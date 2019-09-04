Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün bir rekora imza atarak 300 binden fazla sattı.
1 gün
2,9b
3
15
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz hafta Xiaomi 64 MP'lik kamerası ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 8 Pro'yu tanıtmıştı. Cihaz satışa çıktığı ilk gün bir rekor kırarak 300 binden fazla sattı.

Redmi Note 7'nin rekorunu kırdı

Karşılaştıracak olursak eğer şirketin daha önceki Redmi Note 7 modeli ilk satış gününde 100 bin adet satmıştı. Redmi Note 8 Pro ise bu rekoru birkaç seviye ileri taşımış durumda. Cihaz, sekiz çekirdekli Helio G90T yonga seti, 18W hızlı şarj ve 4.500 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veren bir akıllı telefon diyebiliriz. Redmi Note 8 Pro'nun 200 dolardan satışa sunulduğunu da belirtelim.
Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı
Xiaomi ayrıca 48 MP kamera, Snapdragon 665 yonga seti ve 18W hızlı şarj ile Redmi Note 8 modelini de satışa sundu. Bu cihazın fiyatı da 140 dolar olarak belirlenmiş durumda. Her iki telefon da şu anda yalnızca Çin'de satılıyor. Cihazların diğer ülkelere dağıtılmasının ise 8 hafta sonra başlayacağı açıklanmıştı.


https://www.gsmarena.com/first_sale_of_redmi_note_8_pro_exceeds_300000_units-news-39015.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 1 gün en beğenilen
200 ülke 7 milyar insan var.
Bizden başka 6.9 milyar insan kalır.
Kalan 199 üllke ve 6.9 milyar insanın tam olarak yarısı henüz internet nedir bilmiyor.
Kalan 199 ülke ve 6.9 milyar insanın yarısından çoğu hiç akıllı telefon sahibi olmadı, olamadı.
Siyasilerin günlük propaganda malzemesi olarak "eyyy Amerika, eyyyy Almanya" gibi söylemleri yüzünden halkımız kendisini Alman ile Amerikalı ile denk görüyor.
Değiliz.
Biz yaşam standardı olarak, refah düzeyi olarak 60 70 gibi bir sıralamadayız, 200 ülke içinde.
Takriben ilk 1 milyar içindeyiz.
Bizden çok daha kötü durumda 6 milyar daha var. Çok daha kötü durumda 130 140 ülke daha var.
O yüzden ayağımız yere bassın. Bir kendimize gelelim.
Size çok sevdiğim birinin, çok sevdiğim bir sözünü hatırlatmak isterim.
"Çalışmadan,yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Üretmeden rahat yaşamak isteyen bir toplum olduk bile. Haysiyetimizi kaybedeli çok oldu. Hürriyetimiz ise kelepçeli. Geriye tek bir şey kaldı.
Bedavadan yaşama sevdası, özellikle yeni nesilde aşırı yüksek. Geriye kalan tek şeyi de kaybedince ucuza telefon almanın değil de vatanının o telefonu üretecek seviyede olması gerektiğini anlayacağız.
200 ülke 7 milyar insan var. Bizden başka 6.9 milyar insan kalır. Kalan 199 üllke ve 6.9 milyar insanın tam olarak yarısı henüz internet nedir bilmiyor....
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 1 gün gcb1903
Demagoji yapmayın. Hele yalan yanlış bilgilerinizin üstüne Atatürk'ün adını hiç anmayın.
En son istatistiklere göre 7.7 milyarlık dünya nüfusunun 4.5 milyardan fazlası online. 3 milyar civarında da akıllı telefon kullanıcısı var. Olmayan da dünyanın en fakir kesimi.
Bizden kat be kat düşük gelirli Hintliler de bu fiyatlara alıyor işte, Amerikalı, Almanla denk görüyor gibi demagoji yapmaya gerek yok.
Otomobil fabrikaları var da yerli otomobilleri ucuza mı alıyor vatandaş? Ya insan ezbere konuşmadan önce bir düşünür. Bu nasıl Atatürkçülük?
Türkiye'de gelir paylaşımında adaletsizlik ve dolaylı vergilerde aşırı yükseklik var. Bu yüzden zaten otomatik olarak yaşam standardı olması gerekenden düşük çıkıyor. Bir araba alan 1 araba devlete, 1 telefon alan 1 telefon devlete, 1 depo benzin alan 2-3 depo devlete alıyor.
Demagoji yapmayın. Hele yalan yanlış bilgilerinizin üstüne Atatürk'ün adını hiç anmayın. En son istatistiklere göre 7.7 milyarlık dünya nüfusunun 4.5 milyar...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 1 gün gcb1903
Kusura bakmayın da fakirliğimizin sebebi çalışmamamız değil. OECD'ye göre haftada en çok saat çalışan ülkelerden biriyiz. 'Hürriyetimiz ise kelepçeli.' fakirliğimizin sebebi bu sözde saklı.
Kusura bakmayın da fakirliğimizin sebebi çalışmamamız değil. OECD'ye göre haftada en çok saat çalışan ülkelerden biriyiz. 'Hürriyetimiz ise kelepçeli.' fakirli...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
arekamint 18 sa.
apple hala 1100 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 gün
Adamlar kendi ülkesinde telefon satmaktan ülke dışına satamıyorlar. Kendi ülkesinin telefon ihtiyacını gideriyorlar ve dışarıya para çıkmıyor. Sonra birde ülke dışında milyonlar satıp ülkeye para sokuyorlar ve ekonomi eyiye gidiy
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 1 gün
Pro versiyonu iş görür (Mediatek işlemci sorun edilmezse), düz versiyonu olmasa da olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon_Kar 1 gün
Şu 200 dolarlik telefonu buraya getirip 2500 TL'ye satacaklar
Var ya bunu düşündükçe deliriyorum
Lanet olsun ya
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oturtan boğa 1 gün
Normal ülkelerin vatandaşları 800 tl'ye alabiliyor. Anormal ülkemizde 2000 tl'den aşağı girmez. İnsan gerçekten hayret ediyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 gün
200 ülke 7 milyar insan var.
Bizden başka 6.9 milyar insan kalır.
Kalan 199 üllke ve 6.9 milyar insanın tam olarak yarısı henüz internet nedir bilmiyor.
Kalan 199 ülke ve 6.9 milyar insanın yarısından çoğu hiç akıllı telefon sahibi olmadı, olamadı.
Siyasilerin günlük propaganda malzemesi olarak "eyyy Amerika, eyyyy Almanya" gibi söylemleri yüzünden halkımız kendisini Alman ile Amerikalı ile denk görüyor.
Değiliz.
Biz yaşam standardı olarak, refah düzeyi olarak 60 70 gibi bir sıralamadayız, 200 ülke içinde.
Takriben ilk 1 milyar içindeyiz.
Bizden çok daha kötü durumda 6 milyar daha var. Çok daha kötü durumda 130 140 ülke daha var.
O yüzden ayağımız yere bassın. Bir kendimize gelelim.
Size çok sevdiğim birinin, çok sevdiğim bir sözünü hatırlatmak isterim.
"Çalışmadan,yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Üretmeden rahat yaşamak isteyen bir toplum olduk bile. Haysiyetimizi kaybedeli çok oldu. Hürriyetimiz ise kelepçeli. Geriye tek bir şey kaldı.
Bedavadan yaşama sevdası, özellikle yeni nesilde aşırı yüksek. Geriye kalan tek şeyi de kaybedince ucuza telefon almanın değil de vatanının o telefonu üretecek seviyede olması gerektiğini anlayacağız.
3 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 gün
140 dolar bedava demek aslında
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoubleDragon 1 gün Fenomenon
Ama buraya gelince fiyat en az iki misline çıkar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Fakirdepocu +80 200ugececekaga +77 Ridianod +71 murdocklawless +64 Tensi +62 smart1978 +61 oguzhan diric +61 zero fear +60 darkaura +59 Bay Robot +58
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Üye, 2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2903 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, redmi ve
6 etiket daha redmi note 8 pro redmi note 8 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 21 sa. GameX 2019 Oyun ve Eğlence fuarı başladı 23 sa. Deepfake tekniğiyle taklit ettikleri sesi kullanan hırsızlar, yaklaşık 250 bin dolar çaldı 23 sa. Steam kütüphanesi nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor 1 gün Overwatch resmen Nintendo Switch'e geliyor 1 gün HarmonyOS'u yakında akıllı saat ve dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz 1 gün Uzaydan görüntülendi: İşte Amerika'yı vuran dev kasırga 'Dorian' 1 gün Quadro RTX 6000 ekran kartlı ilk dizüstü Asus StudioBook One oldu 1 gün Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition tanıtıldı 1 gün Toshiba N300 ve X300 HDD ailesini 16 TB seçeneğiyle güncelledi 1 gün HBO, Watchmen dizisinin yayın tarihini açıkladı 1 gün Nvidia Quadro RTX 6000 mobile geliyor 1 gün Huawei Mate 30 Pro'da Google olmayacak | Mobilite 1 gün Honor Play 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Enermax ETS-T50 AXE ARGB işlemci soğutucusunu duyurdu 1 gün Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan tanıtıldı 1 gün 32 megapiksel ön kameralı Honor 20S resmen tanıtıldı 1 gün NASA ve ESA, asteroit tehdidine karşı birlikte çalışacak 1 gün Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti 1 gün Giriş seviyesine Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli 1 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı Sonraki Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy Fold ön siparişleri 11 Eylül'de gönderilmeye başlanacak 1 gün SteelSeries’den masa üstü ve mobil için Arctis kablosuz kulaklık 1 gün Renk bilginizi sınayan Colorzzle kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı 1 gün Apple Watch modellerine okul zamanı modu geliyor 1 gün 2020 Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün LG, 42 bin dolarlık 8K OLED TV'sini satışa sundu 1 gün Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir) 2 gün Android 10 resmi olarak dağıtılmaya başlandı 2 gün USB 4.0 standardı resmen duyuruldu 2 gün OnePlus TV sekiz hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile gelecek 2 gün AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi 2 gün Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez 2 gün iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak 2 gün Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor 2 gün Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı 2 gün Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian 2 gün Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı 2 gün Suriye operasyonları temalı yeni bir yerli oyun Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
Bölüm Sonu Canavarı
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
YENİ GELEN ZAM ORANLARI HERKES BAKMALI
DH Forum
Konya Devlet Hastanesinde 750 tl (250x3) Karşılığında İğne Yap...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim