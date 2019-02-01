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Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı

Nike'ın ardından Alman spor giyim markalarında Puma da kendi bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen akıllı ayakkabısını görücüye çıkardı. İşte ürünün ilginç detayları.
3 ay
9,7b
1
39
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD merkezli spor ürünleri üreticisi Nike geçtiğimiz günlerde kendi bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen ayakkabı modelini tanıtmıştı. Ancak bu teknolojiyi kullanan tek şirket Nike değil. Alman spor giyim markası Puma da akıllı ayakkabısını piyasaya sundu.

2020'de satışa sunulacak

Puma FI (Fit Intelligence) olarak adlandırılan bu ayakkabı modeli zindeliği ve zekayı temsil ediyor. Bu akıllı ayakkabıda klasik bağcıklara yer verilmemiş. Onun yerine ayakkabıya yerleştirilen mikro motorlu bir çözüm sayesinde bağcıklar istediğiniz sıkılığa göre otomatik ayarlanabiliyor.

Yedi güne kadar dayanabilen ve çıkarılarak ayakkabıdan bağımsız olarak şarj edilebilen bataryalara sahip Puma FI, akıllı telefonunuza da bağlanabiliyor. Dilerseniz de ayakkabının üzerinde yer alan dokunmatik ekranı kullanarak bağcıkların sıkılmasını sağlayabiliyorsunuz. 2020 yılında satışa sunulması beklenen Puma FI'nin 330 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=nU-XDVyYqMs Yorum Yaz
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Delikli Nane 3 ay en beğenilen
bir sefer bağlıyorum aylarca ne çözülüyor nede şarjı bitiyor. Gereksiz icat
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The Balance 3 ay Rust in Peace.
Emniyet kemeri takmak da 5 sn ama kaç kişi takıyor?
İnsanlar böyle basit şeyleri yapmaya üşeniyorlar.
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MS4343 3 ay
Aklıma, Geleceğe Dönüş'teki şu sahne geldi...
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Kerim5100 3 ay
Adidas Ultraboost Laceless:
:)))
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huseyincarnege 3 ay
oh şişmanların yardımına koşdular
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Rajeesh 3 ay
tuvalet kağıtları da telefonlara bağlansın da telefon app ı olmayan bir şey kalmasın artık. appsiz dünya çok zor
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Jiabeas Junkie 3 ay
Bağcıksız ayakkabıların icadı yıllar olmuşken...
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MaDMaxiBo 3 ay
Ayakkabıyı orta ayarda bağlayın ne sık ne de çok gevşek olsun bağcıklar ama bağlı olsun gerekirse en uca bir düğüm atın yerinden çıkmasın diye. Sonra hiç bağlamakla uğraşmayın bi daha. Yıllardır böyle kullanıyorum, askerde botları bile öyle kullandım hiç sorun yaşamadım.

Neden her giymeye bağlayıp açıyorsunuz o bağcıklarını hiç anlamam.
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Nahrime94 3 ay MaDMaxiBo
Askerliği nerde yaptın
Bolu 2. Komando tugayında 70 gundur askerim.
Tavsiyelere ihtiyacım var
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alemburda34 3 ay
330 dolar mı bayram namazında çalındığını düşünemiyorum bile kalpten orada giderim.
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Nikomer 3 ay
İnsanların sonu tembellikten gelecek galiba bu gidişle :/
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hamza5806 3 ay
Cagi yakalamak iste budur bu markalar iste bu yuzden asla batmaz adamlar suyun her kabin seklini almasi gibi her zamanin markasilar
Ilerde cok daha gelisiri ve ucuzlar cok guzel icat ozellikle benim gibi ayakkabi baglamayi 18 yasinda ogrenmis ve hala da beceremeyen insanlar icin :D
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MS4343 3 ay
Aklıma, Geleceğe Dönüş'teki şu sahne geldi...
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Snac Twingum 3 ay MS4343
Güzel yakalamışsın.Tam olarak fikrin doğuş ve hayata geçirilmesi kısmı oradan geliyor.
Netflix'te çeşitli tasarımcıları içeren bir belgesel var.
Jordanları, geleceğe dönüşte kullanılanlar gibi daha bir sürü işe imza atmış. (nike'ı nike yapan "tinker hatfield" adam da denebilir.)
ilgisini çekene netflixte "abstract: the art of design" diye aratınca çıkar. diğer bölümleri izlemek istemeyen direk o bölüme de geçebilir.
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Kerim5100 3 ay MS4343
Şu an 80bin dolara bulabilirsen ne mutlu sana :))
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Mekhanik 3 ay
Kendi yuruyeni yapmadiklari surece almam kusura bakmasinlar.
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