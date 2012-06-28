Project Glass ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Haber Editörü
Google'ın büyük önem verdiği ve I/O 2012 konferansında geliştiriciler için ön siparişe sunduğu Project Glass giyilebilir gözlük modeli ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıktı.
Projede görev alan mühendislerden edinilen bilgilere göre gözlük standart bir akıllı telefon donanımına sahip olacak. Güçlü bir işlemci, grafik birimi, RAM, mikrofon, kulaklık, kamera, yan kısımda bir touchpad, kablosuz seçenekler, jiroskop, akselerometre, dahili batarya şimdilik bilinen özellikleri. Gözlüğün ekranı tam göz önünde değil biraz üzerinde kalıyor ve böylece görüşü engellemiyor.
Genel kanaat gözlüğün devamlı internete bağlı olması için WiFi haricinde, 3G/4G yongasının eklenmesi yönünde. Batarya ise sap kısmının ucundaki kalın bölgede konumlanmış.
Gözlüğü kontrol etmek için sesli kumanda ve yan kısımdaki touchpad kullanılacak. Gözlüğün kendi kontrolleri ön planda ancak akıllı telefon vasıtasıyla alternatif bir kontrol yönteminin de sunulması bekleniyor.
Akselerometre ve jiroskop sayesinde gözlük kafa hareketlerine de duyarlı olacak.
Glass projesinin temel fikri herşeyi canlı olarak anında yaşatmak ve tecrübeleri de internette paylaşmak. Bu bakımdan kamera vasıtasıyla herşey canlı olarak internete aktarılabilirken, internet imkanının olmadığı yerlerde ise hafızaya kaydedilebilecek.
Ürün mavi, siyah ve beyaz olarak 3 farklı renkte sunulacak. Ayrıca bir de turuncu rengin ekleneceği belirtiliyor. Ancak final sürümünde hangi özellikler eklenecek veya kırpılacak şimdilik Google direktörleri yorum yapmaktan kaçınıyor.
http://www.engadget.com/2012/06/27/google-glass-details-voice-command-connectivity-options/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
God bless america'yı hatırlattı." çekiyorum,çekiyorum " :)
kafanda 3G taşımak beyin tümörüne en büyük etkenlerden biridir. bunun radyasyonla alakası yok. GSM şebekelerinden gelen sinyallerin tümör oluşumuna davetiye çıkardığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Bence kablonun işin içine girmesi projeyi bitirme noktasına getirir. Google bu testleri çoktan yapmıştır bir problem olacağını hiç sanmıyorum.
O zaman google açısından tam bir yıkım olur .
şaka bir yana googleın işi gücü yok dünyadaki muhtemelen 100 milyon kullanıcıyı izleyecek.
Bir ayrı konuda özel hayat meselesi . Böyle konuşuldukça kendimi odun gibi hissediyorum. Ne özel hayatları varmış insanların bu kadar önemli olacak. Gelsin google beraber rakı içelim o gözlükle problem yok yani :D ... Elbet capsçi tayfa biraz paranoya olur lan beni biri izliyor mudur diye =).
Ülkemizde baktığı her yeri kayıt altına alan cihazlar yasaklanır :D
Ya da mesela bu alet fazla işlemci yemez, belki iyi bir overclock algoritması geliştirilir ve gereksiz zamanlarda downclock yapılır böylece biraz olsun etkiside giderilmiş olabilir.
Zaten olayın esas kötü noktaları kablosuz bağlantı teknolojileri. En fena onlar.
Özellikle Wi-Fi yanılmıyorsam.Ona da çözüm bulursalar sorun kalmayacaktır.
Ha gizlilik olayına zaten bi şey diyemeyeceğim. Donanımhaber'de üyeliği, Facebook Twitter'da hesabı, GMail'i olan yada her şeyde önemlisi bir IP adresine sahip olan adam bana gizlilikten bahsediyor.
Uyan dostum. Gizlilik diye bir şey kalmadı.
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