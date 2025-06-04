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Tam Boyutta Gör İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 27 Mayıs tarihinde Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarımında kritik bir rol oynadığı tespit edilmişti. Ardından T.C. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre mahkeme kararıyla Papara’ya kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı. Şimdi ise Papara’nın kullanıcılarına yaptığı bildirime göre hesaplarda inceleme başlatıldı.

Papara hesaplarına inceleme başlatıldı

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Papara tarafından binlerce kullanıcıya gönderilen e-posta’da şu ifadelere yer verildi:

“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz.”

Yapılan açıklamaya göre inceleme süreci boyunca hesaplara giriş yapılabilecek ancak bakiyeler kullanılamayacak. Papara, incelemenin hızlıca yapılacağının da altını çiziyor.

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İşlem limitleri güncellendi

Papara’dan bugün yapılan açıklamada ödeme işlemlerinde uygulanan geçici limitlerin artırıldığı belirtildi. Bugünden itibaren güncel Papara işlem limitleri şu şekilde;

Kendine ait hesaptan Papara hesabına para yatırma: Günlük 10.000 TL

Papara hesabından kendine ait hesaba para gönderme & ATM'den para çekme: Günlük 10.000 TL

Papara Card ile harcama & Papara hesapları arasında para transferi: Günlük 10.000 TL

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Papara hesaplarına inceleme başlatıldı; Bakiyeler bloke edildi

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