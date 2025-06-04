Papara hesaplarına inceleme başlatıldı; Bakiyeler bloke edildi

Papara hesaplarına inceleme başlatıldı
Papara tarafından binlerce kullanıcıya gönderilen e-posta’da şu ifadelere yer verildi:
“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz.”
Yapılan açıklamaya göre inceleme süreci boyunca hesaplara giriş yapılabilecek ancak bakiyeler kullanılamayacak. Papara, incelemenin hızlıca yapılacağının da altını çiziyor.
İşlem limitleri güncellendi
Papara’dan bugün yapılan açıklamada ödeme işlemlerinde uygulanan geçici limitlerin artırıldığı belirtildi. Bugünden itibaren güncel Papara işlem limitleri şu şekilde;
- Kendine ait hesaptan Papara hesabına para yatırma: Günlük 10.000 TL
- Papara hesabından kendine ait hesaba para gönderme & ATM'den para çekme: Günlük 10.000 TL
- Papara Card ile harcama & Papara hesapları arasında para transferi: Günlük 10.000 TL
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!