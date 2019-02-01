Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı

ABD merkezli spor ürünleri üreticisi Nike geçtiğimiz günlerde kendi bağcıklarını otomatik olarak bağlayabilen ayakkabı modelini tanıtmıştı. Ancak bu teknolojiyi kullanan tek şirket Nike değil. Alman spor giyim markası Puma da akıllı ayakkabısını piyasaya sundu.

2020'de satışa sunulacak

https://www.youtube.com/watch?v=nU-XDVyYqMs

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(Fit Intelligence) olarak adlandırılan bu ayakkabı modelitemsil ediyor. Bu akıllı ayakkabıda klasik bağcıklara yer verilmemiş. Onun yerine ayakkabıya yerleştirilenbir çözüm sayesinde bağcıklar istediğinizgöre otomatik ayarlanabiliyor.Yedi güne kadar dayanabilen ve çıkarılarak ayakkabıdan bağımsız olarakbataryalara sahip Puma FI,da bağlanabiliyor. Dilerseniz de ayakkabının üzerinde yer alankullanarak bağcıkların sıkılmasını sağlayabiliyorsunuz.satışa sunulması beklenen Puma FI'ninbir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.