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Project Glass ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın büyük önem verdiği ve I/O 2012 konferansında geliştiriciler için ön siparişe sunduğu Project Glass giyilebilir gözlük modeli ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıktı.

Projede görev alan mühendislerden edinilen bilgilere göre gözlük standart bir akıllı telefon donanımına sahip olacak. Güçlü bir işlemci, grafik birimi, RAM, mikrofon, kulaklık, kamera, yan kısımda bir touchpad, kablosuz seçenekler, jiroskop, akselerometre, dahili batarya şimdilik bilinen özellikleri. Gözlüğün ekranı tam göz önünde değil biraz üzerinde kalıyor ve böylece görüşü engellemiyor.

Genel kanaat gözlüğün devamlı internete bağlı olması için WiFi haricinde, 3G/4G yongasının eklenmesi yönünde. Batarya ise sap kısmının ucundaki kalın bölgede konumlanmış. 

Gözlüğü kontrol etmek için sesli kumanda ve yan kısımdaki touchpad kullanılacak. Gözlüğün kendi kontrolleri ön planda ancak akıllı telefon vasıtasıyla alternatif bir kontrol yönteminin de sunulması bekleniyor.

Akselerometre ve jiroskop sayesinde gözlük kafa hareketlerine de duyarlı olacak. 

Glass projesinin temel fikri herşeyi canlı olarak anında yaşatmak ve tecrübeleri de internette paylaşmak. Bu bakımdan kamera vasıtasıyla herşey canlı olarak internete aktarılabilirken, internet imkanının olmadığı yerlerde ise hafızaya kaydedilebilecek.

Ürün mavi, siyah ve beyaz olarak 3 farklı renkte sunulacak. Ayrıca bir de turuncu rengin ekleneceği belirtiliyor. Ancak final sürümünde hangi özellikler eklenecek veya kırpılacak şimdilik Google direktörleri yorum yapmaktan kaçınıyor.

http://www.engadget.com/2012/06/27/google-glass-details-voice-command-connectivity-options/ Yorum Yaz
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aspirin_00 7 yıl en beğenilen
hayatımda yaptıklarımı neden birileriyle paylaşayım ki saçma bir şey yada birilerinin günlük hayatta yaptıklarını seyretmek ne işime yarayacak ki onu seyredene kadar kitap okusa millet bu milletin ufku zihni ve yaşamında yapacağı çok hayırlı şeylerin olduğunu fark eder embesil zombi bir nesil ortaya çıkarmak sanırım... gülüp geçiyorum...
hayatımda yaptıklarımı neden birileriyle paylaşayım ki saçma bir şey yada birilerinin günlük hayatta yaptıklarını seyretmek ne işime yarayacak ki onu seyredene ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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kakarikikiri 7 yıl
Daha işe yarar şeyler konusunda gelişse keşke teknoloji. içimiz dışımız teknoloji oldu zaten, he artık facebook gözümüzün önünden hiç gitmez artık ama ne kadar sevindik, tivit tivit tivit diye bağırırız metroda tavuk gibi.karşıyım ben bu şekilde bir ilerlemlemeye arkadaş!
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berkkarabacak 7 yıl
aspirin_00
hayatımda yaptıklarımı neden birileriyle paylaşayım ki saçma bir şey yada birilerinin günlük hayatta yaptıklarını seyretmek ne işime yarayacak ki onu seyredene kadar kitap okusa millet bu milletin ufku zihni ve yaşamında yapacağı çok hayırlı şeylerin olduğunu fark eder embesil zombi bir nesil ortaya çıkarmak sanırım... gülüp geçiyorum...

God bless america'yı hatırlattı." çekiyorum,çekiyorum " :)
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blizzard3 7 yıl
sacma bisey tutulcagını sanmıyorum kimse öle bir gozluk alıp dısarda dolasmaz adama deli derler :)
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Rainbow6 7 yıl
Sizi bilmemde ben bu cihazi hic begenmedim , cok geyik bi goruntusu var simdi bu cikinca kafaya gecirip ortalikta dolanan artizler gozumun onune geliyor , bluetooth kulakliklara bile hala alisamadim kulagda duduk gibi duruyo dolaniyolar ortada cok gicik ama ihtiyac iste nabarsin ... birde bu googlenin bilgi toplama alaninda ne yaptigi belli degil kimsenin ozel hayatini falan umursadigi yok en son bilgisayari formatladigimda chromeyi yuklemedim bile , kendi yapmiyosa bile kontrolsuz appleri bu isi yapiyor bu gozlukte bu yonden bana hic guven vermiyo artik youtube de falan olur olmadik videolarla karsilasirsiniz
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alito 7 yıl
mkt
Orijinalden alıntı: berdurmusradyasyondan kafamız pişer artık
ulan herkes kafayı radyasyonla bozmuş, evinizde kullandığınız demire kadar hemen hemen herşey radyasyon yayıyor. önemli olan radyasyon değil yayılan değerdir. buda çernobil patlamadığı sürece kritik değere ulaşmaz...

kafanda 3G taşımak beyin tümörüne en büyük etkenlerden biridir. bunun radyasyonla alakası yok. GSM şebekelerinden gelen sinyallerin tümör oluşumuna davetiye çıkardığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
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Drywina 7 yıl
yürürken kullanmaya çalışmak tehlikeli araba çarpar,belediye çukuruna düşersin malum türkiye :)
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Whisper911 7 yıl
#etiket
Önceki konuda fiyatı açıkladıkları halde teknik detaylara değinilmediği için Googleı eleştirmiştim. Yine yüzeysel olarak ama merak ettiğim dahili bir işlemci, bellek ve diğer donanımlara yer verileceği belirtilmiş. Yani sadece bir kontolcü görevi görmeyip bağımsız bir mobil cihaz olacağı doğrulanmış, bu mükemmel. Son kullanıcıya sunulacak üründeki işlemci ve teknik özellikleri merakla bekliyorum, şarj konusunda dahili batarya yanında cepte taşımaya uygun harici bir batarya ile desteklenebilir. Radyasyon ve sar değerleri konusunda cep telefonlarında endişelerim olmuyor ancak bu cihaz doğrudan giyilebilir ve sürekli başımızda yer alacağından, kablosuz özellikleri kafanın arkasından bir kabloyla cepte taşımaya uygun şekilde dizayn edilirse sıkıntı olmayacaktır, bu yapılabilecek bir şey ancak ürünü tek parça halinde tanıtmak isteyebilirler. Ürün teknik bilgiler ardından beni biraz daha heyecanlandırdı.

Bence kablonun işin içine girmesi projeyi bitirme noktasına getirir. Google bu testleri çoktan yapmıştır bir problem olacağını hiç sanmıyorum.
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Whisper911 7 yıl
SpyPC
Ben gördüğüm her şeyi neden internette paylaşmak istiyim? Google bunlarla bizi iyice izler artık! Özel hayat kalmaz, ben bundan hayatta almam girerim internete telefonumdan yani.

O zaman google açısından tam bir yıkım olur .
şaka bir yana googleın işi gücü yok dünyadaki muhtemelen 100 milyon kullanıcıyı izleyecek.
Bir ayrı konuda özel hayat meselesi . Böyle konuşuldukça kendimi odun gibi hissediyorum. Ne özel hayatları varmış insanların bu kadar önemli olacak. Gelsin google beraber rakı içelim o gözlükle problem yok yani :D ... Elbet capsçi tayfa biraz paranoya olur lan beni biri izliyor mudur diye =).
Ülkemizde baktığı her yeri kayıt altına alan cihazlar yasaklanır :D
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hernandesww 7 yıl
Ürün teknik bilgiler ardından beni biraz daha heyecanlandırdı.
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Farwynd 7 yıl
Belki farklı bir dış kaplama teknolojisinin üzerindede çalışıyor olabilirler sar değeri konusunda.
Ya da mesela bu alet fazla işlemci yemez, belki iyi bir overclock algoritması geliştirilir ve gereksiz zamanlarda downclock yapılır böylece biraz olsun etkiside giderilmiş olabilir.
Zaten olayın esas kötü noktaları kablosuz bağlantı teknolojileri. En fena onlar.
Özellikle Wi-Fi yanılmıyorsam.Ona da çözüm bulursalar sorun kalmayacaktır.
Ha gizlilik olayına zaten bi şey diyemeyeceğim. Donanımhaber'de üyeliği, Facebook Twitter'da hesabı, GMail'i olan yada her şeyde önemlisi bir IP adresine sahip olan adam bana gizlilikten bahsediyor.
Uyan dostum. Gizlilik diye bir şey kalmadı.
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