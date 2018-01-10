Project Linda ile Razer Phone dizüstüne dönüşüyor

Motorola Atrix modelinden bu yana akıllı telefonları bir dizüstü gibi kullanma tutkusu hiç kaybolmadı. Projeler tüketici tarafında çok fazla ilgi görmese de bu konsepti sürekli deneyen yeni üreticiler çıkıyor. Razer Project Linda bunların sonuncusu.

Project Linda özellikleri

Project Linda özelliklerine bakmak gerekirse Razer Phone için geliştirilen bir dizüstü aksesuarı olduğunu söyleyebiliriz. En önemli farklarından birisi ise telefonu alt kısma yerleştirdiğinizde bir touchpad olarak veya ikinci ekran olarak kullanabilmeniz. Bu oyunlarda büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Diğer taraftan popüler Razer Chroma aydınlatma da unutulmamış. Uygulama üzerinden klavye aydınlatmasını tamamen özelleştirebilmeniz mümkün. Ayrıca özel bir Google Assistant tuşu da yer alıyor.

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13.3 inçlik bir ekrana sahip Project Linda, 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip ve dokunmatik. Bu yönden de rakiplerinden ayrılıyor diyebiliriz. Razer Blade Stealth ile benzer bir tasarım çizgisi izleyen aksesuar ayrıca 200GB depolama kapasitesi ve 53WHr batarya da barındırıyor.

Aksesuar üzerinde 720p web kamera, 3.5mm ses girişi, bir adet USB Tip-A ve bir adet de Tip-C girişleri yer alıyor. Ayrıca bir hoparlöre ihtiyaç duyulmamış ve telefonun ses sisteminde karar kılınmış. Project Linda diğer projeler gibi halen geliştirme aşamasında ve ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.





