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    Anlık Bildirim

    Makyajlı 2024 Ford Puma ve Puma ST tanıtıldı

    Makyajlanan Ford Puma, özellikle iç mekandaki yeni ekranları ve SYNC4 multimedya sistemiyle dikkat çekerken ST versiyonunun 1.5 litre motor seçeneğini kaybettiği görülüyor.

    Binek otomobil tarafında Fiesta'nın fişini çeken Ford, SUV segmentinde ise Kuga'nın ardından Puma'yı makyajlayarak yola devam ediyor. İç ve dış tasarımında küçük güncellemeler yapılan Puma'nın motor gamında ise bir ayrılık söz konusu.

    Yenilenen Ford Puma, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Makyajlı Ford Puma, dış tarafta alışıldık duruşunu devam ettirirken yeni far imzası ilk bakışta dikkat çekiyor. Pençe gibi görünen gündüz aydınlatmalarına matrix LED teknolojisine sahip farlar eşlik ediyor. Logonun da yenilenerek büyük ön panjurun içerisine alındığı modelin dış tasarımında başka herhangi bir değişim göze çarpmıyor.

    Yenilenen Puma'yı satın alacak müşteriler artık yeni Cactus Gray'in de dahil olduğu altı farklı renk arasından tercih yapabiliyor. Bunun yanı sıra 17 ila 19 inç arasında değişen farklı jant tasarımları da seçenek olarak sunuluyor.

    Makyajlı 2024 Ford Puma ve Puma ST tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekana girişte yola yansıtılan puma logosu bizleri karşılıyor. Yenilenen konsolda, mevcut modeldeki ekranın daha büyük 12 inçlik multimedya ekranıyla değiştirildiğini görmekteyiz. Havalandırma menfezleri bu ekrana yer açmak için en yukarıya, konsolun neredeyse dışına taşınmış.

    Multimedya sistemi, 5G bağlantı desteğine sahip SYNC4'ten güç alıyor. Alt bölümdeki fiziksel klima kontrollerinin merkezdeki ekranın altına dokunmatik düğme olarak taşınmış olması da her kullanıcının hoşuna gitmeyecek bir değişim olmuş diyebiliriz.

    Motor gamında 1.5 litre dört silindirli seçeneğin kaldırılması, üç farklı güç çıkışına sahip olan 1.0 litre EcoBoost motoru tek seçenek olarak bıraktı. Ayrıca, ST versiyonun 1.5 litre turbo benzinli motor ve 6 ileri manuel kombinasyonunu kaybetmesi de dikkat çekici. Sportif model artık sadece 1.0 litre motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilecek.

    Ford, 2022 yılında açıklandığı gibi %100 elektrikli Puma Gen-E modelinin yolda olduğunu açıkladı. Elektrikli crossover, diğer versiyonlar gibi artık Ford Otosan'ın kontrolünde olan Romanya fabrikasında üretilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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