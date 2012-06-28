Project Glass ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Google'ın büyük önem verdiği ve I/O 2012 konferansında geliştiriciler için ön siparişe sunduğu Project Glass giyilebilir gözlük modeli ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıktı.





Projede görev alan mühendislerden edinilen bilgilere göre gözlük standart bir akıllı telefon donanımına sahip olacak. Güçlü bir işlemci, grafik birimi, RAM, mikrofon, kulaklık, kamera, yan kısımda bir touchpad, kablosuz seçenekler, jiroskop, akselerometre, dahili batarya şimdilik bilinen özellikleri. Gözlüğün ekranı tam göz önünde değil biraz üzerinde kalıyor ve böylece görüşü engellemiyor.





Genel kanaat gözlüğün devamlı internete bağlı olması için WiFi haricinde, 3G/4G yongasının eklenmesi yönünde. Batarya ise sap kısmının ucundaki kalın bölgede konumlanmış.





Gözlüğü kontrol etmek için sesli kumanda ve yan kısımdaki touchpad kullanılacak. Gözlüğün kendi kontrolleri ön planda ancak akıllı telefon vasıtasıyla alternatif bir kontrol yönteminin de sunulması bekleniyor.





Akselerometre ve jiroskop sayesinde gözlük kafa hareketlerine de duyarlı olacak.





Glass projesinin temel fikri herşeyi canlı olarak anında yaşatmak ve tecrübeleri de internette paylaşmak. Bu bakımdan kamera vasıtasıyla herşey canlı olarak internete aktarılabilirken, internet imkanının olmadığı yerlerde ise hafızaya kaydedilebilecek.





Ürün mavi, siyah ve beyaz olarak 3 farklı renkte sunulacak. Ayrıca bir de turuncu rengin ekleneceği belirtiliyor. Ancak final sürümünde hangi özellikler eklenecek veya kırpılacak şimdilik Google direktörleri yorum yapmaktan kaçınıyor.