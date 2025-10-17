Ultra ince gövdeli Oppo Watch S tanıtıldı: İşte özellikleri

Oppo Watch S akıllı saat neler sunuyor?
İnce metal kasa, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Saat, kalp atış hızı ve SpO2 sensörünün yanı sıra EKG ve cilt sıcaklığı sensörü ile donatılmış. Bu sensörler, akıllı saatin uyku takibi ve 100'den fazla spor aktivitesini takip etmesini sağlıyor. GPS modülü, koşu ve bisiklet sürerken katedilen mesafeyi kaydediyor. NFC çipi, temassız ödemelere olanak tanıyor. Akıllı saat, ColorOS Watch 7.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve hem Android akıllı telefonlar hem de iPhone ile uyumlu.
Oppo Watch S akıllı saat fiyatı ne kadar?
Oppo Watch S, yeşil, gümüş ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. “Vibrant Green” olarak geçen modelin fiyatı 1499 yuan (210 dolar). Diğer seçeneklerin fiyatı ise 1299 yuan (182 dolar).
Oppo Watch S özellikleri
- Ekran: 1.46 inç, 464x464, 317ppi, 3000 nit, AMOLED
- İşlemci: BES2800BP çipi
- Pil: 330 mAh (10 güne kadar)
- Depolama: 4GB
- Uyumluluk: Android 10 / iOS 14 ve üzeri
- Yazılım: ColorOS Watch 7.1
- Bağlantı: Bluetooth 5.2, dual band GPS, NFC
- Suya dayanıklılık: 5ATM, IP68
- Boyut ve ağırlık: 44.98 x 44.98 x 8.9mm, 35g
