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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Puffin Web Browser, iOS 7 desteğiyle güncellendi

5 yıl
1,5b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Puffin Web Browser, iOS 7 desteğiyle güncellendi
Apple'ın 18 Eylül tarihinde kullanıma sunacağını açıkladığı yeni işletim sistemi iOS 7 için uygulama geliştiriciler de güncelleme çıkartmaya devam ediyor. Bu desteği veren geliştiricilerinden CloudMosa, Puffin Web Browser isimli internet tarayıcısını 3.2.2 sürümüne güncelledi. 
Özellikle bulut üzerinden çalışan Adobe Flash desteğiyle uzun zamandır iOS kullanıcıları tarafından popüler oranda tercih edilen Puffin Web Browser, içerisinde kolay kontrol amaçlı fare simülatörü, farklı temalar, birçok paylaşma seçeneği, sitelerin hem mobil hem de masaüstü sürümlerini açabilme ve farklı cihazlar arasında senkronizasyon yapabilme gibi destekler ile geliyor. Yapılan 3.2.2 güncellemesiyle iOS 7 desteğine kavuşan uygulama, bu güncellemenin iOS 7 işletim sistemine geçilmeden önce yapılmasını tavsiye ediyor.
Güncellenen Puffin Web Browser internet tarayıcısına buradan 5,49 TL fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id406239138?mt=8 Yorum Yaz
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Golden Gate 5 yıl en beğenilen
Bi aralar kullanırdım flash desteği var diye .

Ama harbi Apple'ın dediği gibi flash'a ihtiyacım kalmadı . Dİğer siteler mobil içeriklerle hertürlü desteği veriyor zaten .
Bi aralar kullanırdım flash desteği var diye .Ama harbi Apple'ın dediği gibi flash'a ihtiyacım kalmadı . Dİğer siteler mobil içeriklerle hertürlü des...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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SpesifikBrush 5 yıl
Dolphin'i kullaniyorum ben bence daha iyi. Chrome'dan daha akici ve kullanmasi kolay. :)
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GokhanMaths 5 yıl
Puffini ben beğenmedim hızlı biraz ios 7 ile safari tavan yapar süper olmuş
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mesona 5 yıl
Puffin eski performansından çok uzak. Eskiden flashlı içeriği hemen gösterirdi şimdi donuyor, takılıyor , geç açıyor vs.
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Golden Gate 5 yıl en beğenilen
Bi aralar kullanırdım flash desteği var diye .

Ama harbi Apple'ın dediği gibi flash'a ihtiyacım kalmadı . Dİğer siteler mobil içeriklerle hertürlü desteği veriyor zaten .
1 Yanıt Yanıtla +8
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gokceonur 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907
Bi aralar kullanırdım flash desteği var diye .

Ama harbi Apple'ın dediği gibi flash'a ihtiyacım kalmadı . Dİğer siteler mobil içeriklerle hertürlü desteği veriyor zaten .

Safari dışında hiçbir program içime sinmiyor ya
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