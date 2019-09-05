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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Puma ilk akıllı saat modelini tanıttı

Alman spor giyim markası Puma, IFA 2019 etkinliğinde ilk akıllı saat modelini tanıttı. Wear OS çalıştıran ve Snapdragon 3100'den gücünü alan cihazın detayları haberimizde.
19 sa.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Puma, Nisan 2018 tarihinde akıllı saatlerini tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmmak için Fossil Group'la 10 yıllık bir ortaklık anlaşmasına imza atmıştı. Apple, Nike ve Fitbit, Adidas işbirliğinin benzeri olan bu anlaşma meyvelerini vermeye başladı.

Sporculara yönelik 

Alman devi Puma bugün IFA 2019 etkinliğinde Google'ın geliştirdiği Wear OS tabanlı ve Qualcomm Snapdragon 3100 yonga setinden gücünü alan ilk akıllı saatini tanıttı. Sporcuları hedef alan ve her türlü isteklerine cevap vermek amacıyla piyasaya sürülen bu akıllı saat, naylon ve alüminyumdan yapılmış kasa ve dokulu bir silikon kayışa sahip.
Puma akıllı saat Google Fit sayesinde pilates, kürek çekme gibi düzenli etkinlikleri izleyebiliyor ve push-up gibi kuvvet antrenmanlarının raporlarını sunabiliyor. Ayrıca kalp atış hızı takibi ve yerleşik GPS gibi özelliklerle de koşucular ve bisikletçilere hitap ediyor. Google Fit’e ek olarak, Wear OS çok çeşitli fitness ve spor uygulamalarını desteklemekte. BUnlardan en popüler olanları ise  Strava, Runkeeper, Runtastic, MyFitnessPal ve Endomondo diyebiliriz. Üç renk seçeneğiyle kasım ayında piyasaya sürülecek akıllı saat 275 dolardan satılacak.


https://www.pocket-lint.com/smartwatches/news/fossil/149165-puma-launches-its-first-smartwatch-with-heart-rate-built-in-gps-swim-proofing-and-wearos Yorum Yaz
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my precious 16 sa.
Puma için iyi olmuş
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KaleyDeskop 18 sa.
seyyar saat satıcıları bile bundan iyilerini satıyor.. Böyle dizayn mı olur arkadaş, gerçi ne yapsalar bir yerden dizayn telif hakkına takılabilirler belki hiç risk etmeyip çöp bir dizayn ile giriş yaptılar pazara.
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MHEC 18 sa.
Çakma çin malı akıllı saatler gibi olmuş tipi.
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isimsiz2424 18 sa.
saat çok çirkin olmuş bana göre
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arekamint 18 sa. isimsiz2424
aynen hocam rezalet
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