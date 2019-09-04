Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz hafta Xiaomi 64 MP'lik kamerası ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 8 Pro'yu tanıtmıştı. Cihaz satışa çıktığı ilk gün bir rekor kırarak 300 binden fazla sattı.
Redmi Note 7'nin rekorunu kırdı
Karşılaştıracak olursak eğer şirketin daha önceki Redmi Note 7 modeli ilk satış gününde 100 bin adet satmıştı. Redmi Note 8 Pro ise bu rekoru birkaç seviye ileri taşımış durumda. Cihaz, sekiz çekirdekli Helio G90T yonga seti, 18W hızlı şarj ve 4.500 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veren bir akıllı telefon diyebiliriz. Redmi Note 8 Pro'nun 200 dolardan satışa sunulduğunu da belirtelim.Xiaomi ayrıca 48 MP kamera, Snapdragon 665 yonga seti ve 18W hızlı şarj ile Redmi Note 8 modelini de satışa sundu. Bu cihazın fiyatı da 140 dolar olarak belirlenmiş durumda. Her iki telefon da şu anda yalnızca Çin'de satılıyor. Cihazların diğer ülkelere dağıtılmasının ise 8 hafta sonra başlayacağı açıklanmıştı.
https://www.gsmarena.com/first_sale_of_redmi_note_8_pro_exceeds_300000_units-news-39015.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizden başka 6.9 milyar insan kalır.
Kalan 199 üllke ve 6.9 milyar insanın tam olarak yarısı henüz internet nedir bilmiyor.
Kalan 199 ülke ve 6.9 milyar insanın yarısından çoğu hiç akıllı telefon sahibi olmadı, olamadı.
Siyasilerin günlük propaganda malzemesi olarak "eyyy Amerika, eyyyy Almanya" gibi söylemleri yüzünden halkımız kendisini Alman ile Amerikalı ile denk görüyor.
Değiliz.
Biz yaşam standardı olarak, refah düzeyi olarak 60 70 gibi bir sıralamadayız, 200 ülke içinde.
Takriben ilk 1 milyar içindeyiz.
Bizden çok daha kötü durumda 6 milyar daha var. Çok daha kötü durumda 130 140 ülke daha var.
O yüzden ayağımız yere bassın. Bir kendimize gelelim.
Size çok sevdiğim birinin, çok sevdiğim bir sözünü hatırlatmak isterim.
"Çalışmadan,yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Üretmeden rahat yaşamak isteyen bir toplum olduk bile. Haysiyetimizi kaybedeli çok oldu. Hürriyetimiz ise kelepçeli. Geriye tek bir şey kaldı.
Bedavadan yaşama sevdası, özellikle yeni nesilde aşırı yüksek. Geriye kalan tek şeyi de kaybedince ucuza telefon almanın değil de vatanının o telefonu üretecek seviyede olması gerektiğini anlayacağız.
En son istatistiklere göre 7.7 milyarlık dünya nüfusunun 4.5 milyardan fazlası online. 3 milyar civarında da akıllı telefon kullanıcısı var. Olmayan da dünyanın en fakir kesimi.
Bizden kat be kat düşük gelirli Hintliler de bu fiyatlara alıyor işte, Amerikalı, Almanla denk görüyor gibi demagoji yapmaya gerek yok.
Otomobil fabrikaları var da yerli otomobilleri ucuza mı alıyor vatandaş? Ya insan ezbere konuşmadan önce bir düşünür. Bu nasıl Atatürkçülük?
Türkiye'de gelir paylaşımında adaletsizlik ve dolaylı vergilerde aşırı yükseklik var. Bu yüzden zaten otomatik olarak yaşam standardı olması gerekenden düşük çıkıyor. Bir araba alan 1 araba devlete, 1 telefon alan 1 telefon devlete, 1 depo benzin alan 2-3 depo devlete alıyor.