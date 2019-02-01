Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı

Teknoloji Editörü
ABD merkezli spor ürünleri üreticisi Nike geçtiğimiz günlerde kendi bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen ayakkabı modelini tanıtmıştı. Ancak bu teknolojiyi kullanan tek şirket Nike değil. Alman spor giyim markası Puma da akıllı ayakkabısını piyasaya sundu.
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2020'de satışa sunulacakPuma FI (Fit Intelligence) olarak adlandırılan bu ayakkabı modeli zindeliği ve zekayı temsil ediyor. Bu akıllı ayakkabıda klasik bağcıklara yer verilmemiş. Onun yerine ayakkabıya yerleştirilen mikro motorlu bir çözüm sayesinde bağcıklar istediğiniz sıkılığa göre otomatik ayarlanabiliyor.
Yedi güne kadar dayanabilen ve çıkarılarak ayakkabıdan bağımsız olarak şarj edilebilen bataryalara sahip Puma FI, akıllı telefonunuza da bağlanabiliyor. Dilerseniz de ayakkabının üzerinde yer alan dokunmatik ekranı kullanarak bağcıkların sıkılmasını sağlayabiliyorsunuz. 2020 yılında satışa sunulması beklenen Puma FI'nin 330 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
https://www.youtube.com/watch?v=nU-XDVyYqMs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsanlar böyle basit şeyleri yapmaya üşeniyorlar.