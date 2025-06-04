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    İstanbul Park F1 pistinde kaos hakim; Yönetim TOSFED’e bırakılabilir

    İstanbul Park Formula 1 pistinde yaşanan kaos bitmek bilmiyor. İhale iptali, tahliye ve yeni yönetim tartışmaları devam ederken pist yönetiminin TOSFED’e bırakılabileceği konuşuluyor.

    İstanbul Park pistinde kaos hakim; Yönetim TOSFED’e bırakılabilir Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin tek Formula 1 pisti olan İstanbul Park, son aylarda yaşanan karmaşık gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor. 2003 yılında yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirilen tesis, son olarak tartışmalı bir ihale süreci ve ardından gelen mahkeme kararları nedeniyle belirsizliklerle karşı karşıya. Son kiracı Lale Cander’in şirketi, yasal süreçlerin ardından tesisten çıkarılırken, pistin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredileceği konuşuluyor. Ayrıca yönetimin Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na (TOSFED) verilmesi planlanıyor.

    İhale süreci ve yaşanan sorunlar

    Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine İstanbul Park’ın işletmesi için 2024 Şubat ayında düzenlenmeye çalışılan ihale, şartnamesinde yer alan ve “bir ay içinde Formula 1 yarışlarının pistte yapılacağını garanti etme zorunluluğu” içeren madde, süreci zorlaştırdı. Bu şart, ihaleye katılacak firmaların önemli bir kısmının çekilmesine yol açtı. Sonunda, 2 Nisan’da yapılan ihaleye sadece Can Holding’e bağlı Can Bilim Eğitim katıldı ve bu firma 117,8 milyon dolarlık teklif ile tesisi 30 yıl süreyle kiralama hakkı kazandı. Eski kiracısı Intercity ise şartnameye itiraz edeceğini belirterek ihaleye girmemişti.

    Ancak ihale sürecinde, teminat mektubunun güvenirliği konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıktı. Basında, mektubun resmi olmayan bir sigorta şirketinden temin edildiği ve bunun sahte olabileceği iddiaları gündeme geldi.

    Eski kiracı Intercity’nin sahibi Vural Ak’ın açtığı dava üzerine İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İstanbul Park ihalesindeki tüm işlemleri iptal etmişti. Mahkeme, kazanan şirketin gerekli protokolü süresi içinde sunamadığını ve ihalenin rekabetçi olmadığını belirtmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü de kararı Danıştay’a taşımıştı. Danıştay 13. Dairesi ise 11 Nisan’da temyiz talebini reddederek iptal kararını onayladı.

    Tahliye ve yeni yönetim planları

    İstanbul Park pistinde kaos hakim; Yönetim TOSFED’e bırakılabilir Tam Boyutta Gör
    Mahkeme kararının yürürlüğe girmesiyle, Lale Cander’in şirketi 1 yılın ardından pistten tahliye edildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Park tesisinin mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilecek. Yeni yönetim modelinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) pistin işletmesini üstleneceği iddiaları güç kazanıyor. TOSFED, ihale süreci boyunca ve sonrasında süreci yakından takip etmişti.

    Pistin eski kiracısı Intercity’nin sahibi Vural Ak, mahkeme kararlarının ardından pistin geldiği hal için sert eleştirilerde bulundu. Vural Ak, İstanbul Park’ın yıllarca büyük yatırımlarla ayakta tutulduğunu, ancak son bir yılda elektrik ve su kesintileriyle, yetersiz organizasyonlarla bakımsız ve kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Kamu kaynaklarıyla yapılmış bu tesisin, liyakat sahibi kişilerin yönetimine verilmesi gerektiğini vurguladı.

    Ancak Intercity’nin pisti devrettiği dönemde de yeni sahipler benzer açıklamalarda bulunmuş ve pistin bakımsız olduğunu ifade etmişti. Gerçekleştirilen iki F1 yarışı ise pandemi döneminde gelen adeta bir piyangoydu. Nitekim sonrasında İstanbul Park yine F1 gündeminden düşmüştü.

    2026 ihtimali azaldı

    İstanbul Park pistinde kaos hakim; Yönetim TOSFED’e bırakılabilir Tam Boyutta Gör
    Yaşanan hukuki ve idari sorunlar, Türkiye’nin 2026 yılında Formula 1 takvimine dahil edilip edilmeyeceği konusunu da bulanık bırakıyor. Formula 1 dünyasında 2026 sezonunun yaklaşık 22 ila 25 yarıştan oluşması bekleniyor. F1 CEO’su Stefano Domenicali, ideal yarış sayısının 24 civarında olduğunu belirtirken, İstanbul Park’ın takvime girmesi ihtimali bu karmaşık süreç nedeniyle azalıyor. Öte yandan takvime girmek için yarışan çok sayıda pistin olduğu da bilinen bir gerçek.
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 6 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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