Promise'ten Thunderbolt arabirimli taşınabilir SSD çözümü: Pegasus J2

Büyük ve orta ölçekli işletmeler ile nihai tüketicileri hedef alan veri depolama çözümleri geliştiren Promise, en yeni modeli Pegasus J2'yi ürün gamına ekledi. Pegasus J2'nin, Intel tarafından geliştirilen Thunderbolt arabirimini kullanan dünyanın en hızlı ve en küçük taşınabilir depolama birimi olarak lanse edildiğinin altını çizelim.



110 mm uzunluğunda, 74 mm genişliğinde, 20.5 mm kalınlığında ve 140 gram ağırlığında dizayn edilen Pegasus J2, sahip olduğu yüksek performansı SSD teknolojisine borçlu. Cihaz bünyesinde 2 adet mSATA formunda SATA-III (6 Gb/sn) SSD barındırıyor. 256 GB'lık ve 512 GB'lık versiyonu bulunan cihaz Raid 0 ya da Raid 1 konfigürasyonlarında kullanılabiliyor. Yüksek performans almak isteyenler Raid 0 konfigürasyonundan yana tercih yaparken; veri güvenliğine önem verenler Raid 1 konfigürasyonunu seçecektir.



Pegasus J2, ek güç kaynaklı ya da ek güç kaynaksız çalışabiliyor. Ancak güç adaptörünün kullanılıp kullanılmaması performansı doğrudan etkilemekte. Güç adaptörünü cihaza bağladığımızda Raid 0 konfigürasyonunda saniyede 750 MB'a varan sıralı okuma hızını görebiliyoruz. Adaptörü çıkardığımızda ise sıralı okuma hızı saniyede 250 MB'a kadar, sıralı yazma hızı saniyede 110 MB'a kadar düşüyor.

Beraberinde Thunderbolt kablosu gelmeyen Pegasus J2'nin fiyat bilgisi verilmemiş. Cihazın sevkiyatının kısa bir süre önce başladığını belirtelim.



http://www.promise.com/storage/raid_series.aspx?region=en-global&m=1091&sub_m=sub_m_8&rsn1=40&rsn3=60