tarzı gözlük el hareketleri veya yer çekimini algılayabiliyor. Bu sayede gözlük üzerinden robotu kontrol edebiliyor ve su altının muhteşem manzaralarını sanal olarak deneyimleyebiliyorsunuz. Şubat sonunda piyasaya çıkacak olan PowerRay için bir fiyat bilgisi mevcut değil.  


https://www.engadget.com/2017/01/03/powerray-underwater-fishing-robot/ Yorum Yaz
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dfk24 2 yıl en beğenilen
Çoğu insan balığı zevk için tutar,,bu cihaz tutmaz.
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Mianfei 2 yıl
Ne eğlencesi kaldı be hocam =/
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XPerience 2 yıl
Bizden habersiz balık yüzmeyecek.
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exterminant 2 yıl
bu nedir yahu
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tobepeople 2 yıl
Uygun olursa ben alırım arkadaş gölde denizde aşağıyı gözlemlerim mis gibi oturduğum yerden :D
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mindtrap 2 yıl
Bu robota VR gözlüğünden bağlanabilelim menzilide 3-4 mil olsun ben alırım. Su altında ıslanmadan sanal gerçeklik turu güzel olurdu. Balık tutma kısmı beni cezbetmedi
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kadirirdem 2 yıl
zevki kaçar böyle tutmaz bu...
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esmerbuyucu 2 yıl
Vahşiliği özendirdiği ve bu haberi yaptığı için Ekrem71'i kınıyorum. Umarım bir gün robotlar da insanların gırtlağına yapışıp nefessiz bırakan bir teknoloji bulurlar. O zaman balıkların ne işkence çektiğini anlarsınız. Ama iş işten geçer işte.
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sniper23 2 yıl
PowerVision VR olayı sağlama benziyor. Balıklardan çok göl diplerini araştırmak için güzel olacaktır.
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trooe199 2 yıl
Bunu gören balıklar zaten kaçacaktır bununla balık felan tutamazsınız
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ultra2140 2 yıl
namaz kılan seccade felanda çıkmıştı namaz kılmak için seccade alıyonuz o sizin için hepsini kılıveriyo ne kadarda rahata alışmışsınız
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Virinom 2 yıl
Mokunu çıkarmadığınız bi balıkçılık kalmıştı.
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Amd64x2 2 yıl
Robot'un google hesabı yada apple ID'si olması lazım, internete bağlanmadan çalışmamalı ve zırt pırt güncelleme alıp stabilitesi bir düzelip bir bozulması lazım, ara sıra leğen terlik pet şişe ve poşetleri balık zannetmesi sonra düzelince sevinmem lazım. Bazı balık türlerini tanıması için "fiş sentır"a bağlanıp uygulama satın almalıyım... Neyse yaa forumdan uzaklaştırılmadan kısa keseyim. Biz çubuğa taktığımız zilin çalmasını beklerken mutluyuz, şahsen asla kullanacağım bir alet değil.
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