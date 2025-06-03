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    Yazılım devi Microsoft'ta yeni işten çıkarma dalgası

    Microsoft, operasyonlarını yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak yeni bir işten çıkarma dalgası başlatıyor. Süreçte, 300’den fazla kişi işten çıkarılacak.

    Yazılım devi Microsoft'ta yeni işten çıkarma dalgası Tam Boyutta Gör
    Microsoft, küresel iş gücünde gerçekleştirdiği son büyük kesintinin ardından yeni bir işten çıkarma dalgasıyla daha gündemde. Washington Eyaleti İstihdam Güvenliği Departmanı'na yapılan resmi başvuruya göre, teknoloji devi Redmond merkezinde 305 çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu son gelişmeyle birlikte yalnızca son haftalarda Washington’daki toplam işten çıkarma sayısı yaklaşık 2.300’e ulaştı.

    Microsoft’ta bir işten çıkarma daha

    Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, bu son kesintilerin geçtiğimiz ay yapılan ve Microsoft’un küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü — yani 6.000 civarında çalışanı — etkileyen toplu işten çıkarmalara ek olduğunu doğruladı. Sözcü, son kesintilerin Microsoft'un toplam işgücünün yüzde 1'inden “önemli ölçüde daha az” olduğunu söyledi ve “Dinamik bir pazarda şirketin başarısı için en iyi konuma gelmesi için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

    Yapay zeka teknolojilerinin bu kararlar üzerindeki etkisine dair doğrudan bir açıklama yapılmasa da, Microsoft genel stratejisinin çalışanların yeni teknolojilerle en anlamlı ve önemli işlere odaklanmasını sağlamak olduğu ifade edildi. Şirket, uzun süredir iş gücünde zaman zaman revizyona gittiğini ve bu değişikliklerin iş ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde yapıldığını hatırlattı. Son kesintilerin arkasındaki ana amaç, yönetim katmanlarını sadeleştirerek daha hızlı hareket etmek ve süreçleri optimize ederek görevlerdeki örtüşmeleri azaltmak olarak açıklandı.

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    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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