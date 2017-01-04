PowerRay ile balık tutmak kolaylaşıyor

Robot teknolojileri artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. CES 2017 fuarında bunun örneklerini görebiliyoruz. PowerRay adındaki yeni dalgıç robot ise balık tutmanızı kolaylaştırıyor.

Balıklar Telefon Ekranınızda

PowerVision tarafından geliştirilen su altı robotu, 30 metreye kadar dalış yapabiliyor ve 4K kamerası ile balıkların fotoğrafını veya videosunu kaydediyor. Ayrıca denizaltındaki zemin ve ortam şartları ile ilgili de bilgiler toplayabiliyor.

Tüm bunları WiFi üzerinden uyumlu uygulamaya aktaran robot, opsiyonel sonar cihazı ile 40 metre daha aşağıyı tarayabiliyor. Hatta özel kıskacı sayesinde balıkçının olta ucunu balık sürülerinin olduğu yere de taşıyabiliyor.

Elbette yabancı bir cisim üzerine balıkların ürkerek kaçması büyük olasılık. PowerRay bunun için mavi tonda bir ışık yayıyor. Bu sayede balıkları ürkütmeden kendisine çekebiliyor.

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PowerRay ayrıca bir sanal gerçeklik gözlüğüne de sahip. PowerVision VR adındaki aksesuar tarzı gözlük el hareketleri veya yer çekimini algılayabiliyor. Bu sayede gözlük üzerinden robotu kontrol edebiliyor ve su altının muhteşem manzaralarını sanal olarak deneyimleyebiliyorsunuz. Şubat sonunda piyasaya çıkacak olan PowerRay için bir fiyat bilgisi mevcut değil.