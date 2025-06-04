İstanbul Park F1 pistinde kaos hakim; Yönetim TOSFED’e bırakılabilir

İhale süreci ve yaşanan sorunlar
Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine İstanbul Park’ın işletmesi için 2024 Şubat ayında düzenlenmeye çalışılan ihale, şartnamesinde yer alan ve “bir ay içinde Formula 1 yarışlarının pistte yapılacağını garanti etme zorunluluğu” içeren madde, süreci zorlaştırdı. Bu şart, ihaleye katılacak firmaların önemli bir kısmının çekilmesine yol açtı. Sonunda, 2 Nisan’da yapılan ihaleye sadece Can Holding’e bağlı Can Bilim Eğitim katıldı ve bu firma 117,8 milyon dolarlık teklif ile tesisi 30 yıl süreyle kiralama hakkı kazandı. Eski kiracısı Intercity ise şartnameye itiraz edeceğini belirterek ihaleye girmemişti.
Ancak ihale sürecinde, teminat mektubunun güvenirliği konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıktı. Basında, mektubun resmi olmayan bir sigorta şirketinden temin edildiği ve bunun sahte olabileceği iddiaları gündeme geldi.
Eski kiracı Intercity’nin sahibi Vural Ak’ın açtığı dava üzerine İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İstanbul Park ihalesindeki tüm işlemleri iptal etmişti. Mahkeme, kazanan şirketin gerekli protokolü süresi içinde sunamadığını ve ihalenin rekabetçi olmadığını belirtmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü de kararı Danıştay’a taşımıştı. Danıştay 13. Dairesi ise 11 Nisan’da temyiz talebini reddederek iptal kararını onayladı.
Tahliye ve yeni yönetim planları
Pistin eski kiracısı Intercity’nin sahibi Vural Ak, mahkeme kararlarının ardından pistin geldiği hal için sert eleştirilerde bulundu. Vural Ak, İstanbul Park’ın yıllarca büyük yatırımlarla ayakta tutulduğunu, ancak son bir yılda elektrik ve su kesintileriyle, yetersiz organizasyonlarla bakımsız ve kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Kamu kaynaklarıyla yapılmış bu tesisin, liyakat sahibi kişilerin yönetimine verilmesi gerektiğini vurguladı.
Ancak Intercity’nin pisti devrettiği dönemde de yeni sahipler benzer açıklamalarda bulunmuş ve pistin bakımsız olduğunu ifade etmişti. Gerçekleştirilen iki F1 yarışı ise pandemi döneminde gelen adeta bir piyangoydu. Nitekim sonrasında İstanbul Park yine F1 gündeminden düşmüştü.
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