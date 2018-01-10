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Project Linda ile Razer Phone dizüstüne dönüşüyor

Razer Phone akıllı telefonunuzu bir dizüstü gibi kullanmak niyetindeyseniz firma sizin için Project Linda’yı hazırlıyor. Project Linda özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola Atrix modelinden bu yana akıllı telefonları bir dizüstü gibi kullanma tutkusu hiç kaybolmadı. Projeler tüketici tarafında çok fazla ilgi görmese de bu konsepti sürekli deneyen yeni üreticiler çıkıyor. Razer Project Linda bunların sonuncusu.

Project Linda özellikleri

Project Linda özelliklerine bakmak gerekirse Razer Phone için geliştirilen bir dizüstü aksesuarı olduğunu söyleyebiliriz. En önemli farklarından birisi ise telefonu alt kısma yerleştirdiğinizde bir touchpad olarak veya ikinci ekran olarak kullanabilmeniz. Bu oyunlarda büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Diğer taraftan popüler Razer Chroma aydınlatma da unutulmamış. Uygulama üzerinden klavye aydınlatmasını tamamen özelleştirebilmeniz mümkün. Ayrıca özel bir Google Assistant tuşu da yer alıyor.

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13.3 inçlik bir ekrana sahip Project Linda, 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip ve dokunmatik. Bu yönden de rakiplerinden ayrılıyor diyebiliriz. Razer Blade Stealth ile benzer bir tasarım çizgisi izleyen aksesuar ayrıca 200GB depolama kapasitesi ve 53WHr batarya da barındırıyor.

Aksesuar üzerinde 720p web kamera, 3.5mm ses girişi, bir adet USB Tip-A ve bir adet de Tip-C girişleri yer alıyor. Ayrıca bir hoparlöre ihtiyaç duyulmamış ve telefonun ses sisteminde karar kılınmış. Project Linda diğer projeler gibi halen geliştirme aşamasında ve ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.



 

https://www.gizmochina.com/2018/01/09/razers-project-linda-turns-razer-phone-computer/ Yorum Yaz
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Fashionality 1 yıl en beğenilen
yillardir Microsoft'dan boyle bir hamle bekleniyor aslinda. Surface phone diye bir cihaz cikarip bu tur bir aksesuarla satisa sunmasi ve o cihazin tam surum Windows 10 calistirabilmesi... aksesuara bagliyken Windows 10, aksesuardan ayrildiginda Windows phone olacak...
yillardir Microsoft'dan boyle bir hamle bekleniyor aslinda. Surface phone diye bir cihaz cikarip bu tur bir aksesuarla satisa sunmasi ve o cihazin tam surum Wi...
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KalemKolik 1 yıl
Bence en büyük sorun,telefonun yeni modelini alırsak ne olacak ?
Bu sene, yeni modeli çıkacak telefonun ebatlarında en ufak bir değişiklik olsa, bu notebook aksesuar olayı yalan olacak.
Razer telefonu değiştirmek istediğimizde, telefonla birlikte aksesuarıda satmak zorunda kalırızkii bu ikinci bir ciddi masraf olacaktır.
Nedenmi büyük sorun çünkü bu aksesuar 500 dolardan az olmayacakta ondan.
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esmerbuyucu 1 yıl
Çift ekran olayı güzel, fakat Chrome OS çöp. Aslında ben bunu Apple'dan Macbook'lardaki touchpadi dokunmatik ekrana çevirerek yapmasını bekliyordum.
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meego 1 yıl
bence çok işlevsel değil
razer firmasını çok sevirim keşke param olsada bir razer blade alsak am bu consept olmamış
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kayamtky 1 yıl
Android telefonunda ki oyunları laptop ekranında oynamak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Fakat, bir windows 10 işlevselliği hiç bir zaman olmayacaktır.
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pUnduli 1 yıl
Windows Central da Microsoft'un Continuum dan istediği şeklinde sunulsa da bu tür bir dock çokta pratik değil sanki.
Yine de Project Andromeda ile benzer birşey gelirse Microsoft sahneye gelebilir.
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Fashionality 1 yıl en beğenilen
yillardir Microsoft'dan boyle bir hamle bekleniyor aslinda. Surface phone diye bir cihaz cikarip bu tur bir aksesuarla satisa sunmasi ve o cihazin tam surum Windows 10 calistirabilmesi... aksesuara bagliyken Windows 10, aksesuardan ayrildiginda Windows phone olacak...
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kesbi 1 yıl
O cihaza bağlanınca windows 10 pro çalıştırmaya başlasa bir anlamı olurdu. Bu şekilde gereksiz. Ben mobil browserla, mobile sürüm ofis yazılımlarıyla ne yapabilirim bunla?
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Sazankiller 1 yıl
İğrenç ötesi gereksiz birşey
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The Balance 1 yıl Sazankiller
tctstcts

İğrenç ötesi gereksiz birşey

Daha konsept bir ürün. Yani çok yeni. İleride bu ürünler güçlendiğinde belki laptop kullanmayı bırakırız.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
VainGlory güzel olmuş ama tutmaz. Uygulama desteği gelmez, bir de çok saçma. Laptopa ihtiyacı olan insan ihtiyacına göre laptop alır, telefonunu bağlamaz.
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nehuse 1 yıl
İşte beklenen konsept :) Cep telefonlarına dünyanın parasını artık boşuna vermeyeceğiz bunun bir de TV aksesuarı hatta araç aksesuarı çıkarsa şöyle kablosuz klavyeli falan tadından yenmez :)
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