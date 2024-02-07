Makyajlı 2024 Ford Puma ve Puma ST tanıtıldı

Binek otomobil tarafında Fiesta'nın fişini çeken Ford, SUV segmentinde ise Kuga'nın ardından Puma'yı makyajlayarak yola devam ediyor. İç ve dış tasarımında küçük güncellemeler yapılan Puma'nın motor gamında ise bir ayrılık söz konusu.
Yenilenen Ford Puma, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyajlı Ford Puma, dış tarafta alışıldık duruşunu devam ettirirken yeni far imzası ilk bakışta dikkat çekiyor. Pençe gibi görünen gündüz aydınlatmalarına matrix LED teknolojisine sahip farlar eşlik ediyor. Logonun da yenilenerek büyük ön panjurun içerisine alındığı modelin dış tasarımında başka herhangi bir değişim göze çarpmıyor.
Yenilenen Puma'yı satın alacak müşteriler artık yeni Cactus Gray'in de dahil olduğu altı farklı renk arasından tercih yapabiliyor. Bunun yanı sıra 17 ila 19 inç arasında değişen farklı jant tasarımları da seçenek olarak sunuluyor.
Multimedya sistemi, 5G bağlantı desteğine sahip SYNC4'ten güç alıyor. Alt bölümdeki fiziksel klima kontrollerinin merkezdeki ekranın altına dokunmatik düğme olarak taşınmış olması da her kullanıcının hoşuna gitmeyecek bir değişim olmuş diyebiliriz.
Motor gamında 1.5 litre dört silindirli seçeneğin kaldırılması, üç farklı güç çıkışına sahip olan 1.0 litre EcoBoost motoru tek seçenek olarak bıraktı. Ayrıca, ST versiyonun 1.5 litre turbo benzinli motor ve 6 ileri manuel kombinasyonunu kaybetmesi de dikkat çekici. Sportif model artık sadece 1.0 litre motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilecek.
Ford, 2022 yılında açıklandığı gibi %100 elektrikli Puma Gen-E modelinin yolda olduğunu açıkladı. Elektrikli crossover, diğer versiyonlar gibi artık Ford Otosan'ın kontrolünde olan Romanya fabrikasında üretilecek.
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.