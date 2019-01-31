Samsung'un yeni Celeb Alarm özelliği ile ünlü isimlerin sesleriyle güne başlayabilirsiniz

Çoğu Android cihazın ve akıllı telefonun benzer donanım ve özelliklere sahip olduğu düşünülürse, şirketlerin ürünlerini diğerlerinden ayıracak ayırt edici özelliklere donatmaları gerekiyor. Bunun son örneğini ise yakın Galaxy S10 serisini tanıtacak olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung da görüyoruz.

Galaxy S10 serisinde olabilir

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan bir Celeb Alarm adındaki Samsung patenti, eğlenceli seslerin olduğu bir alarm servisi yazılımı olarak tanımlanıyor. Temel olarak sevdiğiniz ünlülerin sesini kullanarak sizi uyandıracak bir çalar saat özelliği diyebiliriz. Galaxy S10 serisinde olması beklenen bu özelliğin, kullanıcıları Samsung'a yöneltecek adımlardan biri olabileceği belirtiliyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s10-smartphone-functies/

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Ünlülerin seslerinin uygulamalarda kullanılmasınınbu değil. Ücretsiz bir navigasyon uygulaması olan'de de ünlülerin sesleriyle yol tarifi gibimevcuttu. Kuşkusuz bu özellik ilgi çekmiş ve Waze'nin kullanıcı sayısını yukarıya doğru tırmandırmıştı. Samsung'un bu özelliği nasıl ve nerede kullanacağının ise önümüzdeki günlerdebekleniyor.