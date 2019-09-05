Puma ilk akıllı saat modelini tanıttı

Puma, Nisan 2018 tarihinde akıllı saatlerini tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmmak için Fossil Group'la 10 yıllık bir ortaklık anlaşmasına imza atmıştı. Apple, Nike ve Fitbit, Adidas işbirliğinin benzeri olan bu anlaşma meyvelerini vermeye başladı.

Sporculara yönelik

Alman devi Puma bugün IFA 2019 etkinliğinde Google'ın geliştirdiği Wear OS tabanlı ve Qualcomm Snapdragon 3100 yonga setinden gücünü alan ilk akıllı saatini tanıttı. Sporcuları hedef alan ve her türlü isteklerine cevap vermek amacıyla piyasaya sürülen bu akıllı saat, naylon ve alüminyumdan yapılmış kasa ve dokulu bir silikon kayışa sahip.

https://www.pocket-lint.com/smartwatches/news/fossil/149165-puma-launches-its-first-smartwatch-with-heart-rate-built-in-gps-swim-proofing-and-wearos

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Puma akıllı saatsayesinde pilates, kürek çekme gibi düzenli etkinlikleri izleyebiliyor ve push-up gibi kuvvet antrenmanlarının raporlarını sunabiliyor. Ayrıca kalp atış hızı takibi ve yerleşik GPS gibi özelliklerle de koşucular ve bisikletçilere hitap ediyor. Google Fit’e ek olarak,çok çeşitli fitness ve spor uygulamalarını desteklemekte. BUnlardan en popüler olanları ise Strava, Runkeeper, Runtastic, MyFitnessPal ve Endomondo diyebiliriz. Üç renk seçeneğiyle kasım ayında piyasaya sürülecek akıllı saatsatılacak.