Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı

Geçtiğimiz hafta Xiaomi 64 MP'lik kamerası ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 8 Pro'yu tanıtmıştı. Cihaz satışa çıktığı ilk gün bir rekor kırarak 300 binden fazla sattı.

Redmi Note 7'nin rekorunu kırdı

Karşılaştıracak olursak eğer şirketin daha önceki Redmi Note 7 modeli ilk satış gününde 100 bin adet satmıştı. Redmi Note 8 Pro ise bu rekoru birkaç seviye ileri taşımış durumda. Cihaz, sekiz çekirdekli Helio G90T yonga seti, 18W hızlı şarj ve 4.500 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veren bir akıllı telefon diyebiliriz. Redmi Note 8 Pro'nun 200 dolardan satışa sunulduğunu da belirtelim.

https://www.gsmarena.com/first_sale_of_redmi_note_8_pro_exceeds_300000_units-news-39015.php

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Xiaomi ayrıca 48 MP kamera,yonga seti vehızlı şarj ilemodelini de satışa sundu. Bu cihazın fiyatı daolarak belirlenmiş durumda. Her iki telefon da şu anda yalnızca'de satılıyor. Cihazların diğer ülkelere dağıtılmasının isebaşlayacağı açıklanmıştı.