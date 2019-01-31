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Samsung'un yeni Celeb Alarm özelliği ile ünlü isimlerin sesleriyle güne başlayabilirsiniz

Önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi Galaxy S10'u tanıtmaya hazırlanan Samsung, Celeb Alarm adında bir özelliğin ticari marka onayını aldı. Yakında sevdiğiniz ünlünün sesiyle uyanabilirsiniz.
3 ay
2,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çoğu Android cihazın ve akıllı telefonun benzer donanım ve özelliklere sahip olduğu düşünülürse, şirketlerin ürünlerini diğerlerinden ayıracak ayırt edici özelliklere donatmaları gerekiyor. Bunun son örneğini ise yakın Galaxy S10 serisini tanıtacak olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung da görüyoruz.

Galaxy S10 serisinde olabilir

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan bir Celeb Alarm adındaki Samsung patenti, eğlenceli seslerin olduğu bir alarm servisi yazılımı olarak tanımlanıyor. Temel olarak sevdiğiniz ünlülerin sesini kullanarak sizi uyandıracak bir çalar saat özelliği diyebiliriz. Galaxy S10 serisinde olması beklenen bu özelliğin, kullanıcıları Samsung'a yöneltecek adımlardan biri olabileceği belirtiliyor.
Ünlülerin seslerinin uygulamalarda kullanılmasının ilk örneği bu değil. Ücretsiz bir navigasyon uygulaması olan Waze'de de ünlülerin sesleriyle yol tarifi gibi özellikle mevcuttu. Kuşkusuz bu özellik ilgi çekmiş ve Waze'nin kullanıcı sayısını yukarıya doğru tırmandırmıştı. Samsung'un bu özelliği nasıl ve nerede kullanacağının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s10-smartphone-functies/ Yorum Yaz
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| OMG! | 3 ay
Google saat uygulamasında Spotify bağlantısı var, her sabah farklı bir müzik ile uyanma şansı veriyor. Ben kullanıyorum, gerçekten ince düşünülmüş bir özellik izlenimi uyandırıyor insanda.
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The Balance 3 ay
Neden :)
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interwap 3 ay
Ajdar var mı Ajdar? Uyanma garantili.
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crazywinner3 3 ay
Bunla uyanmak garip olabilir :d

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