Puffin Web Browser, iOS 7 desteğiyle güncellendi

Apple'ın 18 Eylül tarihinde kullanıma sunacağını açıkladığı yeni işletim sistemi iOS 7 için uygulama geliştiriciler de güncelleme çıkartmaya devam ediyor. Bu desteği veren geliştiricilerinden CloudMosa, Puffin Web Browser isimli internet tarayıcısını 3.2.2 sürümüne güncelledi.

Özellikle bulut üzerinden çalışan Adobe Flash desteğiyle uzun zamandır iOS kullanıcıları tarafından popüler oranda tercih edilen Puffin Web Browser, içerisinde kolay kontrol amaçlı fare simülatörü, farklı temalar, birçok paylaşma seçeneği, sitelerin hem mobil hem de masaüstü sürümlerini açabilme ve farklı cihazlar arasında senkronizasyon yapabilme gibi destekler ile geliyor. Yapılan 3.2.2 güncellemesiyle iOS 7 desteğine kavuşan uygulama, bu güncellemenin iOS 7 işletim sistemine geçilmeden önce yapılmasını tavsiye ediyor.

Güncellenen Puffin Web Browser internet tarayıcısına buradan 5,49 TL fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id406239138?mt=8