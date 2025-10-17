Giriş
    Ultra ince gövdeli Oppo Watch S tanıtıldı: İşte özellikleri

    Oppo, ultra ince gövdeye sahip yeni akıllı saatini tanıttı. Oppo Watch S modeli, 10 güne kadar pil ömrü, cilt sıcaklık sensörü, EKG ve fazlasıyla geliyor.       

    Oppo akıllı saat Watch S Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni Watch S akıllı saat modelini resmi olarak tanıtıldı. Tasarım olarak Oppo Watch X2 modeliyle ayırt etmesi zor; farklı olarak digital crown ve düğme çıkıntı oluşturmayacak şekilde kasaya yerleştirilmiş. Buna ek olarak, dört bir oranında daha ince (8.9 mm) ve daha hafif (35 g).

    Oppo Watch S akıllı saat neler sunuyor?

    Oppo Watch S akıllı saat özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yuvarlak 1.46 inç AMOLED ekran, 464 x 464 çözünürlük, 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Tam parlaklık elbette açık hava antrenmanları sırasında fark edilebilecek bir detay. Saat, pil ömrünü korumak için parlaklığı genel olarak 1500 nit ile sınırlıyor. Hep açık ekran özelliği açıldığında saat, 4 güne kadar dayanıyor. Enerji tasarruf modu etkinleştirildiğinde pil ömrü 10 güne çıkıyor.

    İnce metal kasa, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Saat, kalp atış hızı ve SpO2 sensörünün yanı sıra EKG ve cilt sıcaklığı sensörü ile donatılmış. Bu sensörler, akıllı saatin uyku takibi ve 100'den fazla spor aktivitesini takip etmesini sağlıyor. GPS modülü, koşu ve bisiklet sürerken katedilen mesafeyi kaydediyor. NFC çipi, temassız ödemelere olanak tanıyor. Akıllı saat, ColorOS Watch 7.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve hem Android akıllı telefonlar hem de iPhone ile uyumlu.

    Oppo Watch S akıllı saat fiyatı ne kadar?

    Oppo Watch S, yeşil, gümüş ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. “Vibrant Green” olarak geçen modelin fiyatı 1499 yuan (210 dolar). Diğer seçeneklerin fiyatı ise 1299 yuan (182 dolar).

    Oppo Watch S özellikleri

    Oppo Watch S teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.46 inç, 464x464, 317ppi, 3000 nit, AMOLED
    • İşlemci: BES2800BP çipi
    • Pil: 330 mAh (10 güne kadar)
    • Depolama: 4GB
    • Uyumluluk: Android 10 / iOS 14 ve üzeri
    • Yazılım: ColorOS Watch 7.1
    • Bağlantı: Bluetooth 5.2, dual band GPS, NFC
    • Suya dayanıklılık: 5ATM, IP68
    • Boyut ve ağırlık: 44.98 x 44.98 x 8.9mm, 35g
